Pháo dẫn đường Thổ Nhĩ Kỳ viện trợ cho Ukraine mạnh cỡ nào?

Thổ Nhĩ Kỳ đang từng bước mở rộng viện trợ quân sự cho Ukraine và hỏa lực vũ khí mà nước này cung cấp cho Ukraine ngày càng mạnh hơn, bất kể Nga sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả nào. Theo tin tức từ tờ "Eurasia Times" của Ấn Độ ngày 24/11, Thổ Nhĩ Kỳ đã cung cấp cho Ukraine bệ phóng tên lửa HIMARS phiên bản Thổ Nhĩ Kỳ; đó là hệ thống pháo phản lực TRLG-230, phóng tên lửa dẫn đường chính xác tầm xa. Hiện có thông tin, Ukraine đã triển khai TRLG-230 vào chiến đấu. Ngoài ra, video quân đội Ukraine sử dụng bệ phóng tên lửa TRLG-230 được lan truyền trên Internet cũng xác nhận thông tin này. Tuy nhiên, cả Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine đều không chính thức xác nhận thông tin này. Việc Thổ Nhĩ Kỳ bàn giao hệ thống pháo phản lực TRLG-230 bắn đạn điều khiển của họ cho Ukraine, giúp Quân đội Ukraine có thêm loại vũ khí tấn công chính xác tầm xa thứ hai, sau loại HIMARS của Mỹ. Như vậy, với việc sở hữu hai loạt vũ khí tấn công chính xác tầm xa và có sức cơ động cao, Quân đội Ukraine có khả năng tấn công dữ dội hơn vào những cơ sở hỗ trợ hậu cần và căn cứ phía trước của Quân đội Nga và khiến tình hình của quân đội Nga sẽ ngày càng khó khăn hơn. Có thông tin cho rằng, hiện Thổ Nhĩ Kỳ đã chuyển 50 quả đạn pháo phản lực có điều khiển đến Ukraine và một số nói là 200 quả. Tuy nhiên những thông tin này đều chỉ là phỏng đoán. Một xe chiến đấu TRLG-230 có 6 ống phóng đạn, vì vậy ngay cả khi Thổ Nhĩ Kỳ chuyển 200 quả đạn pháo, thì Quân đội Ukraine cũng không thể sử dụng được trong một thời gian dài và số lượng xe phóng được giao cũng hạn chế, chắc chỉ có khoảng bốn đến năm xe. Về tầm bắn, bệ phóng pháo phản lực phóng loạt TRLG-230 cũng tương đương với HIMARS của Mỹ, cũng có tầm bắn từ 20-70 km; nhưng trọng lượng đạn của nó thấp hơn nhiều so với đạn của HIMARS của Mỹ, thông thường đạn HIMARS là là 90 kg. Trong khi đó, đạn pháo phản lực TRLG-230 của Thổ Nhĩ Kỳ có trọng lượng nặng 42kg, chưa bằng một nửa đạn HIMARS; nên về sức công phá đối với công sự vững chắc thì kém xa HIMARS của Mỹ. Tuy nhiên, mức độ răn đe cũng rất lớn. Ngoài ra, về độ chính xác, pháo phản lực TRLG-230 cũng khác với HIMARS, khi nó phải sử dụng dẫn đường bằng hai phương pháp song song là dẫn đường bằng vệ tinh và bằng laser. Độ chính xác của dẫn đường của đạn pháo TRLG-230 là 10 mét, trong khi HIMARS chỉ là 2 mét. Lý do là tên lửa HIMARS sử dụng hệ thống định vị vệ tinh GPS quân sự, trong khi TRLG-230 chỉ có thể sử dụng hệ thống GPS dân sự, nên độ chính xác đương nhiên có sự khác biệt. Để khắc phục, các nhà thiết kế Thổ Nhĩ Kỳ đã bổ sung thêm phương pháp dẫn đường bằng laser giai đoạn cuối, để hỗ trợ hiệu chỉnh đường bay của đạn và tăng thêm mức chính xác; do đó, độ chính xác của TRLG-230 có thể dưới 2 mét. Khi Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng đạn TRLG-230, họ thường sử dụng máy bay không người lái TB-2 để tiến hành hiệu chỉnh dẫn đường bằng laser cho chính xác và Ukraine cũng sở hữu UAV TB-2 của Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, trên chiến trường Ukraine, với một đối thủ mạnh như Nga, họ có lực lượng phòng không mạnh, nên những chiếc UAV TB2 của Ukraine trở nên “tuyệt chủng” ngay từ giai đoạn đầu của cuộc xung đột. Cùng với đó là quá trình chiến đấu liên tục, Ukraine không có sự bổ sung liên tục của Thổ Nhĩ Kỳ, nên hiện giờ hầu như không có UAV TB-2 được quân đội Ukraine sử dụng. Truyền thông quốc tế và ngay cả Ukraine và Nga giờ cũng hầu như không nhắc đến loại UAV này. Rất có thể, với sự xuất hiện của TRLG-230 trên chiến trường Ukraine, Nga sẽ có những biện pháp trả đũa Thổ Nhĩ Kỳ như có thể cung cấp thêm vũ khí cho Syria hay người Kurd và những biện pháp đáp trả này sẽ khiến Ankara gặp rất nhiều khó khăn.

Thổ Nhĩ Kỳ đang từng bước mở rộng viện trợ quân sự cho Ukraine và hỏa lực vũ khí mà nước này cung cấp cho Ukraine ngày càng mạnh hơn, bất kể Nga sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả nào. Theo tin tức từ tờ "Eurasia Times" của Ấn Độ ngày 24/11, Thổ Nhĩ Kỳ đã cung cấp cho Ukraine bệ phóng tên lửa HIMARS phiên bản Thổ Nhĩ Kỳ; đó là hệ thống pháo phản lực TRLG-230, phóng tên lửa dẫn đường chính xác tầm xa. Hiện có thông tin, Ukraine đã triển khai TRLG-230 vào chiến đấu. Ngoài ra, video quân đội Ukraine sử dụng bệ phóng tên lửa TRLG-230 được lan truyền trên Internet cũng xác nhận thông tin này. Tuy nhiên, cả Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine đều không chính thức xác nhận thông tin này. Việc Thổ Nhĩ Kỳ bàn giao hệ thống pháo phản lực TRLG-230 bắn đạn điều khiển của họ cho Ukraine, giúp Quân đội Ukraine có thêm loại vũ khí tấn công chính xác tầm xa thứ hai, sau loại HIMARS của Mỹ. Như vậy, với việc sở hữu hai loạt vũ khí tấn công chính xác tầm xa và có sức cơ động cao, Quân đội Ukraine có khả năng tấn công dữ dội hơn vào những cơ sở hỗ trợ hậu cần và căn cứ phía trước của Quân đội Nga và khiến tình hình của quân đội Nga sẽ ngày càng khó khăn hơn. Có thông tin cho rằng, hiện Thổ Nhĩ Kỳ đã chuyển 50 quả đạn pháo phản lực có điều khiển đến Ukraine và một số nói là 200 quả. Tuy nhiên những thông tin này đều chỉ là phỏng đoán. Một xe chiến đấu TRLG-230 có 6 ống phóng đạn, vì vậy ngay cả khi Thổ Nhĩ Kỳ chuyển 200 quả đạn pháo, thì Quân đội Ukraine cũng không thể sử dụng được trong một thời gian dài và số lượng xe phóng được giao cũng hạn chế, chắc chỉ có khoảng bốn đến năm xe. Về tầm bắn, bệ phóng pháo phản lực phóng loạt TRLG-230 cũng tương đương với HIMARS của Mỹ, cũng có tầm bắn từ 20-70 km; nhưng trọng lượng đạn của nó thấp hơn nhiều so với đạn của HIMARS của Mỹ, thông thường đạn HIMARS là là 90 kg. Trong khi đó, đạn pháo phản lực TRLG-230 của Thổ Nhĩ Kỳ có trọng lượng nặng 42kg, chưa bằng một nửa đạn HIMARS; nên về sức công phá đối với công sự vững chắc thì kém xa HIMARS của Mỹ. Tuy nhiên, mức độ răn đe cũng rất lớn. Ngoài ra, về độ chính xác, pháo phản lực TRLG-230 cũng khác với HIMARS, khi nó phải sử dụng dẫn đường bằng hai phương pháp song song là dẫn đường bằng vệ tinh và bằng laser. Độ chính xác của dẫn đường của đạn pháo TRLG-230 là 10 mét, trong khi HIMARS chỉ là 2 mét. Lý do là tên lửa HIMARS sử dụng hệ thống định vị vệ tinh GPS quân sự, trong khi TRLG-230 chỉ có thể sử dụng hệ thống GPS dân sự, nên độ chính xác đương nhiên có sự khác biệt. Để khắc phục, các nhà thiết kế Thổ Nhĩ Kỳ đã bổ sung thêm phương pháp dẫn đường bằng laser giai đoạn cuối, để hỗ trợ hiệu chỉnh đường bay của đạn và tăng thêm mức chính xác; do đó, độ chính xác của TRLG-230 có thể dưới 2 mét. Khi Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng đạn TRLG-230, họ thường sử dụng máy bay không người lái TB-2 để tiến hành hiệu chỉnh dẫn đường bằng laser cho chính xác và Ukraine cũng sở hữu UAV TB-2 của Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, trên chiến trường Ukraine, với một đối thủ mạnh như Nga, họ có lực lượng phòng không mạnh, nên những chiếc UAV TB2 của Ukraine trở nên “tuyệt chủng” ngay từ giai đoạn đầu của cuộc xung đột. Cùng với đó là quá trình chiến đấu liên tục, Ukraine không có sự bổ sung liên tục của Thổ Nhĩ Kỳ, nên hiện giờ hầu như không có UAV TB-2 được quân đội Ukraine sử dụng. Truyền thông quốc tế và ngay cả Ukraine và Nga giờ cũng hầu như không nhắc đến loại UAV này. Rất có thể, với sự xuất hiện của TRLG-230 trên chiến trường Ukraine, Nga sẽ có những biện pháp trả đũa Thổ Nhĩ Kỳ như có thể cung cấp thêm vũ khí cho Syria hay người Kurd và những biện pháp đáp trả này sẽ khiến Ankara gặp rất nhiều khó khăn.