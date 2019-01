Trớ trêu: Ấn Độ tự sản xuất Su-30MKI còn đắt hơn mua của Nga

Theo đó mới đây, Bộ trưởng Quốc Phòng Ấn Độ Nirmala Sitharaman đã đưa ra một loạt các lý do lý giải cho việc chiến đấu cơ Su-30MKI nếu được nội địa hóa ở Ấn Độ sẽ có giá thành cao gấp nhiều lần so với việc nhập khẩu nguyên chiếc từ Nga.. Nguồn ảnh: Sputnik. Theo đó, lý do lớn nhất được nhắc đi nhắc lại nhiều lần là do đặc điểm kỹ thuật của chiếc chiến đấu cơ Su-30MKI của Nga sản xuất vốn khác với đặc điểm kỹ thuật của chiếc Su-30MKI được Ấn Độ sản xuất nội địa. Nguồn ảnh: Indiatoday. Theo đó, mỗi chiếc Su-30MKI được sản xuất nội địa tại Ấn Độ sẽ tốn tổng cộng 62 triệu USD trong khi đó, phiên bản Su-30MKI nhập khẩu từ Nga sẽ chỉ tốn 40 triệu USD mỗi chiếc - nghĩa là thấp hơn tới 22 triệu USD. Nguồn ảnh: Sputnik. Những sửa đổi bổ sung trong thiết kế của chiếc tiêm kích Su-30MKI giúp nó có khả năng hoạt động phù hợp hơn với Không quân Ấn Độ được cho là lý do chính khiến giá thành sản xuất của chiếc chiến đấu cơ này tăng cao. Nguồn ảnh: Bioyp. Chưa kể tới việc, dây chuyền lắp ráp Su-30MKI của Ấn Độ cũng có quy mô nhỏ và hoạt động không chuyên nghiệp như dây chuyền sản xuất Su-30 Nga nên giá thành của chiếc Su-30MKI cứ thế bị đội lên qua thời gian mà không có dấu hiệu hạ xuống. Nguồn ảnh: Aviation. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ còn cho biết, chi phí sản xuất Su-30MKI thậm chí còn cao hơn nữa nếu tính thêm cả giá thành chuyển giao công nghệ và các chi phí liên quan khác đến vấn đề sở hữu trí tuệ trên chiếc Su-30MKI mà Nga bàn giao cho nước này. Nguồn ảnh: Conscrp. Hiện tại phía Ấn Độ vẫn nhập nguyên liệu thô và các thành phần, hệ thống độc quyền từ các công ty Nga và lắp ráp chúng lại ở Nasik, Ấn Độ. Tổng cộng hiện tại Ấn Độ được cho là đang lắp ráp 23 chiếc chiến đấu cơ Su-30MKI. Nguồn ảnh: Aviation. Su-30MKI là phiên bản chiến đấu cơ đa năng hai ghế ngồi, hai động cơ được thiết kế bởi Tập đoàn chế tạo máy bay Sukhoi của Nga và được lắp ráp bởi Ấn Độ dựa trên hợp đồng chuyển giao công nghệ giữa hai quốc gia này. Nguồn ảnh: Loner. Theo hợp đồng được Nga và Ấn Độ ký kết, sẽ có 50 chiếc Su-30MKI được lắp ráp tại Nga và 200 chiếc khác được Ấn Độ tự lắp ráp. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh hệ thống động cơ vector của Su-30.

