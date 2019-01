Belarus nhận lô xe tăng T-72B3 cuối cùng từ Nga

Tổng cộng trong tay quân đội Belarus hiện tại có 446 xe tăng T-72B được biên chế thành bốn lữ đoàn cơ giới, một số lượng lớn trong số đấy hiện đã được nâng cấp lên phiên bản T-72B3. Nguồn ảnh: Sina. Hôm 23/12 vừa rồi, 10 chiếc T-72B3 cuối cùng trong danh sách nâng cấp của Belarus đã được Nga bàn giao cho nước này, hoàn thành quá trình nâng cấp được ký kết trước đây giữa hai nước. Nguồn ảnh: Sina. T-72B3 là phiên bản nâng cấp dành cho các dòng xe tăng T-72B do Nga sản xuất. Phiên bản này được đánh giá là có giá thành rẻ hơn so với gói nâng cấp T-72B2 nhưng vẫn đảm bảo nâng cao được hiệu năng chiến đấu của T-72. Nguồn ảnh: Sina. Về cơ bản, xe tăng T-72B3 so với T-72B được thay thế hoàn toàn động cơ, kính ngắm, hệ thống kiểm soát hoả lực và nhiều hệ nâng cấp nhỏ khác để cung cấp hiệu năng chiến đấu cực cao cho chiếc xe tăng ra đời từ thâp niên 70 này. Nguồn ảnh: Sina. Trong lịch sử, T-72B3 đã được tham chiến trong cuộc chiến tranh ở Ukraine vào năm 2014 và 2015. Ít nhất hai chiếc T-72B3 đã bị tiêu diệt trong cuộc chiến này. Nguồn ảnh: Sina. Phiên bản T-72B3 gốc được trang bị hệ thống giáp phản ứng nổ Kontakt-5 giống với loại giáp phản ứng nổ được trang bị trên những xe tăng T-80 và T-90 hiện đại ngày nay. Tuy nhiên một vài phiên bản T-72B3 sàu này thậm chí còn được trang bị hệ thống giáp bảo vệ hiện đại hơn, bao trùm cả nóc tháp pháo. Nguồn ảnh: Sina. Vẫn sử dụng khẩu pháo cỡ nòng 125mm tuy nhiên T-72B3 lại có hệ thống nạp đạn kiểu mới và sử dụng được cả tên lửa chống tăng bắn qua nòng. Tổng cộng T-72B3 mang theo được 45 viên đạn pháo hoặc tên lửa chống tăng các loại. Nguồn ảnh: Sina. Tính tới năm 2016, ít nhất có khoảng 600 xe tăng T-72B các loại mang nhiều quốc tịch khác nhau đã được nâng cấp lên phiên bản T-72B3. Dự kiến trong tương lai sẽ có nhiều nghìn chiếc khác được nâng cấp lên phiên bản này vì T-72B là loại xe tăng cực kỳ phổ biến ở Nga cũng như ở nhiều quốc gia Đông âu khác. Nguồn ảnh: Sina. Tới thời điểm hiện tại, Nga đã có trong tay phiên bản T-72B3M hay còn có tên gọi khác là T-72B4 với nhiều nâng cấp thậm chí còn đáng giá hơn nữa, biến T-72 gần như trở thành một chiếc xe tăng chủ lực có sức chiến đấu ngang với T-90 của nước này. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Xe tăng T-72 của Nga bị tên lửa chống tăng hạ gục chỉ bằng một phát bắn duy nhất.

