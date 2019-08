Báo Trung Quốc dự đoán Việt Nam sẽ mua tiêm kích tàng hình Su-57E

Trong một bài viết mới đây về dòng máy bay tiêm kích Su-57E của Nga sắp ra mắt lần đầu tiên tại triển lãm MAKS-2019 tổ chức vào cuối tháng này, tờ Sohu (Trung Quốc) nhận định rằng sự ra đời của Su-57E sẽ chấm dứt thế độc tôn của F-35 trên thị trường máy bay chiến đấu thế giới. Ảnh: Pinterest Nghĩa là với việc Nga bán ra phiên bản xuất khẩu của dòng máy bay thế hệ 5 Su-57, F-35 không còn là máy bay chiến đấu có khả năng tàng hình duy nhất trên thế giới được bán. Ảnh: Zvezda Đáng chú ý, theo nhận định riêng của Sohu, các quốc gia có thể nhập khẩu Su-57E bao gồm Ấn Độ, Indonesia, Algeria, Việt Nam và Venezuela. Các quốc gia này đều có “truyền thống” nhiều năm sử dụng các dòng máy bay tiêm kích Sukhoi gồm Su-27, Su-30. Ảnh: Sputnik Dự kiến, phiên bản xuất khẩu của máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ 5 Su-57E sẽ ra mắt lần đầu tiên tại triển lãm hàng không MAKS-2019 diễn ra ở sân bay Zhukovsky gần Moscow từ ngày 27/8 đến ngày 1/9 hàng năm. Ảnh: Wikipedia "Theo yêu cầu của các đối tác nước ngoài, Tập đoàn Rosoboronexport sẵn sàng tổ chức các buổi thuyết trình về những chiếc máy bay này và mở ra một trang mới trong việc quảng bá các hệ thống hàng không tiên tiến ra thị trường thế giới. Tôi chắc chắn rằng việc này sẽ giành được sự quan tâm rất lớn", ông Alexander Mikheev - Tổng Giám đốc Rosoboronexport cho hay. Ảnh: Wikipedia Phòng truyền thông Rosoboronexport xác nhận rằng, Su-57E đã nhận được đầy đủ các tài liệu cho phép xuất khẩu và Rosoboronexport đã có thể cung cấp Su-57E cho khách hàng nước ngoài. Ảnh: Wikipedia Hiện vẫn chưa rõ liệu Su-57E so với phiên bản nội địa Su-57 có điểm gì khác nhau hay không, nhưng chắc chắn một điều phiên bản xuất khẩu thường bị “hạ cấp” (yếu hơn) so với phiên bản nội địa. Ảnh: Airliners.net Có thể Su-57E sẽ chỉ được trang bị động cơ turbofan kiểm soát véc tơ lực đẩy toàn phần AL-41F1S thay vì động cơ Izdeliye 30 tối tân nhất. Ảnh: Wikipedia Hay là hệ thống điện tử của Su-57E cũng sẽ trang bị những phiên bản hạn chế tính năng so với bản nội địa. Ảnh: Wikipedia Dù vậy, khả năng tàng hình của máy bay chắc chắn cần phải giữ, cũng như hỏa lực của chúng, hệ thống điện tử - động cơ có thể kém hơn nhưng phải ở mức hấp dẫn nhất thì Nga mới có cơ hội xuất khẩu Su-57E. Ảnh: Wikipedia Video tiêm kích tàng hình Su-57 thao diễn. Ảnh: Zvezda

