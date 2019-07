Ấn Độ mua cùng lúc 18 tiêm kích, lại là Su-30MKI được xướng tên

Su-30MKI là phiên bản tiêm kích Su-30 độc quyền đang được Nga sản xuất dành riêng cho Không quân Ấn Độ. Tính đến năm 2018, đã có tổng cộng 249 chiếc được Nga sản xuất và tất cả đều đang được sử dụng bởi Ấn Độ. Nguồn ảnh: QQ. Hôm 9/7 vừa qua, Nga đã xác nhận nước này quyết định bán thêm 18 chiếc tiêm kích loại này cho Không quân Ấn Độ, tuy nhiên thời điểm giao hàng tới nay vẫn chưa được tiết lộ. Nguồn ảnh: QQ. Việc Ấn Độ tiếp tục mua loại chiến đấu cơ này từ Nga cho thấy sự tin tưởng mà New Delhi dành cho Moscow trong các hợp đồng mua bán vũ khí, đặc biệt là các loại vũ khí hiện đại như tiêm kích cơ dành cho lực lượng Không quân. Nguồn ảnh: QQ. Truyền thông Nga cho biết, đây chắc chắn chưa phải là lần cuối cùng Ấn Độ chi tiền để mua loại tiêm kích này cho lực lượng không quân của mình dù cho loại tiêm kích này tới nay đã bước sang tuổi 19. Nguồn ảnh: QQ. Một trong những lý do khiến cho chiến đấu cơ Su-30MKI của Nga được Ấn Độ sử dụng với số lượng lớn đó là hiện tại, không quân Ấn Độ đang phát triển nhiều loại vũ khí chiến thuật và chiến lược tương thích với dòng tiêm kích này. Nguồn ảnh: QQ. Đặc biệt có thể kể đến tên lửa BrahMos - một trong những loại vũ khí hứa hẹn nhất của Ấn Độ hiện nay có khả năng triển khai từ cơ cấu phóng trên không từ loại chiến đấu cơ duy nhất đó là Su-30MKI. Nguồn ảnh: QQ. Với cái giá lên tới gần 60 triệu USD cho mỗi chiếc, tiêm kích Su-30MKI của Ấn Độ được cho là có mức độ tiên tiến cao hơn nhiều so với các bản Su-30 phổ biến khác bao gồm cả phiên bản Su-30MKK và Su-30MK2 đang dược Trung Quốc sử dụng. Nguồn ảnh: QQ. Thậm chí trong tháng 2/2017, nhiều thông tin còn cho biết loại chiến đấu cơ Su-30MKI của Ấn Độ này còn được nâng cấp lên sử dụng loại động cơ AL-41F - động cơ hiện đang được sử dụng với Su-35 - để cải thiện đang kể hiệu suất bay. Nguồn ảnh: QQ. Hiện tại Không quân Ấn Độ đang sử dụng 240 chiếc chiến đấu cơ Su-30MKI làm nhiệm vụ trực chiến, chia ra 9 căn cứ sân bay khác nhau và theo kế hoạch của New Delhi, tới hết năm 2019 Không quân nước này sẽ có quân số 272 chiếc Su-30MKI. Nguồn ảnh: QQ. Mời độc giả xem Video: Chiến đấu cơ Su-30MK2 hiện đang được sử dụng trong biên chế của Việt Nam.

