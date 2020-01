Ấn Độ duyệt binh hoành tráng khoe tên lửa bắn cao 1.200km

Hôm 26/1 (tức mùng 2 Tết Việt Nam), nhân kỷ niệm 71 năm Quốc khánh, các lực lượng vũ trang Ấn Độ đã tiến hành cuộc duyệt binh quy mô lớn tại thủ đô New Delhi. Ảnh: bmpd Hàng nghìn binh sĩ của các lực lượng vũ trang đã có mặt tham dự cuộc duyệt binh. Ảnh: bmpd Ngoài việc diễu các khối binh sĩ tinh nhuệ của Quân đội Ấn Độ, như thường lệ các quan khách tiếp tục được chiêm ngưỡng màn đồng diễn mô tô “đặc sản” của New Delhi. Ảnh: bmpd “Đồng diễn mô tô” với 4-5 binh sĩ cùng cưỡi một chiếc xe 2 bánh luôn là màn biểu diễn nhận được sự tán thưởng của các quan khách. Ảnh: bmpd Đặc biệt, lần đầu tiên Ấn Độ trình diễn một loạt các hệ thống vũ khí mới do nước này phát triển, cũng như nhập khẩu từ Mỹ - một đối tác quân sự kỹ thuật đang nổi lên áp đảo vị thế của nước Nga tại thị trường quân sự Ấn Độ. Trong ảnh là đạn tên lửa chống vệ tinh PDV Mk II được tiết lộ có thể bắn lên tới độ cao 1.200km. Ảnh: bmpd Xe tăng T-90S Bishma do Ấn Độ sản xuất với sự hỗ trợ chuyển giao công nghệ từ Nga. Ảnh: bmpd Pháo tự hành K9 Thunder do Hàn Quốc thiết kế, sản xuất. Ấn Độ dự định đặt mua thêm 100 chiếc nữa, việc sản xuất sẽ thực hiện tại Ấn Độ. Ảnh: bmpd Góc chụp xa cho thấy đội hình đồ sộ các phương tiện hiện đại nhất của Lục quân Ấn Độ. Ảnh: bmpd Hải quân cũng tham gia duyệt binh, tuy nhiên phần khí tài họ chỉ có thể sử dụng mô hình. Đó là 4 phương tiện hiện đại nhất của Hải quân Ấn Độ: Tàu sân bay INS Vikrant (nước này đang đóng dở); tàu khu trục tên lửa đa năng Đề án 15A Kolkata; tàu ngầm Kalvari và máy bay tuần thám P-8I Neptune. Ảnh: bmpd Hệ thống radar mạng pha do Ấn Độ tự phát triển. Ảnh: bmpd Không quân Ấn Độ có màn trình diễn hoành tráng trên bầu trời trong xanh của New Delhi. Trong ảnh, đội hình tiêm kích đa năng Su-30MKI. Ảnh: bmpd Lần đầu tiên, Không quân Ấn Độ giới thiệu quy mô các loại máy bay hiện đại nhập khẩu từ Mỹ. Trong ảnh đội hình máy bay vận tải C-130J-30. Ảnh: bmpd Trực thăng tấn công hiện đại AH-64E. Ảnh: bmpd Trực thăng vận tải hạng nặng CH-47F Chinook. Ảnh: bmpd

