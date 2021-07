Bí mật giúp tiêm kích Israel tự do không kích ở Syria

Theo tờ Defense World ngày 24/7 đưa tin, Nga đã hỗ trợ để tăng cường khả năng phòng không của Quân đội chính phủ Syria, để lực lượng phòng không Syria có thể chống lại các cuộc không kích của Israel, bằng vũ khí và thiết bị nâng cấp. Defense World dẫn nguồn từ tờ "Nhật báo Trung Đông" cho biết, Mỹ đã nhận được thông tin này trước khi Nga giúp Syria nâng cấp hệ thống phòng không. Cũng theo một quan chức tình báo cấp cao của Mỹ tiết lộ, những cuộc không kích của Israel, được thực hiện dựa trên thông tin tình báo do Mỹ cung cấp. Mới đây, Syria tuyên bố đã ngăn chặn được hai cuộc không kích của Israel. Ngoại trưởng Nga Lavrov từng chỉ trích về các cuộc không kích của Israel hồi tháng 1 năm nay và nói rằng, Israel nên cung cấp thông tin tình báo cho Nga về các mối đe dọa của "lực lượng dân quân Iran"; để Nga giúp loại bỏ các mối đe dọa này. Theo Nhóm giám sát nhân quyền chiến tranh tại Syria, trước khi ông Lavrov đưa ra nhận định trên, Israel đã tiến hành các cuộc không kích dữ dội nhằm vào miền đông Syria, mục tiêu là những kho đạn, của các tổ chức dân quân do Iran hậu thuẫn, khiến ít nhất 57 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Thông tin cũng cho biết, sức mạnh hiện tại của lực lượng phòng không Syria tương đối hùng hậu; lực lượng phòng không Syria hiện có 15 trung đoàn phòng không độc lập và 16 lữ đoàn phòng không, mỗi lữ đoàn có 6 tiểu đoàn tên lửa đất đối không. Lực lượng phòng không Syria được trang bị 650 hệ thống tên lửa phòng không S-75, S-125 và S-200; 300 hệ thống phòng không di động 2K12, hệ thống tên lửa - pháo phòng không tầm thấp Pantsir S-1 và hệ thống phòng không Buk. Lực lượng phòng không Syria còn hơn 4.000 khẩu pháo phòng không với nhiều cỡ nòng khác nhau (từ 23 mm đến 100 mm). Ngoài ra còn có hai trung đoàn tên lửa phòng không 9K33 Wasp độc lập, mỗi trung đoàn được trang bị 48 tên lửa hệ thống phòng không di động. Năm 2018, Nga cũng đã công bố chuyển giao một số lượng chưa rõ hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-300 cho Syria. Đây là hệ thống phòng không hiện đại, nhưng hình ảnh ít khi lộ diện trên các phương tiện truyền thông và cũng chưa một lần khai hỏa. Mặc dù có lực lượng phòng không tương đối hùng hậu như vậy, nhưng Không quân Israel vẫn ra vào không phận Syria "như chốn không người"; kể từ năm 2013 đến nay, Israel đã thực hiện hơn 1.000 vụ không kích trên lãnh thổ Syria. Trên thực tế, các cuộc đánh trả các cuộc không kích gần đây cho thấy những tiến bộ, đối với lực lượng phòng không của Syria, do nâng cao chất lượng huấn luyện và chuyển giao vũ khí của Nga. Tuy nhiên, Israel cũng tiết lộ khả năng tiếp tục đánh bại phòng không Syria, bằng việc sử dụng UAV cảm tử. Sự có mặt của lực lượng Iran và du kích Hezbollah tại Syria, đã đe dọa trực tiếp an ninh của Israel; vì vậy máy bay chiến đấu của Israel, đã thực hiện hàng trăm cuộc tấn công vào các lực lượng trên, nhằm làm gián đoạn việc chuyển giao vũ khí cho Hezbollah và sự tích lũy của lực lượng Iran. Mặc dù thường xuyên chạm trán với hỏa lực phòng không của Syria, nhưng chỉ có một chiếc F-16 của Israel bị bắn rơi vào tháng 2/2018, bởi tên lửa đất đối không S-200. Nguyên nhân được chỉ ra là, do phi công lái chiếc F-16 đã không bật hệ thống gây nhiễu trên F-16. Mặc dù sau các cuộc không kích của Israel, Hãng thông tấn nhà nước Sana của Syria đều tuyên bố, phòng không nước này đã bắn hạ nhiều tên lửa và thậm chí là máy bay chiến đấu của Israel. Tuy nhiên kết quả chiến đấu của phòng không Syria thực sự rất nghèo nàn và đáng thất vọng. Thậm chí những hệ thống phòng không được xem là "niềm hy vọng", trong biên chế Quân đội Syria như Pantsir S-1, vẫn bị Không quân Israel phá hủy. Ngoài ra còn hàng trăm hệ thống phòng không, từ S-200 tầm xa đến tầm ngắn 9K33 Osa (SA-8), cũng là "nạn nhân" của Không quân Israel. Công bằng đánh giá, với lực lượng không quân kỳ cựu và tinh nhuệ như của Israel, họ có nhiều vũ khí tiến công ngoài tầm hỏa lực của các hệ thống phòng không tầm ngắn mà Syria đang có. Tuy nhiên về mặt lý thuyết, các hệ thống phòng không tầm ngắn như Pantsir, có thể bắn hạ các tên lửa đang bay tới. Nhưng có vẻ như các khẩu đội phòng không của Syria, đã bị áp đảo bởi các cuộc tấn công bão hòa của Israel và đã phải chịu thiệt hại; mặc dù các vũ khí phòng không của Syria, ít nhiều làm Không quân Israel phải tăng số lượng tên lửa, trong mỗi đợt tiến công; làm các cuộc tiến công này trở lên đắt đỏ hơn. Theo các chuyên gia quân sự, những tên lửa phòng không của Syria, cũng bắn hạ một tỷ lệ lớn các mục tiêu, được radar nước này phát hiện; nhưng sau đó một làn sóng tên lửa/bom thông minh mới xuất hiện, và có lẽ là đợt thứ ba và thứ tư. Các làn sóng tấn công mới bằng vũ khí thông minh của Israel, hầu hết đều thành công trong việc đạt được mục tiêu của chúng, như tấn công các nhà kho hoặc tấn công các bệ phóng tên lửa phòng không và radar của Syria.

Như vậy có thể đánh giá, mặc dù được bổ sung, củng cố nhiều cho lực lượng phòng không, nhưng Syria vẫn không thể chống lại lực lượng không quân Israel, vừa có ưu thế về lực lượng, lại hết sức tinh quái trong thủ đoạn chiến thuật. Bên cạnh đó là trình độ làm chủ vũ khí, khí tài phòng không của Quân đội chính phủ Syria hạn chế; mặc dù đã "chạm mặt" nhiều lần với Không quân Israel, nhưng họ cũng không xây dựng cho mình được chiến thuật phòng không phù hơp. Do vậy, Không quân Israel mới có thể ra vào không phận nước này như chốn không người. Nguồn ảnh: Pinterest. Israel xác nhận tiếp tục tiến hành không kích các mục tiêu ở Syria. Nguồn: THĐT.



Theo tờ Defense World ngày 24/7 đưa tin, Nga đã hỗ trợ để tăng cường khả năng phòng không của Quân đội chính phủ Syria, để lực lượng phòng không Syria có thể chống lại các cuộc không kích của Israel, bằng vũ khí và thiết bị nâng cấp. Defense World dẫn nguồn từ tờ "Nhật báo Trung Đông" cho biết, Mỹ đã nhận được thông tin này trước khi Nga giúp Syria nâng cấp hệ thống phòng không. Cũng theo một quan chức tình báo cấp cao của Mỹ tiết lộ, những cuộc không kích của Israel, được thực hiện dựa trên thông tin tình báo do Mỹ cung cấp. Mới đây, Syria tuyên bố đã ngăn chặn được hai cuộc không kích của Israel . Ngoại trưởng Nga Lavrov từng chỉ trích về các cuộc không kích của Israel hồi tháng 1 năm nay và nói rằng, Israel nên cung cấp thông tin tình báo cho Nga về các mối đe dọa của "lực lượng dân quân Iran"; để Nga giúp loại bỏ các mối đe dọa này. Theo Nhóm giám sát nhân quyền chiến tranh tại Syria, trước khi ông Lavrov đưa ra nhận định trên, Israel đã tiến hành các cuộc không kích dữ dội nhằm vào miền đông Syria, mục tiêu là những kho đạn, của các tổ chức dân quân do Iran hậu thuẫn, khiến ít nhất 57 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Thông tin cũng cho biết, sức mạnh hiện tại của lực lượng phòng không Syria tương đối hùng hậu; lực lượng phòng không Syria hiện có 15 trung đoàn phòng không độc lập và 16 lữ đoàn phòng không, mỗi lữ đoàn có 6 tiểu đoàn tên lửa đất đối không. Lực lượng phòng không Syria được trang bị 650 hệ thống tên lửa phòng không S-75, S-125 và S-200; 300 hệ thống phòng không di động 2K12, hệ thống tên lửa - pháo phòng không tầm thấp Pantsir S-1 và hệ thống phòng không Buk. Lực lượng phòng không Syria còn hơn 4.000 khẩu pháo phòng không với nhiều cỡ nòng khác nhau (từ 23 mm đến 100 mm). Ngoài ra còn có hai trung đoàn tên lửa phòng không 9K33 Wasp độc lập, mỗi trung đoàn được trang bị 48 tên lửa hệ thống phòng không di động. Năm 2018, Nga cũng đã công bố chuyển giao một số lượng chưa rõ hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-300 cho Syria. Đây là hệ thống phòng không hiện đại, nhưng hình ảnh ít khi lộ diện trên các phương tiện truyền thông và cũng chưa một lần khai hỏa. Mặc dù có lực lượng phòng không tương đối hùng hậu như vậy, nhưng Không quân Israel vẫn ra vào không phận Syria "như chốn không người"; kể từ năm 2013 đến nay, Israel đã thực hiện hơn 1.000 vụ không kích trên lãnh thổ Syria. Trên thực tế, các cuộc đánh trả các cuộc không kích gần đây cho thấy những tiến bộ, đối với lực lượng phòng không của Syria, do nâng cao chất lượng huấn luyện và chuyển giao vũ khí của Nga. Tuy nhiên, Israel cũng tiết lộ khả năng tiếp tục đánh bại phòng không Syria, bằng việc sử dụng UAV cảm tử. Sự có mặt của lực lượng Iran và du kích Hezbollah tại Syria, đã đe dọa trực tiếp an ninh của Israel; vì vậy máy bay chiến đấu của Israel, đã thực hiện hàng trăm cuộc tấn công vào các lực lượng trên, nhằm làm gián đoạn việc chuyển giao vũ khí cho Hezbollah và sự tích lũy của lực lượng Iran. Mặc dù thường xuyên chạm trán với hỏa lực phòng không của Syria, nhưng chỉ có một chiếc F-16 của Israel bị bắn rơi vào tháng 2/2018, bởi tên lửa đất đối không S-200. Nguyên nhân được chỉ ra là, do phi công lái chiếc F-16 đã không bật hệ thống gây nhiễu trên F-16. Mặc dù sau các cuộc không kích của Israel, Hãng thông tấn nhà nước Sana của Syria đều tuyên bố, phòng không nước này đã bắn hạ nhiều tên lửa và thậm chí là máy bay chiến đấu của Israel. Tuy nhiên kết quả chiến đấu của phòng không Syria thực sự rất nghèo nàn và đáng thất vọng. Thậm chí những hệ thống phòng không được xem là "niềm hy vọng", trong biên chế Quân đội Syria như Pantsir S-1, vẫn bị Không quân Israel phá hủy. Ngoài ra còn hàng trăm hệ thống phòng không, từ S-200 tầm xa đến tầm ngắn 9K33 Osa (SA-8), cũng là "nạn nhân" của Không quân Israel. Công bằng đánh giá, với lực lượng không quân kỳ cựu và tinh nhuệ như của Israel, họ có nhiều vũ khí tiến công ngoài tầm hỏa lực của các hệ thống phòng không tầm ngắn mà Syria đang có. Tuy nhiên về mặt lý thuyết, các hệ thống phòng không tầm ngắn như Pantsir, có thể bắn hạ các tên lửa đang bay tới. Nhưng có vẻ như các khẩu đội phòng không của Syria, đã bị áp đảo bởi các cuộc tấn công bão hòa của Israel và đã phải chịu thiệt hại; mặc dù các vũ khí phòng không của Syria, ít nhiều làm Không quân Israel phải tăng số lượng tên lửa, trong mỗi đợt tiến công; làm các cuộc tiến công này trở lên đắt đỏ hơn. Theo các chuyên gia quân sự, những tên lửa phòng không của Syria, cũng bắn hạ một tỷ lệ lớn các mục tiêu, được radar nước này phát hiện; nhưng sau đó một làn sóng tên lửa/bom thông minh mới xuất hiện, và có lẽ là đợt thứ ba và thứ tư. Các làn sóng tấn công mới bằng vũ khí thông minh của Israel, hầu hết đều thành công trong việc đạt được mục tiêu của chúng, như tấn công các nhà kho hoặc tấn công các bệ phóng tên lửa phòng không và radar của Syria.

Như vậy có thể đánh giá, mặc dù được bổ sung, củng cố nhiều cho lực lượng phòng không, nhưng Syria vẫn không thể chống lại lực lượng không quân Israel, vừa có ưu thế về lực lượng, lại hết sức tinh quái trong thủ đoạn chiến thuật. Bên cạnh đó là trình độ làm chủ vũ khí, khí tài phòng không của Quân đội chính phủ Syria hạn chế; mặc dù đã "chạm mặt" nhiều lần với Không quân Israel, nhưng họ cũng không xây dựng cho mình được chiến thuật phòng không phù hơp. Do vậy, Không quân Israel mới có thể ra vào không phận nước này như chốn không người. Nguồn ảnh: Pinterest. Israel xác nhận tiếp tục tiến hành không kích các mục tiêu ở Syria. Nguồn: THĐT.