Biên phòng Việt Nam căng mình giữa cái lạnh thấu xương miền biên giới

Trong cái lạnh dưới 0 độ C ở vùng núi phía Bắc những ngày gần đây, lực lượng Biên phòng Việt Nam vẫn ngày đêm túc trực, bám trận địa để đảm bảo an ninh vùng biên. Nguồn ảnh: Báo Hà Giang. Giữa lúc dịch COVID-19 ở những nước láng giềng với Việt Nam diễn biến phức tạp, lực lượng biên phòng là chốt chặn đầu tiên và cũng là chốt chặn quan trọng nhất, đảm bảo không có người vượt biên mang theo mầm bệnh về nước. Nguồn ảnh: Báo Hà Giang. Việc tuần tra và đảm bảo an ninh ở những đường mòn, lối mở thường rất khó khăn do địa hình phức tạp, bị chia cắt mạnh. Nguồn ảnh: Báo Hà Giang. Dưới cái lạnh thấu xương, công việc tuần tra còn trở nên vất vả hơn nữa, tuy nhiên lực lượng biên phòng vẫn không được lơi là, mất cảnh giác. Nguồn ảnh: Báo Hà Giang. Tại nhiều đồn biên phòng đặt ở những vùng hẻo lánh, các cán bộ, chiến sĩ không những phải chịu thời tiết khắc nghiệt mà còn phải đối mặt với nhiều mối nguy hiểm khác. Nguồn ảnh: Vietnamnet. Một trong số đó là việc bị phơi nhiễm COVID-19 từ những người vượt biên trái phép về nước. Nguồn ảnh: Vietnamnet. Khí hậu khắc nghiệt ở vùng núi biên giới Việt Nam trong những ngày giá rét vừa rồi. Nguồn ảnh: Vietnamnet. Theo dự báo, đợt không khí lạnh tiếp theo sẽ mang theo mưa phùn, khiến cho mùa đông năm nay thêm phần giá lạnh. Nguồn ảnh: Vietnamnet. Chiến sĩ đồn cửa khẩu biên phòng Mỹ Lý vẫn tăng gia sản xuất trong cái lạnh khắc nghiệt của thời tiết. Nguồn ảnh: Vietnamnet. Cách làm ấm đơn giản và hiệu quả giữa nơi núi rừng trùng điệp, thậm chí tại nhiều chốt gác của lực lượng biên phòng, điện và sóng điện thoại là những thứ hoàn toàn xa xỉ. Nguồn ảnh: Vietnamnet. Tuy nhiên để đảm bảo an ninh trật tự biên giới, nhất là trong thời điểm giáp tết, người nước ngoài và người Việt ở nước ngoài có nhu cầu về nước rất cao, lực lượng Biên phòng Việt Nam vẫn phải luôn túc trực với lực lượng tối đa. Nguồn ảnh: Vietnamnet.

