Khi xung đột Nga-Ukraine tiếp tục bế tắc, mọi hành động lớn trên chiến trường đều có thể ngay lập tức thu hút sự chú ý của giới quan sát. Gần đây, sự tiếp tục xuất hiện của vũ khí hạng nặng của quân đội Nga (RFAF), đã một lần nữa làm thay đổi cục diện trên chiến trường. Siêu bom FAB-3000 của Nga đã phát huy hết tác dụng, khi 1,4 tấn thuốc nổ của nó phát nổ với sức mạnh khủng khiếp, bán kính sát thương trong phạm vi 1 km. Việc sử dụng vũ khí hạng nặng, khiến quân Ukraine phải rút khỏi các cứ điểm kiên cố, nếu không họ có thể bị tiêu diệt hoàn toàn. Bom phá FAB-3000 có nguồn gốc rất đặc biệt, đây là sản phẩm của nền quốc phòng Liên Xô vào năm 1950. Vào thời điểm đó, ngành công nghiệp quốc phòng Liên Xô đã dựa trên ý tưởng nghiên cứu bom phá hạng nặng của Anh trong Thế chiến II, và kết hợp với nhu cầu thực tế của lực lượng không quân của mình. Liên Xô lúc này bắt đầu phát triển loại bom hạng nặng, sử dụng trên những máy bay ném bom tầm xa. Trong Chiến tranh Lạnh, cuộc đối đầu giữa Đông và Tây rất căng thẳng, quân đội Liên Xô đang rất cần vũ khí công phá mạnh, nên bom FAB-3000 đã đáp ứng yêu cầu của lãnh đạo quân đội Liên Xô. Sau khi Liên Xô rút khỏi Afghanistan vào năm 1988, loại bom này đã bị ngừng sản xuất, do sức công phá quá lớn và được cho là “không phù hợp với chiến tranh hiện đại”. Nhưng khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào năm 2022, Nga đã khởi động lại quá trình sản xuất hàng loạt bom FAB-3000 vào tháng 2/2024, để đáp ứng nhu cầu chiến trường. Bom FAB-3000 dài khoảng 3,3 mét, đường kính 820 mm, cánh đuôi khoảng 1 mét. Tổng trọng lượng bom khoảng 3 tấn, trong đó 1,6 tấn là thuốc nổ (thuốc nổ TNT hoặc hỗn hợp thuốc nổ gốc TNT). Đầu bom không nhọn mà tù, nhằm tránh khi bom tiếp đất bị nảy, hoặc trượt trên mặt đất. Về sức tàn phá, bán kính sát thương trực tiếp của bom FAB-3000 là 46 mét, diện tích sát thương khoảng 6.000 mét vuông; các mảnh vỡ và sóng xung kích do vụ nổ tạo ra có thể bao phủ phạm vi 260 mét. Trong phạm vi bán kính 1 km, mảnh văng của bom vẫn có thể gây sát thương cho người. Bom FAB-3000 là bom thường, được thả theo kiểu rơi tự do từ máy bay ném bom tầm xa. Nhưng do lực lượng phòng không của quân đội Ukraine hoạt động tương đối mạnh, nên bom FAB-3000 được Nga cải tiến, trang bị mô-đun UMPK dẫn đường và đôi cánh nâng, giúp bom bay xa tới 40-50 km. Nhờ sự cải tiến trên, bom FAB-3000 có thể trang bị cho máy bay tiêm kích bom Su-34 và máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3. Những chiếc máy bay này, thả bom FAB-3000 từ ngoài tầm của hỏa lực phòng không Ukraine, nên an toàn cho phi công và máy bay. Độ chính xác của bom FAB-3000 khi trang bị mô-đun UMPK là 5 mét. Tốc độ khi bom tiếp đất đạt tới 900-1000 km/h. Tận dụng việc Mỹ ngừng viện trợ vũ khí cho Ukraine, quân đội Nga (RFAF) đã tranh thủ thời cơ và mở cuộc tấn công dữ dội vào các vị trí trọng yếu của quân đội Ukraine (AFU) ở mặt trận Kursk, bằng cách sử dụng bom FAB-3000, tấn công vào những công sự vững chắc của quân Ukraine. Vào ngày 20/3, cảnh quay về các quả bom FAB-1500 và FAB-3000 được thả xuống trận địa quân Ukraine ở khu vực Kursk đã xuất hiện trực tuyến. Theo kênh Telegram “Chiến dịch Z: Phóng viên chiến trường Mùa xuân Nga”, biệt đội Smuglyanka, đã phát hiện ra trận địa của AFU ở khu vực làng Guevo thuộc vùng Kursk, điều chỉnh các cuộc không kích vào vị trí này. Video đầu tiên cho thấy cảnh thả một quả bom FAB-1500 nặng một tấn rưỡi, gây ra một vụ nổ lớn và những đám khói đen dày đặc bốc lên trời. Video thứ hai cho thấy hai cuộc tấn công bằng “Bom Sa hoàng” FAB-3000 nặng ba tấn, cũng kèm theo những quầng lửa và khói bụi. Về mặt chiến lược, lần này bom FAB-3000 của Nga đã chứng minh được sức mạnh của nó và đạt được những kết quả đáng chú ý. Nó không chỉ phá hủy hiệu quả những công sự vững chắc của Ukraine, mà còn góp phần làm thay đổi đáng kể tình hình trên chiến trường Kursk. Trước đó, nhà phân tích và chuyên gia quân sự người Anh Alexander Merkuris đã có bài viết về tác động hủy diệt của bom FAB-3000 đối với quân đội Ukraine. Ông lưu ý rằng FAB-3000 là một siêu bom nặng ba tấn, được quân đội Nga sử dụng để phá hủy các vị trí kiên cố của quân đội Ukraine. Theo Merkuris, bom FAB-3000 (Nga gọi là bom Sa hoàng), có thể phá hủy ngay lập tức mục tiêu của AFU. Do vậy, việc làm sao để đối phó với đợt tấn công bằng vũ khí uy lực như vậy của RFAF, ổn định tuyến phòng thủ và nâng cao tinh thần chiến đấu cho binh lính, đã trở thành bài toán khó, mà AFU cần phải giải quyết cấp bách. (nguồn ảnh Military Review, Lenta.ru, Ukrinform).

