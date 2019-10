Truyền thông Mỹ chê bai kinh nghiệm thực chiến của quân đội Trung Quốc?

Tờ Business Insider của Mỹ khẳng định, điểm yếu lớn nhất của Quân đội Trung Quốc ở thời điểm hiện tại là thiếu trầm trọng kinh nghiệm thực chiến. Theo đó, lần gần nhất quân đội Trung Quốc tổ chức một cuộc chiến tranh quy mô lớn, hiệp đồng tác chiến giữa nhiều quân binh chủng với nhau là từ chiến tranh Triều Tiên - cách đây cũng đã gần 70 năm. Trong nửa sau của thế kỷ 20, quân đội Trung Quốc tăng cường việc hiện đại hoá trang bị và huấn luyện, tuy nhiên lại không được thực chiến trừ việc tham gia một vài xung đột biên giới mang tính cục bộ với các nước giáp ranh. Sang thế kỷ 21 và cho tới tận thời điểm hiện tại, tình hình cũng không khả quan hơn với quân đội Trung Quốc. Thậm chí khi tham gia lực lượng gìn giữ hoà bình của Liên Hiệp Quốc, lính Trung Quốc cũng mang rất nhiều tai tiếng về việc... bỏ chạy thay vì ở lại chống trả khi bị đối phương tấn công. Truyền thông Mỹ khẳng định, ngoài những loại vũ khí hiện đại tự sản xuất được, quân đội Trung Quốc chỉ "ăn điểm" ở việc sử dụng truyền thông nội bộ của nước này để lăng-xê cho quân đội của mình thay vì chứng minh sức mạnh của quân đội trong các cuộc thực chiến thực sự. Đây sẽ là trở ngại lớn nhất cho Trung Quốc khi tham gia một cuộc chiến tranh quy mô lớn trong tương lai vì dù có huấn luyện, thực hành nhiều tới đâu; kinh nghiệm xử lý tình huống phát sinh trong thực tế lại là điều mà không trường lớp nào có thể đào tạo được, trừ khi những người lính và sĩ quan trong quân đội đó được cọ sát cụ thể trên chiến trường sinh tử.Quân đội Mỹ thì hoàn toàn ngược lại - được coi là đội quân có khả năng chính chiến tốt nhất thế giới hiện tại với hàng loạt các cuộc chiến tranh lớn nhỏ trên khắp thế giới do quân đội nước này phát động, tham gia kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Mặc dù trong những cuộc chiến tranh do Mỹ phát động đó, có một vài cuộc chiến đã thất bại một cách thảm hại và buộc Mỹ phải lui quân nhưng ít nhất, quân đội Mỹ cũng đúc rút được nhiều kinh nghiệm thực chiến trên khắp chiến trường năm châu. Đây là những kinh nghiệm không thể mua được bằng tiền, được đúc rút bằng máu của người lính trên chiến trường - thứ mà Trung Quốc từ nhiều chục năm nay đã thiếu do không tham gia thực chiến ở quy mô lớn. Tờ Business Insider của Mỹ khẳng định, chỉ chừng nào Trung Quốc chứng minh được sức mạnh của vũ khí do họ tạo ra, chứng minh được sức mạnh của người lính do họ huấn luyện trên chiến trường thực tế, thì khi đó nước Mỹ mới cần phải lo ngại. Còn hiện tại, Quân đội Trung Quốc chỉ đơn giản là giỏi... diễu võ dương oai trên mạng internet và trên truyền hình mà thôi. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Phương Tây choáng váng với loại tên lửa mới của Trung Quốc được giới thiệu là "có tầm bắn xa nhất thế giới".

