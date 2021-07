Ba Lan: Mua 250 xe tăng Mỹ để nghiền nát T-14 Armata Nga

Truyền thông Ba Lan vừa cho đăng tải bài viết, nhấn mạnh phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng nước này. Theo đó, ông Mariusz Blaszczak khẳng định rằng, các xe tăng M1A2 SEPv3 của Mỹ, sẽ đủ sức nghiền nát T-14 Armata của Nga. Theo đó, người đứng đầu Bộ quốc phòng nước này khẳng định, việc Ba Lan đặt mua một số lượng lớn xe tăng chủ lực M1A2 Abrams SEPv3 từ Mỹ, là quyết định hết sức đúng đắn. "Chúng ta đã đặt mua loại xe tăng hiện đại nhất. Các xe tăng này có cấu hình tốt bậc nhất, đã được chứng minh trên chiến trường, được thiết kế để phá hủy xe tăng T-14 Armata hiện đại của Nga", Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan phát biểu. Trước đó, truyền thông Ba Lan cho biết nước này đã sẵn sàng đàm phán với Mỹ, để mua cùng lúc 250 xe tăng chủ lực M1A2 SEPv3 - phiên bản cấu hình cao nhất của loại xe tăng Abrams. Truyền thông Nga lại tỏ ra khá bất ngờ trước lời phát biểu của ông Mariusz Blaszczak, cho rằng xe tăng M1A2 SEPv3 của Mỹ dù hiện đại, cũng khó có thể hủy diệt T-14 Armata trên chiến trường, như lời quảng cáo của vị Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan. Tờ Topwar của Nga nhận định, M1A2 SEPv3 là loại xe tăng chủ lực hiện đại, nó có hệ thống bảo vệ chủ động cực kỳ tân tiến, có thể sống sót trước những đòn tấn công bất ngờ, của nhiều loại vũ khí chống tăng phổ biến hiện nay. Tuy nhiên về hỏa lực, xe tăng M1A2 SEPv3 vẫn không có gì quá nổi bật so với các phiên bản trước đó, nghĩa là vẫn chỉ sử dụng pháo chính cỡ nòng 120mm. Hỏa lực của khẩu pháo chính này, có thể hiệu quả trước các loại xe tăng cùng thế hệ, nhưng rất khó có thể tiêu diệt được T-14 Armata - do đây đã là loại xe tăng thế hệ mới, có hệ thống bảo vệ chủ động tốt hơn nhiều so với T-90. Một trong những điểm yếu lớn nhất của xe tăng chủ lực M1A2 Abrams mà truyền thông Nga chỉ ra, đó là trọng lượng quá nặng nề của loại xe tăng chủ lực này. Theo đó, M1A2 SEPv3 có trọng lượng lên tới hơn 70 tấn - nặng hơn cả những phiên bản trước đó vốn chỉ nhỉnh hơn 60 tấn. Trọng lượng quá lớn của M1A2 sẽ khiến hệ thống hậu cần của Ba Lan phải hoạt động hết công suất, để có thể cung cấp nhiên liệu cho những cỗ máy ngốn xăng này. Chưa kể tới việc, hệ thống đường xá, cầu cống dân sự, nhiều khả năng sẽ không đủ tải trọng để "gánh" các xe tăng chủ lực này, khiến thời gian hành quân bị kéo dài do cần xe hậu cần hỗ trợ hoặc thậm chí đi đường vòng. Tuy nhiên, bất chấp việc các xe tăng M1A2 SEPv3 của Mỹ có nhiều điểm yếu, việc Ba Lan trang bị số lượng lớn loại vũ khí này, ngay sát vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga, ít nhiều cũng sẽ khiến Moscow phải đau đầu tìm cách đối phó. Nguồn ảnh: Pinterest. Những chiếc xe tăng M1A2 Abrams SEPv3 đầu tiên được nhập biên chế Lục quân Mỹ. Nguồn: MilitaryNews.



