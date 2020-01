Cuối cùng tàu sân bay Ấn Độ cũng dùng được máy bay "nhà tự trồng"

Theo đó, loại chiến đấu cơ đầu tiên do Ấn Độ tự sản xuất đã hạ cánh thành công nhiều lần lên tàu sân bay INS Vikrmaditya trong cuộc thử nghiệm diễn ra hồi tuần trước. Nguồn ảnh: India-navy. Đây là lần đầu tiên Ấn Độ thử nghiệm thành công việc cho hạ cánh loại chiến đấu cơ này trên tàu sân bay, mở ra một tương lai khá "tươi sáng" cho Không quân Hải quân Ấn Độ khi có thể sản xuất máy bay cho hàng không mẫu hạm ngay trong nước. Nguồn ảnh: India-navy.Hải quân Ấn Độ cũng tự hào khi có thể tự sản xuất được máy bay chiến đấu có khả năng cất - hạ cánh trên tàu sân bay. Nguồn ảnh: India-navy. Việc sản xuất được loại máy bay này đã giúp cho Ấn Độ được "ngồi chung mâm" với những cường quốc trên thế giới hiện nay bao gồm Mỹ, Nga, Anh, Pháp và Trung Quốc. Nguồn ảnh: India-navy. INS Vikramaditya là một trong những tàu sân bay lớn, hiện đại nhất Ấn Độ, được hoán cải từ tuần dương hạm Baku từng phục vụ trong biên chế Hải quân Liên Xô. Nguồn ảnh: India-navy. Con tàu này được Nga bán cho Ấn Độ vào năm 2004 trong một hợp đồng trị giá 2,3 tỷ USD. INS Vikramaditya có chiều dài 283,5m; chiều rộng 59,8m; lượng giãn nước tối đa 45.400 tấn. Nguồn ảnh: India-navy. Trong quá khứ, loại tiêm kích duy nhất của Ấn Độ hoạt động được trên tàu sân bay INS Vikramaditya đó là MiG-29K - cũng là loại tiêm kích do Nga sản xuất. Nguồn ảnh: India-navy. Ngoài ra tàu còn có thể mang theo trực thăng cảnh báo và chỉ huy Ka-31; trực thăng săn ngầm Ka-28; trực thăng Westland WS-61 Sea King. Nguồn ảnh: India-navy. Giống như nhiều tàu sân bay khác do Liên Xô sản xuất, INS Vikramaditya cũng có vũ khí khá "hùng hậu" bao gồm tên lửa phòng không Barak 1, Barak 8; 4 tổ hợp pháo bắn nhanh AK-630. Nguồn ảnh: India-navy. Số lượng thủy thủ, phi công và nhân viên phục vụ trên tàu tối đa là 1.610 người. Ngoài ra, tàu có vận tốc cực đại lên tới 56km/h; tầm hoạt động 25.000km khi chạy với vận tốc 33km/h. Nguồn ảnh: India-navy. Mời độc giả xem Video: Xem hải quân Ấn Độ tập... Yoga trên tàu sân bay.

