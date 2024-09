Theo trang Gazeta.ua của Ukraine cho biết, Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã thông báo trên tài khoản Telegram chính thức của họ vào ngày 15/9 rằng, khu vực Kurakhovsky ở phía tây tỉnh Donetsk của Ukraine đã trở thành nơi giao tranh "dữ dội nhất" trên chiến trường Ukraine. Thông báo cho biết: “Cuộc giao tranh khốc liệt nhất hiện nay đang diễn ra theo hướng Kurakhovsky”. Tính đến ngày 17/9, Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo trong 24 giờ qua, có tổng cộng 157 cuộc giao tranh đã xảy ra ở hai hướng thành phố Pokrovsk và Kurakhovsky; nêu bật tình hình giao tranh cường độ cao ở những khu vực này. Điều đáng chú ý là kênh truyền thông Ukraine “Resident”, dẫn lời Bộ Tổng tham mưu nước này cho biết, dù nhận được lệnh giữ vững vị trí, nhưng nhiều binh sĩ Ukraine đang chiến đấu tại Kurakhivka, “đã tự ý rời bỏ vị trí chiến đấu, rút lui về Kulakhove”. Theo thông tin của kênh Resident, "mặc dù Tướng Syrsky đã cố gắng thực hiện mệnh lệnh của Tổng thống Zelensky và vẫn kiên trì phòng ngự ở tuyến Hirnyk- Zhelanne Pershe - Zoryane, bất chấp nguy cơ bị bao vây hoàn toàn ở tuyến phòng thủ tam giác này, nhưng nhiều lính Ukraine tại đây, sợ bị quân Nga bao vây và trở thành "bánh bao nhồi thịt", nên đã tự ý rút khỏi vị trí chiến đấu". Được biết, một lý do khác khiến quân Ukraine ở các khu vực nói trên, rút khỏi hướng Kurakhovsky, là do Bộ Tổng tham mưu Ukraine không đưa thêm quân tiếp viện, khiến nỗ lực phòng thủ khu vực này trở nên vô nghĩa. Theo thông tin trên trang Topwar của Nga ngày 18/9, Quân đội Nga đã kiểm soát hoàn toàn thị trấn Ukrainesk theo hướng Kurakhovsky. Một người lính Ukraine với bút danh "Muchnoy" tiết lộ trên mạng xã hội: "Quân đội Nga đã kiểm soát hoàn toàn Ukrainesk. Giao tranh vẫn đang diễn ra ở khu mỏ, nhưng quân địch dần đẩy lùi Quân đội Ukraine”. Các chuyên gia quân sự cho rằng, Quân đội Ukraine đã tự đẩy mình vào tình thế khó khăn, khi không lường trước được chiến thuật của Quân đội Nga. Vào thời điểm họ nhận ra điều đó, thì tuyến phòng ngự tổ chức vội, đã bị chọc thủng nghiêm trọng. Theo trang web “Tầm nhìn” của Nga, sau khi Quân đội Nga đạt được chiến quả ở Hirnyk (Nga gọi là Girnyk) và Ukrainesk, họ đã nhanh chóng giành quyền kiểm những soát cây cầu và các khu vực xung quanh, cắt đứt đường tiếp tế của Quân đội Ukraine chưa kịp rút lui. Trong khi quân Ukraine vẫn đang cầm cự thì quân Nga đã tổ chức bao vây và quân Ukraine phải lùi về Kurakhivka. Mặc dù quân Ukraine cố gắng đột phá nhưng không thành công. Quân tiếp viện không đến và hệ thống chỉ huy bị tê liệt, khiến quân phòng thủ Ukraine tuyệt vọng nhận ra rằng, tình hình đã kết thúc và bắt đầu rút lui. Cũng theo tờ “Tầm nhìn”, ở khu vực Kurakhovsky, Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "cây kéo". Nói cách khác, đây không phải là một cuộc tấn công trực diện liều lĩnh, mà là một cuộc siết chặt chậm rãi và có kế hoạch, nhằm vào không gian chiến đấu của Quân đội Ukraine. Giống như dùng một cây kéo lớn, hai lưỡi kéo từ từ khép lại, kẹp chặt quân Ukraine vào giữa, khiến quân Ukraine không thể chống cự. Trong bước đầu tiên, Quân đội Nga đã chiếm giữ các vị trí chiến lược xung quanh Kurakhovsky, bao gồm các điểm cao có giá trị chiến thuật và nút giao thông quan trọng. Hành động này giúp họ theo dõi hành động của Quân đội Ukraine và kiểm soát các tuyến đường tiếp tế của đối phương. Tiếp theo, Quân đội Nga bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công bằng lực lượng nhỏ, nhưng liên tục vào các tuyến phòng thủ của Ukraine. Mặc dù các cuộc tấn công này không gây tổn thất lớn, nhưng chúng đã tiêu tốn sức lực và đạn dược dự trữ của Quân đội Ukraine. Cùng lúc đó, pháo binh và Không quân Nga liên tục bắn phá các vị trí của Quân đội Ukraine. Hành động này không chỉ phá hủy hệ thống công sự, trận địa, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần chiến đấu của Quân đội Ukraine. Dưới áp lực tấn công liên tục, các vết nứt bắt đầu xuất hiện trong tuyến phòng ngự, khiến hàng loạt sai lầm và thất bại khó tránh khỏi. Theo tờ "Tầm nhìn", thất bại của Quân đội Ukraine ở Kurakhovsky không xảy ra chỉ sau một đêm. Vấn đề đầu tiên là bị quân Nga triệt đường cung cấp, cắt đứt các tuyến cung cấp hậu cần, gây thiếu hụt đạn dược, lương thực cho các đơn vị chiến đấu ở phía trước. Tiếp theo đó là sự sụp đổ của hệ thống thông tin liên lạc. Thiết bị tác chiến điện tử của Quân đội Nga đã chế áp và can thiệp vào hệ thống liên lạc của Ukraine, khiến các đơn vị ở tuyến trước, mất liên lạc với sở chỉ huy. Không có sự chỉ huy thống nhất, mỗi đơn vị buộc phải chiến đấu độc lập. Một số đơn vị Ukraine rút lui khỏi vị trí chiến đấu mà không có lệnh, để lại những khoảng trống lớn trên tuyến phòng thủ. Điều nghiêm trọng hơn là vũ khí, trang bị hạng nặng của Quân đội Ukraine bị tổn thất nặng trước hỏa lực dày đặc của Quân đội Nga. Không có hỏa lực yểm trợ, họ trở nên dễ bị đối phương tấn công hơn. Nhiều binh sĩ bắt đầu rút lui khỏi vị trí, cố gắng đột phá hoặc tìm nơi ẩn náu. Có thể nhận thấy, toàn bộ tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine ở khu vực Kurakhovsky “sụp đổ như hiệu ứng domino”. (Nguồn ảnh: Sputnik, RIA Novosti, Ukrinform).

Theo trang Gazeta.ua của Ukraine cho biết, Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã thông báo trên tài khoản Telegram chính thức của họ vào ngày 15/9 rằng, khu vực Kurakhovsky ở phía tây tỉnh Donetsk của Ukraine đã trở thành nơi giao tranh "dữ dội nhất" trên chiến trường Ukraine. Thông báo cho biết: “Cuộc giao tranh khốc liệt nhất hiện nay đang diễn ra theo hướng Kurakhovsky”. Tính đến ngày 17/9, Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo trong 24 giờ qua, có tổng cộng 157 cuộc giao tranh đã xảy ra ở hai hướng thành phố Pokrovsk và Kurakhovsky; nêu bật tình hình giao tranh cường độ cao ở những khu vực này. Điều đáng chú ý là kênh truyền thông Ukraine “Resident”, dẫn lời Bộ Tổng tham mưu nước này cho biết, dù nhận được lệnh giữ vững vị trí, nhưng nhiều binh sĩ Ukraine đang chiến đấu tại Kurakhivka, “đã tự ý rời bỏ vị trí chiến đấu, rút lui về Kulakhove”. Theo thông tin của kênh Resident, "mặc dù Tướng Syrsky đã cố gắng thực hiện mệnh lệnh của Tổng thống Zelensky và vẫn kiên trì phòng ngự ở tuyến Hirnyk- Zhelanne Pershe - Zoryane, bất chấp nguy cơ bị bao vây hoàn toàn ở tuyến phòng thủ tam giác này, nhưng nhiều lính Ukraine tại đây, sợ bị quân Nga bao vây và trở thành "bánh bao nhồi thịt", nên đã tự ý rút khỏi vị trí chiến đấu". Được biết, một lý do khác khiến quân Ukraine ở các khu vực nói trên, rút khỏi hướng Kurakhovsky, là do Bộ Tổng tham mưu Ukraine không đưa thêm quân tiếp viện, khiến nỗ lực phòng thủ khu vực này trở nên vô nghĩa. Theo thông tin trên trang Topwar của Nga ngày 18/9, Quân đội Nga đã kiểm soát hoàn toàn thị trấn Ukrainesk theo hướng Kurakhovsky. Một người lính Ukraine với bút danh "Muchnoy" tiết lộ trên mạng xã hội: "Quân đội Nga đã kiểm soát hoàn toàn Ukrainesk. Giao tranh vẫn đang diễn ra ở khu mỏ, nhưng quân địch dần đẩy lùi Quân đội Ukraine”. Các chuyên gia quân sự cho rằng, Quân đội Ukraine đã tự đẩy mình vào tình thế khó khăn, khi không lường trước được chiến thuật của Quân đội Nga. Vào thời điểm họ nhận ra điều đó, thì tuyến phòng ngự tổ chức vội, đã bị chọc thủng nghiêm trọng. Theo trang web “Tầm nhìn” của Nga, sau khi Quân đội Nga đạt được chiến quả ở Hirnyk (Nga gọi là Girnyk) và Ukrainesk, họ đã nhanh chóng giành quyền kiểm những soát cây cầu và các khu vực xung quanh, cắt đứt đường tiếp tế của Quân đội Ukraine chưa kịp rút lui. Trong khi quân Ukraine vẫn đang cầm cự thì quân Nga đã tổ chức bao vây và quân Ukraine phải lùi về Kurakhivka. Mặc dù quân Ukraine cố gắng đột phá nhưng không thành công. Quân tiếp viện không đến và hệ thống chỉ huy bị tê liệt, khiến quân phòng thủ Ukraine tuyệt vọng nhận ra rằng, tình hình đã kết thúc và bắt đầu rút lui. Cũng theo tờ “Tầm nhìn”, ở khu vực Kurakhovsky, Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "cây kéo". Nói cách khác, đây không phải là một cuộc tấn công trực diện liều lĩnh, mà là một cuộc siết chặt chậm rãi và có kế hoạch, nhằm vào không gian chiến đấu của Quân đội Ukraine. Giống như dùng một cây kéo lớn, hai lưỡi kéo từ từ khép lại, kẹp chặt quân Ukraine vào giữa, khiến quân Ukraine không thể chống cự. Trong bước đầu tiên, Quân đội Nga đã chiếm giữ các vị trí chiến lược xung quanh Kurakhovsky, bao gồm các điểm cao có giá trị chiến thuật và nút giao thông quan trọng. Hành động này giúp họ theo dõi hành động của Quân đội Ukraine và kiểm soát các tuyến đường tiếp tế của đối phương. Tiếp theo, Quân đội Nga bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công bằng lực lượng nhỏ, nhưng liên tục vào các tuyến phòng thủ của Ukraine. Mặc dù các cuộc tấn công này không gây tổn thất lớn, nhưng chúng đã tiêu tốn sức lực và đạn dược dự trữ của Quân đội Ukraine. Cùng lúc đó, pháo binh và Không quân Nga liên tục bắn phá các vị trí của Quân đội Ukraine. Hành động này không chỉ phá hủy hệ thống công sự, trận địa, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần chiến đấu của Quân đội Ukraine. Dưới áp lực tấn công liên tục, các vết nứt bắt đầu xuất hiện trong tuyến phòng ngự, khiến hàng loạt sai lầm và thất bại khó tránh khỏi. Theo tờ "Tầm nhìn", thất bại của Quân đội Ukraine ở Kurakhovsky không xảy ra chỉ sau một đêm. Vấn đề đầu tiên là bị quân Nga triệt đường cung cấp, cắt đứt các tuyến cung cấp hậu cần, gây thiếu hụt đạn dược, lương thực cho các đơn vị chiến đấu ở phía trước. Tiếp theo đó là sự sụp đổ của hệ thống thông tin liên lạc. Thiết bị tác chiến điện tử của Quân đội Nga đã chế áp và can thiệp vào hệ thống liên lạc của Ukraine, khiến các đơn vị ở tuyến trước, mất liên lạc với sở chỉ huy. Không có sự chỉ huy thống nhất, mỗi đơn vị buộc phải chiến đấu độc lập. Một số đơn vị Ukraine rút lui khỏi vị trí chiến đấu mà không có lệnh, để lại những khoảng trống lớn trên tuyến phòng thủ. Điều nghiêm trọng hơn là vũ khí, trang bị hạng nặng của Quân đội Ukraine bị tổn thất nặng trước hỏa lực dày đặc của Quân đội Nga. Không có hỏa lực yểm trợ, họ trở nên dễ bị đối phương tấn công hơn. Nhiều binh sĩ bắt đầu rút lui khỏi vị trí, cố gắng đột phá hoặc tìm nơi ẩn náu. Có thể nhận thấy, toàn bộ tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine ở khu vực Kurakhovsky “sụp đổ như hiệu ứng domino”. (Nguồn ảnh: Sputnik, RIA Novosti, Ukrinform).