Biến căng: F-16 Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi Su-25 Armenia, phi công chết cháy!

Chiến sự Azerbaijan - Armenia bước lên một nấc thang căng thẳng mới. Ngày 29/9, Bộ Quốc phòng Armenia chính thức lên tiếng thông báo về việc một cường kích Su-25 của Không quân nước này đã bị bắn hạ bởi tiêm kích F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ triển khai để hỗ trợ Azerbaijan. Ảnh: Một chiếc cường kích Su-25 của Không quân Armenia. Theo Bộ Quốc phòng Armenia thì vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 29/9, một số chiếc F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ đã xuất kích để hỗ trợ lực lượng bộ binh Azerbaijan tấn công. Trong đó, một chiếc F-16 của Thổ đã bắn hạ chiếc Su-25 của Armenia đang tham gia tác chiến, phi công của chiếc máy bay cũng đã thiệt mạng. Ảnh: Dàn máy bay F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ nhanh chóng sau đó cũng đã bác bỏ thông tin trên là sai sự thật, Bộ Quốc phòng Azerbaijan cũng phủ nhận chuyện bắn hạ máy bay Armenia. Nếu đây là chuyện thật thì xung đột giữa hai nước này sẽ càng một leo thang mạnh mẽ, ác liệt hơn nữa. Trước đó, Armenia đã bên bố lệnh Tổng động viên trên toàn quốc cho thấy sự quan trọng của cuộc chiến này là như thế nào. Ảnh: Binh sĩ Armenia. Vào ngày 28/9, Armenia đã cảnh báo sẽ triển khai tổ hợp tên lửa đạn đạo Iskander mạnh mẽ nhắm vào Azerbaijan nếu như Thổ Nhĩ Kỳ dám sử dụng F-16 vào hỗ trợ đối thủ. Do đó, nếu thông tin F-16 bắn hạ Su-25 là sự thật thì rõ ràng đây chính là lúc Iskander được kích hoạt, tạo một áp lực cực kỳ lớn lên liên minh Azerbaijan - Thổ Nhĩ Kỳ nên họ đã một mực từ chối sự việc, cũng như tuyên bố sẽ có đòn đáp trả tương ứng. Ảnh: Tổ hợp xe phóng và xe nạp đạn của Iskander Armenia. Cả Azerbaijan và Armenia đều tung ra nhiều bằng chứng cho thấy mình tiêu diệt nhiều phương tiện của đối phương. Armenia thì diệt nhiều xe tăng, xe chiến đấu bộ binh Azerbaijan còn Azerbaijan thì diệt nhiều hệ thống phòng không của đối thủ trong đó có Osa, thậm chí đang có nhiều đồn đoán về việc hộ đã diệt một tổ hợp phòng không tầm xa S-300. Ảnh: Chiến xa Azerbaijan bị bắn hạ. Hiện nay Azerbaijan đang có trong biên chế nhiều vũ khí cực kỳ hiện đại đến từ nhiều quốc gia như Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Israel,… cùng nền kinh tế phát triển hơn nhiều so với đối thủ Armenia vốn “thắt lưng buộc bụng” để mua vũ khí. Phải nhắc thêm rằng, cả hai từng cùng sống chung dưới một mái nhà Liên bang Xô Viết. Ảnh: Biên đội T-90 của Azerbaijan duyệt binh. Hi vọng rằng trong thời gian tới, các bên sẽ cùng nhau kiềm chế các hành động xung đột quân sự, xuống thang đàm phán để giải quyết tình hình, tránh những tổn thất không đáng có. Nga hiện nay đang kêu gọi các bên kiềm chế và giảng hòa, ngoài ra Armenia hiện đang có hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) với Nga và một số nước để chống lại kẻ thù. Ảnh: Binh sĩ Azerbaijan diễn tập Xung đột giữa Azerbaijan và Armenia đã bùng nổ cực kỳ căng thẳng từ ngày 27/9 vừa qua tại khu vực Nagorno - Karabakh thuộc chủ quyền hợp pháp của Azerbaijan nhưng đang bị Armenia kiểm soát. Dẫu cho được đánh giá là sức mạnh nhỉnh hơn đối thủ khá nhiều tuy nhiên Azerbaijan hiện nay đang gặp không ít tổn thất do sự chiến đấu cực kỳ tinh nhuệ của lực lượng đối phương. Ảnh: Xe tăng T-72 của lực lượng thiết giáp Azerbaijan bị Armenia bắn hạ. Cụ thể theo hãng tin Regnum của Nga cho biết, sau cuộc họp ngày 28/9, Quân đội Azerbaijan đã bị mất 47 thiết giáp (chủ yếu là xe tăng), 36 máy bay và hơn 400 binh sĩ thương vong, cho đến nay con số đã tăng cao hơn. Có thể nói rằng Azerbaijan đang chịu tổn thất cực kỳ nặng nề, cho thấy sự ác liệt cũng như cường độ cao của cuộc chiến, đồng thời ta cũng thấy rằng lục quân Azerbaijan đang chịu một sự lép vế không hề ít trên chiến trường trước Armenia. Ảnh: Xe tăng Azerbaijan bị Armenia tiêu diệt. Sự việc làm cho người anh em thân thiết của Azerbaijan - Thổ Nhĩ Kỳ đứng ngồi không yên, đã lập tức điều động lực lượng giúp đỡ đồng minh của mình. Theo cáo buộc của Armenia, Thổ Nhĩ Kỳ đã điều động 4.000 phiến quân từ Syria cũng như Ankara đã công khai lên tiếng ủng hộ Azerbaijan đồng thời sẵn sàng tham chiến, ủng hộ khí tài, phương tiện chiến tranh cho nước bạn. Ảnh: Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijan trong một cuộc diễn tập chung. Video Tổng thống Armenia kêu gọi ngừng bắn tại Nagorny Karabakh - Nguồn: Vietnam+

