Bom nhiệt áp mở đường và 500 mét cuối quyết định ở Bakhmut

Theo chỉ huy của một trong những đơn vị lính đánh thuê Wagner của Nga cho biết, trong những ngày gần đây, cường độ chiến sự đã gia tăng ở các khu vực nội đô Bakhmut, nơi tiếp giáp với khu vực trung tâm của thành phố. Chiến thuật tấn công của lính đánh thuê Wagner trong thành phố Bakhmut đã có những điều chỉnh; các mũi tấn công của họ tiến hành đồng thời với lực lượng sáu hoặc bảy nhóm, tập trung bao vây chia cắt từng khu vực, thay vì từng tòa nhà như trước đây. Tại khu vực trung tâm Bakhmut, các đơn vị lính đánh thuê Wagner tiếp tục giao tranh với quân Ukraine trên phố Pershin và Mir, kéo dài đến phố Svoboda. Ngày hôm trước, có thông tin về các cuộc chiến đang diễn ra trong khu vực Cung Văn hóa và lính đánh thuê Nga đã chiếm các vị trí gần Chợ Trung tâm. Theo tình báo kỹ thuật mà quân Nga chặn được của quân Ukraine trao đổi trên sóng vô tuyến cho biết, hiện quân Ukraine ở trong thành phố không có quân tiếp viện, đạn dược cũng gần hết, nhưng không thể cung cấp vì hỏa lực pháo hạng nặng của quân Nga bắn phá liên tục các con đường có thể tiếp tế. Cũng có thông tin cho biết, lính đánh thuê Wagner vẫn đang tiếp tục “dọn dẹp” khu nhà xưởng của Nhà máy chế biến kim loại màu Bakhmut (AZOM), nơi vẫn còn một số binh lính Ukraine chưa kịp rút và tiến hành rà phá mìn do quân Ukraine cài lại. Theo một số thông tin, lính đánh thuê Wagner đã kiểm soát được tất cả các phân xưởng sản xuất của Nhà máy AZOM; hiện lực lượng Ukraine còn lại, vẫn đang cố thủ trong tòa nhà hành chính của Nhà máy và bị hỏa lực pháo binh của quân Nga bắn phá ác liệt. Còn tại khu vực Chợ trung tâm của thành phố, lính đánh thuê Wagner hiện đã tràn ngập và ngay lập tức củng cố công sự phòng ngự, nhằm ngăn chặn các nỗ lực của phía Ukraine tái chiếm khu vực này và biến khu chợ thành một trận địa phòng ngự kiên cố. Ông Yevgeny Prigozhin, Chủ tịch của Wagner PMC đã đến thăm Trường trung học số 5 ở Bakhmut, hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của lính đánh thuê Wagner. Trường Trung học số 5 nằm gần bến xe buýt Bakhmut và cách tòa nhà hành chính thành phố chưa đến 300 m (theo đường thẳng). Với việc lính đánh thuê Wagner chiếm vị trí Chợ trung tâm thành phố, ngoài việc ngăn chặn việc quân phòng thủ Ukraine biến nơi đây thành pháo đài; mà quan trọng hơn, là tạo bàn đạp, từ đó có thể kiểm soát hoàn toàn khu vực trung tâm của thành phố gồm Quảng trường Tự do, nơi có tòa nhà của Hội đồng Thành phố. Những cuộc giao tranh ác liệt giữa quân Ukraine phòng thủ và lính Wagner ở khu vực Phố Mira, chạy thẳng qua trung tâm thành phố vẫn diễn ra ác liệt. Hiện lính đánh thuê Wagner đang tích cực thực hiện bao vây, chia cắt; khiến một số đơn vị phòng thủ Ukraine mất khả năng liên lạc và hỗ trợ nhau. Như vậy các mũi xung kích của quân Nga hiện đang chiến đấu ở khu trung tâm thành phố và chỉ cách tòa nhà trung tâm Bakhmut 500 mét cuối cùng. Một khi việc chiếm đóng "tòa nhà cột mốc" này hoàn thành, quyền kiểm soát khu vực Bakhmut sẽ rơi vào tay quân đội Nga. Sau hơn một tháng tiến công liên tục với cường độ cao, các lực lượng Nga đã phải trả giá rất đắt. Việc quân Nga chiếm được toàn nhà trung tâm thành phố, có thể sẽ đánh dấu sự kết thúc của chiến dịch Bakhmut. Mặc dù chỉ còn 500 mét nữa là đến chiến thắng, nhưng đây cũng sẽ là 500 mét khó khăn nhất, những người lính Ukraine bị mắc kẹt tất yếu sẽ liều mạng chống trả; khi họ không còn đường lui, phản kích nhất định sẽ càng ác liệt. Sau một tháng chiến đấu ác liệt, quân Nga chỉ tiến được hơn 1 km; vì vậy, có thể sẽ nhiều thương vong hơn trong 500 mét cuối cùng. Tuy nhiên, quân đội Nga đã "chuẩn bị" những gì cho “500 mét cuối cùng” này, để có thể giảm thiểu tổn thất? Trong những trận giao tranh ác liệt gần đây, quân đội Nga đã sử dụng vũ khí nhiệt áp để mở đường, khiến quân đội Ukraine phải chịu nhiều thiệt hại. Theo lời của một sĩ quan quân đội Ukraine, khi đối mặt với vũ khí nhiệt áp, những người lính Ukraine hoàn toàn không có cơ hội sống sót. Theo một sĩ quan tiền tuyến Ukraine, quân đội Nga đã bắn 24 quả bom nhiệt áp một lúc, bao phủ diện tích hàng chục nghìn mét vuông; nhiệt độ của khu vực bị bắn phá sẽ nhanh chóng tăng lên khoảng 1.500 độ. Trong trường hợp như vậy, rất nhiều người sẽ ngạt thở. Vốn dĩ những cuộc giao tranh trong đô thị đã rất tàn khốc, nhưng giờ đây các vũ khí của quân đội Nga còn "khủng khiếp" hơn rất nhiều và chúng ta có thể tưởng tượng được tình cảnh của những người lính Ukraine. Vì vậy, trong trận chiến 500 mét cuối cùng, có thể sẽ có một số lượng lớn thương vong. Ước tính, hiện có hơn 10.000 quân Ukraine đang bị mắc kẹt, cho dù quân Nga có chiếm ưu thế thì cũng phải mất hơn mười ngày mới có thể vượt qua 500 mét cuối cùng. Nhiều người đã đặt câu hỏi về tốc độ tiến công của quân Nga, cho rằng họ nên tiến nhanh hơn. Nhưng tình hình thực tế chiến trường rất phức tạp và không đơn giản như vậy. Ví dụ, trong giao tranh trên đường phố, binh lính Ukraine sẽ phân tán khắp nơi và ẩn nấp trong các tòa nhà và ngõ hẻm; nếu quân Nga mạo hiểm xông lên, họ sẽ bị tấn công. Do vậy, họ chỉ có thể tiến lên từng bước một; những chỗ đối phương có thể ẩn nấp, đều phải tìm kiếm; vì thế tốc độ tiến quân sẽ rất chậm. Pháo binh của quân Nga tiêu diệt xe cơ giới của Quân đội Ukraine tăng viện cho mặt trận Bakhmut.

