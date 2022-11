Bom nhiệt áp của Nga có sức công phá hủy diệt như thế nào?

Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã bước sang một giai đoạn mới và Ukraine hiện rơi vào tình thế khó khăn. Sau khi chiến thuật mới của Nga phát huy hiệu quả, hiện vấn đề lớn nhất mà Ukraine phải đối mặt là vấn đề năng lượng và điện. Khi hoạt động của toàn bộ đất nước Ukraine bắt đầu có vấn đề, Quân đội Nga bắt đầu tập trung lực lượng vượt trội về hướng Donbass để phát động các cuộc tấn công; đồng thời đã chiếm giữ một số thành phố quan trọng và tạo ra những bước đột phá quan trọng tại Donbass. Điều khiến Ukraine lo lắng hơn nữa là quân đội Nga bắt đầu sử dụng bom nhiệt áp cực mạnh trên chiến trường, khiến tâm lý quân đội Ukraine rơi vào trạng thái lo sợ. Theo một số thông tin từ truyền thông phương Tây, quân đội Nga đã sử dụng máy bay chiến đấu để thả bom nhiệt áp OFAB-500 vào một trận địa của quân đội Ukraine gần Spornoye. Qua đoạn video trực tiếp có thể thấy quả bom nhiệt áp đã phát nổ với sức mạnh kinh hoàng, thổi bay mọi công sự của quân đội Ukraine. Mặc dù lần này sử dụng bom nhiệt áp chỉ nặng 500kg, nhưng hiệu quả của vụ nổ tại chỗ vẫn rất kinh người. Có thể nói, công sự kiên cố do quân đội Ukraine xây dựng đã bị san phẳng, khói dày đặc bốc lên từ hiện trường, sóng xung kích cực lớn mang đến tác động thị giác lớn cho mọi người. Theo thông tin, khi Không quân Nga thả một quả bom nhiệt áp, tất cả quân Ukraine trong vòng vài trăm mét đều bị ảnh hưởng vì sóng xung kích cực lớn do bom nhiệt áp tạo ra, khiến binh lính Ukraine đang ẩn nấp trong hầm, cũng không chống nổi sóng xung kích. Đoạn video gây chấn động cũng cho chúng ta biết việc quân đội Nga thả bom nhiệt áp lần này, có thể coi là một đòn giáng mạnh vào quân đội Ukraine. Có thể tưởng tượng, dưới sự hủy diệt của bom nhiệt áp, xác suất sống sót của các binh sĩ trên chiến trường là không cao. Loại bom có sức sát thương cực lớn này có tính răn đe rất lớn với quân đội Ukraine. Trên thực tế, dưới sự tấn công mạnh mẽ của quân đội Nga, lính đánh thuê NATO đã bắt đầu nảy sinh ý nghĩ rút lui, bởi vì bọn họ biết quân đội Nga sắp ra tay rất mạnh. Dù sao Quân đội Nga thận trọng hơn trong việc sử dụng bom nhiệt áp trên chiến trường Ukraine, vì đây cũng là loại bom cực mạnh, có sức sát thương chỉ sau vũ khí hạt nhân. Cuộc tấn công của quân đội Nga đặc biệt nhằm vào các trận địa phòng ngự kiên cố của quân đội Ukraine và những quả bom như vậy không thể được sử dụng ở những khu vực đông dân cư như thành phố Kiev hay Kharkov. Trước đó, Quân đội Nga đã nhiều lần sử dụng bom nhiệt áp chống lại các chiến binh ẩn náu trong các pháo đài ngầm trên chiến trường Syria và nó đã có tác dụng răn đe rất lớn. Theo thông tin được công khai, bom nhiệt áp của quân đội Nga chủ yếu được chia thành loại 500 kg, 1.500 kg và 3.000 kg; loại bom nhiệt áp được sử dụng trong thực chiến tất cả đều là loại 500 kg. Được biết, bom nhiệt áp ODAB-500PM có tổng chiều dài 2.380 mm, đường kính thân 0,5 mét, cánh đuôi 0,5 mét và tổng trọng lượng 525 kg. Loại bom nhiệt áp này có tính sát thương cực cao, có thể nói sau khi nổ sẽ không có cơ hội sống cho sinh vật nào trong vòng bán kính 600 mét. Sau khi một quả bom ODAB-500PM được kích nổ, nó có thể nhanh chóng hút cạn lượng ôxy trong bán kính 600m tính từ điểm phát nổ, đồng thời tạo ra một làn sóng xung kích dữ dội, phá hủy toàn bộ cơ quan nội tạng của con người và các sinh vật khác bên trong phạm vi tương ứng; điều đó cũng làm mất đi cơ hội sống sót. Loại bom nhiệt áp này chủ yếu phụ thuộc vào việc làm cạn kiệt oxy, nên có tác dụng hiệu quả khi tiêu diệt những lực lượng ẩn náu trong boong-ke và làm chết người do ngạt thở. Dưới sự tấn công của bom nhiệt áp, những người chết nhìn chung trông rất thảm hại, bởi vì con người đơn giản là không thể chịu được sóng xung kích lớn như vậy. Với sự xuất hiện của mùa đông và quân đội Ukraine rơi vào thế bị động, quân đội Nga bắt đầu sử dụng vũ khí sát thương cao, cũng là để không tạo cho quân đội Ukraine bất cơ hội nào, đồng thời muốn đánh bại tâm lý phòng thủ của quân đội Ukraine. Theo mô tả của các phương tiện truyền thông phương Tây, có thể thấy rằng việc quân đội Nga sử dụng bom nhiệt áp lần này, đã gây ra tác động tâm lý nhất định đối với các binh sĩ tiền tuyến của quân đội Ukraine; bởi vì họ nhận ra rằng, một khi bị tấn công bằng loại bom này, họ sẽ không có nơi nào để trốn. Trên thực tế, việc quân đội Nga sử dụng loại bom này cũng là muốn giáng một đòn chí mạng vào quân đội Ukraine vào thời điểm nhuệ khí của quân đội Ukraine đang lên cao. Các lực lượng vũ trang Ukraine vẫn còn khí thế như khi giành chiến thắng trong cuộc phản công vào tháng 9, nhưng đến hiện tại, tinh thần của họ về cơ bản đang đi xuống. Hoạt động bình thường của toàn bộ lãnh thổ Ukraine có vấn đề, đường tiếp tế hậu cần bị gián đoạn, các binh sĩ tiền tuyến gặp khó khăn trong việc tiếp tế. Trong bối cảnh tiêu hao ngày càng tăng, những người lính tiền tuyến Ukraine đang phải đối mặt với tình hình ngày càng khó khăn. Mùa đông là vấn đề lớn nhất đối với Ukraine, và năm nay thậm chí còn hơn thế. Ukraine đã mất hầu hết các nhà máy điện và hầu hết các cơ sở năng lượng, làm thế nào để sống sót qua mùa đông lạnh giá nhất mà không có điện hoặc nhiên liệu là một vấn đề lớn. Ngay cả NATO cũng thừa nhận rằng mùa đông này sẽ là rất khó khăn đối với người dân và Quân đội Ukraine. Giờ đây, quân đội Ukraine đã bắt đầu mất quyền kiểm soát hướng Donbass, và quân đội Nga đã bắt đầu giành được những chiến thắng quan trọng và chiếm giữ các vùng lãnh thổ quan trọng và trận chiến mùa đông đang đến sẽ rất ác liệt, trái ngược với thời tiết lạnh giá ở vùng Đông Âu.

Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã bước sang một giai đoạn mới và Ukraine hiện rơi vào tình thế khó khăn. Sau khi chiến thuật mới của Nga phát huy hiệu quả, hiện vấn đề lớn nhất mà Ukraine phải đối mặt là vấn đề năng lượng và điện. Khi hoạt động của toàn bộ đất nước Ukraine bắt đầu có vấn đề, Quân đội Nga bắt đầu tập trung lực lượng vượt trội về hướng Donbass để phát động các cuộc tấn công; đồng thời đã chiếm giữ một số thành phố quan trọng và tạo ra những bước đột phá quan trọng tại Donbass. Điều khiến Ukraine lo lắng hơn nữa là quân đội Nga bắt đầu sử dụng bom nhiệt áp cực mạnh trên chiến trường, khiến tâm lý quân đội Ukraine rơi vào trạng thái lo sợ. Theo một số thông tin từ truyền thông phương Tây, quân đội Nga đã sử dụng máy bay chiến đấu để thả bom nhiệt áp OFAB-500 vào một trận địa của quân đội Ukraine gần Spornoye. Qua đoạn video trực tiếp có thể thấy quả bom nhiệt áp đã phát nổ với sức mạnh kinh hoàng, thổi bay mọi công sự của quân đội Ukraine. Mặc dù lần này sử dụng bom nhiệt áp chỉ nặng 500kg, nhưng hiệu quả của vụ nổ tại chỗ vẫn rất kinh người. Có thể nói, công sự kiên cố do quân đội Ukraine xây dựng đã bị san phẳng, khói dày đặc bốc lên từ hiện trường, sóng xung kích cực lớn mang đến tác động thị giác lớn cho mọi người. Theo thông tin, khi Không quân Nga thả một quả bom nhiệt áp, tất cả quân Ukraine trong vòng vài trăm mét đều bị ảnh hưởng vì sóng xung kích cực lớn do bom nhiệt áp tạo ra, khiến binh lính Ukraine đang ẩn nấp trong hầm, cũng không chống nổi sóng xung kích. Đoạn video gây chấn động cũng cho chúng ta biết việc quân đội Nga thả bom nhiệt áp lần này, có thể coi là một đòn giáng mạnh vào quân đội Ukraine. Có thể tưởng tượng, dưới sự hủy diệt của bom nhiệt áp, xác suất sống sót của các binh sĩ trên chiến trường là không cao. Loại bom có sức sát thương cực lớn này có tính răn đe rất lớn với quân đội Ukraine. Trên thực tế, dưới sự tấn công mạnh mẽ của quân đội Nga, lính đánh thuê NATO đã bắt đầu nảy sinh ý nghĩ rút lui, bởi vì bọn họ biết quân đội Nga sắp ra tay rất mạnh. Dù sao Quân đội Nga thận trọng hơn trong việc sử dụng bom nhiệt áp trên chiến trường Ukraine, vì đây cũng là loại bom cực mạnh, có sức sát thương chỉ sau vũ khí hạt nhân. Cuộc tấn công của quân đội Nga đặc biệt nhằm vào các trận địa phòng ngự kiên cố của quân đội Ukraine và những quả bom như vậy không thể được sử dụng ở những khu vực đông dân cư như thành phố Kiev hay Kharkov. Trước đó, Quân đội Nga đã nhiều lần sử dụng bom nhiệt áp chống lại các chiến binh ẩn náu trong các pháo đài ngầm trên chiến trường Syria và nó đã có tác dụng răn đe rất lớn. Theo thông tin được công khai, bom nhiệt áp của quân đội Nga chủ yếu được chia thành loại 500 kg, 1.500 kg và 3.000 kg; loại bom nhiệt áp được sử dụng trong thực chiến tất cả đều là loại 500 kg. Được biết, bom nhiệt áp ODAB-500PM có tổng chiều dài 2.380 mm, đường kính thân 0,5 mét, cánh đuôi 0,5 mét và tổng trọng lượng 525 kg. Loại bom nhiệt áp này có tính sát thương cực cao, có thể nói sau khi nổ sẽ không có cơ hội sống cho sinh vật nào trong vòng bán kính 600 mét. Sau khi một quả bom ODAB-500PM được kích nổ, nó có thể nhanh chóng hút cạn lượng ôxy trong bán kính 600m tính từ điểm phát nổ, đồng thời tạo ra một làn sóng xung kích dữ dội, phá hủy toàn bộ cơ quan nội tạng của con người và các sinh vật khác bên trong phạm vi tương ứng; điều đó cũng làm mất đi cơ hội sống sót. Loại bom nhiệt áp này chủ yếu phụ thuộc vào việc làm cạn kiệt oxy, nên có tác dụng hiệu quả khi tiêu diệt những lực lượng ẩn náu trong boong-ke và làm chết người do ngạt thở. Dưới sự tấn công của bom nhiệt áp, những người chết nhìn chung trông rất thảm hại, bởi vì con người đơn giản là không thể chịu được sóng xung kích lớn như vậy. Với sự xuất hiện của mùa đông và quân đội Ukraine rơi vào thế bị động, quân đội Nga bắt đầu sử dụng vũ khí sát thương cao, cũng là để không tạo cho quân đội Ukraine bất cơ hội nào, đồng thời muốn đánh bại tâm lý phòng thủ của quân đội Ukraine. Theo mô tả của các phương tiện truyền thông phương Tây, có thể thấy rằng việc quân đội Nga sử dụng bom nhiệt áp lần này, đã gây ra tác động tâm lý nhất định đối với các binh sĩ tiền tuyến của quân đội Ukraine; bởi vì họ nhận ra rằng, một khi bị tấn công bằng loại bom này, họ sẽ không có nơi nào để trốn. Trên thực tế, việc quân đội Nga sử dụng loại bom này cũng là muốn giáng một đòn chí mạng vào quân đội Ukraine vào thời điểm nhuệ khí của quân đội Ukraine đang lên cao. Các lực lượng vũ trang Ukraine vẫn còn khí thế như khi giành chiến thắng trong cuộc phản công vào tháng 9, nhưng đến hiện tại, tinh thần của họ về cơ bản đang đi xuống. Hoạt động bình thường của toàn bộ lãnh thổ Ukraine có vấn đề, đường tiếp tế hậu cần bị gián đoạn, các binh sĩ tiền tuyến gặp khó khăn trong việc tiếp tế. Trong bối cảnh tiêu hao ngày càng tăng, những người lính tiền tuyến Ukraine đang phải đối mặt với tình hình ngày càng khó khăn. Mùa đông là vấn đề lớn nhất đối với Ukraine, và năm nay thậm chí còn hơn thế. Ukraine đã mất hầu hết các nhà máy điện và hầu hết các cơ sở năng lượng, làm thế nào để sống sót qua mùa đông lạnh giá nhất mà không có điện hoặc nhiên liệu là một vấn đề lớn. Ngay cả NATO cũng thừa nhận rằng mùa đông này sẽ là rất khó khăn đối với người dân và Quân đội Ukraine. Giờ đây, quân đội Ukraine đã bắt đầu mất quyền kiểm soát hướng Donbass, và quân đội Nga đã bắt đầu giành được những chiến thắng quan trọng và chiếm giữ các vùng lãnh thổ quan trọng và trận chiến mùa đông đang đến sẽ rất ác liệt, trái ngược với thời tiết lạnh giá ở vùng Đông Âu.