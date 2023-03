Bakhmut nguy cấp, Mỹ viện trợ khẩn cấp 440 chiếc Bradley M2 cho Ukraine

Quân đội Nga và lực lượng lính đánh thuê Wagner đã bao vây Bakhmut từ ba phía và vòng phong tỏa cách nhau còn chưa đầy 5 km; hiện tất cả đã hoàn toàn nằm trong tầm khống chế của pháo binh Nga. Trên thực tế, Quân đội Nga về cơ bản đã hoàn thành việc bao vây Bakhmut, hiện tại chủ yếu giao tranh trên đường phố với quân phòng thủ Ukraine trong thành phố. Hiện tại, lực lượng lính đánh thuê Wagner đã kiểm soát khoảng 60% khu vực đô thị và phần còn lại do Quân đội Ukraine kiểm soát. Đứng trước nguy cơ bị đóng nắp nồi hầm tại Bakhmut, Quân đội Ukraine trong thành phố bất ngờ cho phá hủy đường cao tốc T0504, đoạn từ thành phố Kostiantynivka đến Bakhmut qua làng Ivanivske. Trước đó, Quân đội Ukraine đã cho nổ tung một cây cầu đường bộ khác ở phía tây bắc Bakhmut, cắt đứt liên lạc giữa Bakhmut và thành phố Slavyansk. Hành động của Quân đội Ukraine tự bẻ gãy vũ khí của mình, nhưng cũng không phải là “tin tốt” cho Quân đội Nga. Thứ nhất, chiến thuật “không đưa địch vào thế đường cùng”, nghĩa là khi bên tấn công, nên để cho địch một lối thoát. Điều này sẽ khiến chỉ huy của kẻ địch dao động giữa việc chạy trốn và chiến đấu đến chết; đồng thời nó cũng sẽ khiến quân địch mất tinh thần. Nếu không để lối ra này, địch sẽ quyết tử tử chiến, bên ta sẽ thương vong rất lớn. Quân đội Ukraine tự mình cho nổ tung kênh sơ tán phía sau, cho thấy họ không có ý chí sơ tán, mà quyết tâm giữ Bakhmut đến cuối cùng. Điều này sẽ buộc liên quân Nga phải đầu tư lực lượng cơ động tinh nhuệ và một số lượng lớn đơn vị sẽ bị cầm chân tại Bakhmut. Chủ tịch công ty lính đánh thuê Wagner từng nói rằng, ông sẽ giành được Bachmut trong vòng 1,5-2 tuần. Nhưng Quân đội Ukraine đã sẵn sàng chiến đấu đến chết, và kế hoạch ban đầu của "Wagner" đang đứng trước nguy cơ phá sản. Có thể thấy trước rằng, quân Nga sẽ khó tràn ngập Bakhmut trong một thời gian ngắn và thương vong phải trả trong cuộc tấn công sẽ rất nặng nề. Thứ hai, mục đích chính của Quân đội Ukraine cố thủ tại thành phố Bakhmut không phải là bảo vệ Bakhmut, mà là để “câu giờ” cho Quân đội Ukraine ở hậu phương chuyển sang tiêu chuẩn hóa NATO; đồng thời củng cố lực lượng chuẩn bị cho chiến dịch phản công. Khi Ukraine tích lũy đủ viện trợ quân sự của phương Tây và những quân nhân "du học" ở phương Tây về nước, Quân đội Ukraine sẽ hoàn toàn chuyển sang tiêu chuẩn của NATO. Với xe tăng, xe chiến đấu bộ binh, tên lửa tầm xa và các loại vũ khí, thiết bị tiên tiến khác của phương Tây, khả năng tấn công của Quân đội Ukraine sẽ được tăng cường đáng kể. Đồng thời, trong hoàn cảnh như vậy, những người bảo vệ ở Bakhmut sẽ vững tâm hơn và quyết tâm hy sinh bản thân để bảo vệ Bakhmut tới cùng. Nói cách khác, quân phòng ngự ở Bakhmut sẽ chống cự càng điên cuồng; điều này không có lợi cho liên quân Nga đánh Bakhmut. Vừa qua, Mỹ cấp tốc cung cấp 440 phương tiện chiến đấu cho Ukraine. Trong số 440 xe trên, chủ yếu là xe chiến đấu bộ binh Bradley M2, giá mỗi chiếc khoảng 3,2 triệu USD. Nó có thể chở 3 thành viên tổ lái và 6 binh sĩ, hỏa lực chính là một khẩu pháo cỡ nòng 25mm, đồng thời có thể phóng tên lửa chống tăng TOW. Có lẽ vì được Mỹ viện trợ chiến xa, nên lòng tin của Kiev tăng lên rất nhiều, Tư lệnh lục quân Ukraine, tướng Syrsky ra lệnh tiếp tục chiến dịch phòng ngự tại Bakhmut, đồng thời phái thêm quân tiếp viện cho Bakhmut. Vậy với sự hỗ trợ viện trợ quân sự của phương Tây, liệu Quân đội Ukraine có hy vọng đảo ngược tình hình ở Bakhmut? Trước hết, vũ khí do Mỹ cung cấp cho Ukraine, nói chung đều có tính năng tiên tiến, hiệu suất của một số loại vũ khí thậm chí còn vượt xa vũ khí của Nga như tên lửa cơ động HIMARS. Nhưng từ thực tế chiến trường cho thấy, mặc dù HIMARS đã gây ra một số thiệt hại cho Quân đội Nga, như phá hủy kho đạn hoặc loại khỏi vòng chiến đấu một số quân Nga, nhưng nó không xoay chuyển được cục diện trận chiến và Quân đội Ukraine vẫn ở thế phòng thủ. So với Quân đội Nga, điều mà Quân đội Ukraine thiếu là khả năng chiến đấu có hệ thống. Trong khi đó, Quân đội Nga đã xây dựng một hệ thống tác chiến có hệ thống hoàn chỉnh với các loại vũ khí khác nhau của Nga và hiệu quả chiến đấu mạnh hơn nhiều so với các lữ đoàn tinh nhuệ của Ukraine. Ví dụ, khi đối mặt với mối đe dọa từ xe tăng Nga, Quân đội Ukraine gần như chỉ có tên lửa chống tăng xách tay; tuy nhiên, Quân đội Nga không chỉ có tên lửa chống tăng xách tay mà còn có trực thăng vũ trang Ka-52 và máy bay chiến đấu. Những vũ khí này có thể tấn công xe tăng Ukraine từ nhiều hướng và nhiều chiều, hiệu quả chiến đấu của chúng mạnh hơn nhiều so với Quân đội Ukraine. Cùng với đó, Quân đội Nga có quy trình hoàn chỉnh, khi mất vũ khí có thể nhanh chóng bổ sung. Mỹ và Liên minh châu Âu có kế hoạch trang bị vũ khí cho Quân đội Ukraine thành một lực lượng chuẩn hóa của NATO, từ đó nâng cao khả năng tác chiến có hệ thống của Quân đội Ukraine. Tuy nhiên, việc cung cấp viện trợ quân sự của phương Tây không mạnh như mong đợi. Sau khi một đợt viện trợ quân sự được chuyển đến cho Quân đội Ukraine, một đợt khác lại được chuyển đến sau một thời gian. Trong khoảng trống này, viện trợ quân sự được cung cấp trước đây gần như hết, nên không thể thúc đẩy Quân đội Ukraine chuyển sang tiêu chuẩn NATO, và càng không thể nói đến việc xây dựng năng lực tác chiến có hệ thống. Quân Nga đang tấn công dữ dội vào trong thành phố Bakhmut

