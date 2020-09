"Độ" lựu pháo 122mm thành pháo phòng không dọa máy bay, ai làm được?

Trong quá khứ, phiến quân IS từng gây sốc khi công bố những hình ảnh về "hệ thống" pháo phòng không do lực lượng này tự phát triển đang tấn công máy bay do thám EP-3 của Mỹ trên bầu trời Mosul. Nguồn ảnh: Oryx Theo các hình ảnh được công bố, loại pháo phòng không mà IS phát triển là sự kết hợp giữa xe tải M35 của Mỹ với khẩu...lựu pháo 122mm D-30 của Liên Xô. Nguồn ảnh: Oryx Các hình ảnh mà phiến quân IS công bố cho thấy lực lượng này đã bắn ít nhất 2 phát đạn 122mm vào chiếc EP-3C của Mỹ đang bay lượn do thám trên khu vực Mosul. Nguồn ảnh: Oryx Pháo D-30 122mm tuy không được thiết kế để bắn máy bay, thế nhưng thật ngạc nhiên dưới bàn tay IS, các khẩu pháo này được giới chuyên gia đánh giá là có thể đạt được tới độ cao EP-3 hoạt động. Điều đó, có nghĩa là pháo cao xạ…122mm của IS có thể bắn rơi máy bay. Nguồn ảnh: Oryx Tuy nhiên, đạn nổ mạnh của D-30 122mm tuy có sức công phá rất lớn, nhưng trên bầu trời sức nổ không có nghĩa lý gì. Để bắn được máy bay, đòi hỏi khẩu đội pháo phòng không phải tạo được mật độ hỏa lực dày đặc. Hầu hết, các loại đạn pháo phòng không đều dùng ngòi nổ cận tiếp xúc (cách mục tiêu vài mét hay vài chục mét sẽ phát nổ) và văng mảnh đạn nhỏ găm vào máy bay. Thế nhưng, pháo 122mm D-30 thì không có loại đạn như vậy. Nguồn ảnh: Oryx Cho nên, dù rất cố gắng nhưng phiến quân IS không thể làm gì được máy bay EP-3C. Nguồn ảnh: Oryx Thực tế, phiến quân IS không phải là lực lượng đầu tiên trong lịch sử chiến tranh sử dụng vũ khí mặt đất để bắn máy bay. Trong chiến tranh Afghanistan những năm 1980, quân Mujahideen đã sử dụng súng chống tăng B41 và súng cối để bắn...trực thăng Liên Xô. Hay trong chiến tranh Iran-Iraq, pháo mặt đất Iran cũng được sử dụng để bắn vào trực thăng bay thấp của Iraq. Nguồn ảnh: Oryx Trong ảnh là khẩu lựu pháo D30 122mm – “hỏa lực” của đại pháo phòng không IS. Nguồn ảnh: Oryx D30 122mm là loại lựu pháo xe kéo do Liên Xô sản xuất và trang bị từ năm 1963. Pháo có thiết kế khung bệ đặc biệt cho phép xoay 360 độ nhanh gọn. Pháo đạt tầm bắn 15,4km với tốc độ bắn trung bình 5-6 phát/phút. Nguồn ảnh: Oryx Phiến quân IS ngoài kiểu pháo phòng không tự chế thì chúng cũng có trang bị vũ khí chống máy bay “chuyên nghiệp”. Tuy nhiên, hầu hết đều là pháo tầm thấp như ZU-23-2 23mm hay 37mm hay 57mm S-60 và… Nguồn ảnh: The Times of Israel …số lượng hạn chế tên lửa vác vai của Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc. Nguồn ảnh: Huffington Post Video Thủ lĩnh nhà nước Hồi giáo IS bị tiêu diệt - Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp

