Tướng Ukraine khẳng định sẽ sớm phản công giành lợi thế

Tư lệnh Lục quân Ukraine, kiêm Tư lệnh mặt trận phía Đông và Tư lệnh chiến dịch phòng ngự Bakhmut, Tướng Alexander Syrsky cho biết, Quân đội Nga đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào mùa đông, nhưng vẫn không thể tràn ngập được Bakhmut. Theo Tướng Syrsky cho biết, sau khi Quân đội Ukraine cầm cự được ở Bakhmut khoảng 4 tháng, họ sẽ "sớm" tiến hành phản công. Những nhận xét này là tuyên bố trực tiếp nhất từ phía Ukraine, về quá trình chuyển đổi từ phòng ngự sang tấn công. Tướng Sirsky cũng cho biết trên mạng xã hội Telegram rằng, lính đánh thuê Wagner của Nga, lực lượng chủ lực trong tấn công ở Bakhmut, "đã mất một phần lực lượng đáng kể và không còn sức mạnh tiếp theo". "Chúng tôi sẽ sớm tận dụng cơ hội này, như chúng tôi đã làm trong quá khứ ở gần Kiev, Kharkov, Kherson và Kupyansk"; ông Syrsky nói. Phía Nga hiện không phản hồi về tuyên bố mới nhất của Tướng Syrsky rằng họ đã "thất bại trong cuộc tấn công" ở Bakhmut, nhưng ông Yevgeny Prigozhin, Chủ tịch công ty lính đánh thuê Wagner, đã đưa ra những tuyên bố trong những ngày gần đây, cảnh báo Quân đội Ukraine sẽ mở cuộc phản công vào Bakhmut. Vào ngày 20/3, ông Prigozhin đã công bố một bức thư gửi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu, nói rằng Ukraine đang cô lập lực lượng của lính đánh thuê Wagner khỏi lực lượng chính quy của Nga và yêu cầu Bộ trưởng Shoigu có những hành động cụ thể. Ông Prigozhin cũng nói rằng, nếu Quân đội Nga không có những hành động kiên quyết, nhanh chóng, sẽ có những hậu quả xấu. Truyền thông nước ngoài đưa tin, gần chiến tuyến phía bắc Bakhmut, cuộc tấn công của quân Nga “dường như đang suy yếu”. Lý do là tại ngôi làng Khromove ở ngoại ô phía bắc Bakhmut, hiện vẫn do Ukraine kiểm soát, cường độ tấn công của lính đánh thuê Wagner đã giảm đáng kể so với hai ngày trước. "Ở đây một tuần trước thực sự “sôi động”, nhưng trong ba ngày qua thì yên tĩnh hơn", một binh sĩ Ukraine sử dụng mật hiệu "Kamin" cho biết. "Từ các cuộc không kích của đối phuong, chúng tôi có thể thấy được điều đó. Nếu như trước đây một ngày có 5-6 cuộc không kích, thì hôm nay chúng tôi chỉ bị trực thăng tấn công từ khoảng cách quá xa, nên hiệu quả rất kém"; Kamin cho biết thêm. Vào ngày 22/3, Tổng thống Ukraine Zelensky đã đến thăm chiến trường Bakhmut và trao “Huân chương Danh dự” cho các binh sĩ tiền tuyến để khích lệ tinh thần. "Chúng tôi sẽ khôi phục mọi thứ, chúng tôi sẽ xây dựng lại mọi thứ", Tổng thống Zelensky tuyên bố. Đồng thời, Tổng thống Zelensky kêu gọi châu Âu nhanh chóng cung cấp nhiều vũ khí hơn cho lực lượng vũ trang của Ukraine và tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga. Tổng thống Zelensky nhắc lại yêu cầu của Quân đội Ukraine về tên lửa tầm xa, nhiều đạn dược hơn và máy bay chiến đấu hiện đại; đồng thời cảnh báo rằng, nếu không thì xung đột có thể kéo dài trong nhiều năm. Tiền tuyến của Ukraine phần lớn đã bị "đóng băng tại chỗ" kể từ cuộc tấn công lớn cuối cùng vào tháng 11 năm ngoái. Trong những tháng gần đây, giao tranh chính giữa Nga và Ukraine chủ yếu diễn ra ở Bakhmut. Nhưng theo cơ quan tình báo nổi tiếng thế giới Mossad của Israel, vừa tiết lộ về những thiệt hại của Nga và Ukraine trong một năm xung đột vừa qua; có lẽ đây là những thông tin dự đoán gần với hai bên nhất, mà không tham khảo kết quả của cả hai bên. Nên nhớ Israel giữ thái độ trung lập trong cuộc xung đột nga-Ukraine hiện nay. Theo cơ quan tình báo Mossad, tổn thất quân sự của Nga bao gồm 23 máy bay chiến đấu cánh cố định, 56 trực thăng, 200 UAV trinh sát các loại, 889 xe tăng và xe bọc thép, 427 khẩu pháo, 12 hệ thống phòng không; 18.480 người chết, 44.500 người bị thương và 323 người bị bắt. Quân số tham chiến là 418.000 người. Về phía Ukraine có 2.750 UAV trinh sát bị bắn rơi, 6.320 xe tăng và xe bọc thép, 7.360 khẩu pháo và 497 bộ hệ thống phòng không đã bị phá hủy. 157.000 người thiệt mạng, 234.000 người bị thương và 17.230 binh lính bị bắt làm tù binh. Cơ quan tình báo Mossad còn cho biết thêm, có 234 sĩ quan, giảng viên, đặc vụ, cố vấn quân sự, v.v. của NATO thiệt mạng (chủ yếu là người Mỹ, Anh). Tổng cộng 5.360 lính đánh thuê cho Ukraine tử trận, trong đó có 2.458 lính đánh thuê từ NATO (chủ yếu là người Ba Lan, Đức, Litva...). Cuộc tấn công tự sát của xe thiết giáp M113 Ukraine trên Mặt trận Zaporozhye.

