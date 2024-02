Bất ngờ trước loại UAV chuyên tác chiến đô thị của Israel

Những hình ảnh đầu tiên về máy bay không người lái Spike FireFly của Israel đã xuất hiện, trong một đoạn video được được quay ở thành phố Jenin ở Bờ Tây, chiếc UAV này được cho là đang tích cực tham chiến trong cuộc xung đột hiện tại. Ảnh: The Drive. Cảnh đầu tiên trong đoạn video cho thấy chiếc máy bay không người lái, được gọi bằng tiếng Do Thái là Moaz, đang từ từ hạ cánh xuống sân trong một khu đô thị đông đúc. Cảnh thứ hai ở mốc 11 giây cho thấy chiếc UAV FireFly đang bay lơ lửng trong không trung. Ảnh: Breaking Defense. Phần thứ hai của video được kênh Telegram TubasTimes của Palestine đăng tải trên mạng xã hội, kênh này thường xuyên đưa tin về các hoạt động của Israel tại thành phố đó. Đoạn video cũng cho thấy địa hình đồi núi ở khu vực Bờ Tây. Ảnh: Breaking Defense. FireFly được thiết kế để hỗ trợ cho lực lượng mặt đất hoạt động trong các khu vực đô thị đông đúc, nơi nhận thức về tình huống bị hạn chế, kẻ thù xuất hiện bất ngờ hoăc chiến đấu từ những chỗ ẩn nấp, trong khi hiệu quả của các đơn vị hỗ trợ hỏa lực bị giảm do sự có mặt của nhiều dân thường. Ảnh: Breaking Defense. FireFly là một phần của loại đạn dẫn đường chính xác SPIKE do Công ty Rafael của Israel chế tạo. Chiếc UAV này có đặc điểm thú vị là có thể cất cánh và hạ cánh thẳng đứng. UAV FireFly có đầu dò kép hồng ngoại và quang điện, đồng thời nó cũng được trang bị các cảm biến hiện đại. Loại vũ khí này có khả năng phát hiện và tấn công các mục tiêu đang cơ động, nó có thể bay vào bên trong những khu vực hẹp để tấn công kẻ thù đang ẩn nấp. Chiếc UAV này có trọng lượng 3 kg, nó được trang bị hai động cơ dẫn động được thiết kế để giảm thiểu tiếng ồn. UAV FireFly có một ngăn chứa đầu đạn phân mảnh nổ đa hướng nặng 350 gram khi ở chế độ tấn công và một cục pin phụ để kéo dài thời gian sử dụng từ 15 đến 30 phút khi ở chế độ trinh sát. UAV FireFly có tầm hoạt động lên tới 1.000 mét, với tốc độ bay lên tới 60 km/h khi cơ động và 70 km/h khi tăng tốc để tấn công. Máy bay không người lái có thể được phóng thông qua thiết bị gắn trên xe hoặc được vận chuyển bởi binh lính. FireFly mang lại cho các đơn vị tuần tra khả năng quan sát tầm xa, giúp họ kịp thời phát hiện ra mục tiêu và lên phương án tác chiến. Thiết kế cánh quạt đồng trục giúp chiếc UAV này nhỏ gọn hơn, cho phép nó bay trong những khu vực rất chật hẹp, kể cả bên trong các tòa nhà. UAV FireFly đã được Bộ Quốc phòng Israel đặt hàng vào năm 2020, lần sử dụng trong chiến đấu đầu tiên của nó là vào tháng 9/2020, cũng trong một chiến dịch ở thành phố Jenin. Một số quốc gia khác cũng đã bày tỏ sự quan tâm đến FireFly, trong đó có Quân đội Mỹ, Hà Lan và Anh. Israel đã và đang đạt được nhiều thành công trong việc phát triển máy bay không người lái, đặc biệt là các loại UAV được tối ưu hóa cho các hoạt động tác chiến đô thị. UAV Elbit' LANIUS cũng là một ví dụ khác cho thấy được khả năng của Israel. Những loại máy bay không người lái được tối ưu hóa cho các cuộc chiến trong đô thị chắc chắn sẽ ngày càng trở nên phổ biến và thực tế là chúng có thể hoạt động như những hệ thống trinh sát, có khả năng sát thương và cực kỳ linh hoạt, rất thích hợp để tác chiến với những kẻ thù bất đối xứng. UAV đã trở thành một phần phổ biến của chiến tranh hiện đại, mà ví dụ tiêu biểu nhất là chiến trường Ukraine. Nơi mà những người lính không chỉ đối mặt với những mối đe dọa truyền thống mà còn phải hứng chịu những đòn tấn công bất ngờ từ những vũ khí như UAV.

Những hình ảnh đầu tiên về máy bay không người lái Spike FireFly của Israel đã xuất hiện, trong một đoạn video được được quay ở thành phố Jenin ở Bờ Tây, chiếc UAV này được cho là đang tích cực tham chiến trong cuộc xung đột hiện tại. Ảnh: The Drive. Cảnh đầu tiên trong đoạn video cho thấy chiếc máy bay không người lái, được gọi bằng tiếng Do Thái là Moaz, đang từ từ hạ cánh xuống sân trong một khu đô thị đông đúc. Cảnh thứ hai ở mốc 11 giây cho thấy chiếc UAV FireFly đang bay lơ lửng trong không trung. Ảnh: Breaking Defense. Phần thứ hai của video được kênh Telegram TubasTimes của Palestine đăng tải trên mạng xã hội, kênh này thường xuyên đưa tin về các hoạt động của Israel tại thành phố đó. Đoạn video cũng cho thấy địa hình đồi núi ở khu vực Bờ Tây. Ảnh: Breaking Defense. FireFly được thiết kế để hỗ trợ cho lực lượng mặt đất hoạt động trong các khu vực đô thị đông đúc, nơi nhận thức về tình huống bị hạn chế, kẻ thù xuất hiện bất ngờ hoăc chiến đấu từ những chỗ ẩn nấp, trong khi hiệu quả của các đơn vị hỗ trợ hỏa lực bị giảm do sự có mặt của nhiều dân thường. Ảnh: Breaking Defense. FireFly là một phần của loại đạn dẫn đường chính xác SPIKE do Công ty Rafael của Israel chế tạo. Chiếc UAV này có đặc điểm thú vị là có thể cất cánh và hạ cánh thẳng đứng. UAV FireFly có đầu dò kép hồng ngoại và quang điện, đồng thời nó cũng được trang bị các cảm biến hiện đại. Loại vũ khí này có khả năng phát hiện và tấn công các mục tiêu đang cơ động, nó có thể bay vào bên trong những khu vực hẹp để tấn công kẻ thù đang ẩn nấp. Chiếc UAV này có trọng lượng 3 kg, nó được trang bị hai động cơ dẫn động được thiết kế để giảm thiểu tiếng ồn. UAV FireFly có một ngăn chứa đầu đạn phân mảnh nổ đa hướng nặng 350 gram khi ở chế độ tấn công và một cục pin phụ để kéo dài thời gian sử dụng từ 15 đến 30 phút khi ở chế độ trinh sát. UAV FireFly có tầm hoạt động lên tới 1.000 mét, với tốc độ bay lên tới 60 km/h khi cơ động và 70 km/h khi tăng tốc để tấn công. Máy bay không người lái có thể được phóng thông qua thiết bị gắn trên xe hoặc được vận chuyển bởi binh lính. FireFly mang lại cho các đơn vị tuần tra khả năng quan sát tầm xa, giúp họ kịp thời phát hiện ra mục tiêu và lên phương án tác chiến. Thiết kế cánh quạt đồng trục giúp chiếc UAV này nhỏ gọn hơn, cho phép nó bay trong những khu vực rất chật hẹp, kể cả bên trong các tòa nhà. UAV FireFly đã được Bộ Quốc phòng Israel đặt hàng vào năm 2020, lần sử dụng trong chiến đấu đầu tiên của nó là vào tháng 9/2020, cũng trong một chiến dịch ở thành phố Jenin. Một số quốc gia khác cũng đã bày tỏ sự quan tâm đến FireFly, trong đó có Quân đội Mỹ, Hà Lan và Anh. Israel đã và đang đạt được nhiều thành công trong việc phát triển máy bay không người lái, đặc biệt là các loại UAV được tối ưu hóa cho các hoạt động tác chiến đô thị. UAV Elbit' LANIUS cũng là một ví dụ khác cho thấy được khả năng của Israel. Những loại máy bay không người lái được tối ưu hóa cho các cuộc chiến trong đô thị chắc chắn sẽ ngày càng trở nên phổ biến và thực tế là chúng có thể hoạt động như những hệ thống trinh sát, có khả năng sát thương và cực kỳ linh hoạt, rất thích hợp để tác chiến với những kẻ thù bất đối xứng. UAV đã trở thành một phần phổ biến của chiến tranh hiện đại, mà ví dụ tiêu biểu nhất là chiến trường Ukraine. Nơi mà những người lính không chỉ đối mặt với những mối đe dọa truyền thống mà còn phải hứng chịu những đòn tấn công bất ngờ từ những vũ khí như UAV.