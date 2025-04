Cuộc sống kín tiếng của đại úy công an tuyệt đối xinh đẹp

Minh Hương sinh năm 1985, từng theo học khoa Đàn Tỳ bà tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nhưng lại được khán giả biết đến với tư cách diễn viên, nổi nhất là phim Nhật ký Vàng Anh phát sóng trên VTV năm 2007. Sau thành công đầu tiên trên màn ảnh ở tuổi 22, Minh Hương tiếp tục góp mặt trong bộ phim từng gây sốt năm 2016 - Zippo, Mù tạt và em có sự tham gia của Mạnh Trường, Việt Anh, Hồng Đăng, Lã Thanh Huyền. Thời điểm đó, là một diễn viên trẻ tiềm năng, thế nhưng Minh Hương quyết định không còn xuất hiện với vai trò diễn viên trên màn ảnh nhỏ mà tập trung vào công việc của một MC, BTV kênh truyền hình Công an Nhân dân - ANTV. Được biết, cô chính thức vào ngành công an năm 2018 và được thăng cấp bậc hàm từ Thượng úy lên Đại úy vào tháng 6/2024 ở tuổi 39. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ hình ảnh khoác lên mình sắc phục của lực lượng công an nhân dân với niềm tự hào đặc biệt. Đặc biệt, những bức hình trong bộ quân phục được Minh Hương đăng tải để chào mừng Đại Lễ 30/4 sắp tới khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa. Trên mạng xã hội, Minh Hương hiếm khi chia sẻ chuyện đời tư. Cô nàng thỉnh thoảng chia sẻ những hình ảnh về các chuyến đi, cũng như tham gia vào một số môn thể thao rèn luyện sức khỏe. Dù đảm nhiệm việc dẫn các bản tin thời sự, an ninh gai góc, ngoài đời Minh Hương vẫn giữ nét mềm mại, nữ tính. Minh Hương luôn chỉn chu mỗi khi xuất hiện, hiếm khi lặp lại trang phục khi lên hình. Sau nhiều năm hoạt động trong showbiz, cô vẫn giữ được nhan sắc tươi trẻ và ngoại hình gần như không thay đổi. Ở tuổi 40, Minh Hương không còn muốn chạy theo cuộc sống hào nhoáng, ồn ào mà chỉ muốn tập trung vào công việc, sự nghiệp và các con.

