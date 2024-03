5.000 quân Ukraine đột nhập biên giới Nga, 2.000 người thương vong

Khi Quân đội Ukraine bị đánh bại ở pháo đài Avdiivka, Tướng Syrsky nóng lòng tìm nơi để lội ngược dòng. Và thời cơ đến khi vào giữa tháng 3, đúng thời điểm diễn ra cuộc bầu cử tổng thống ở Nga, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine đã lên kế hoạch chiến lược tấn công vào lãnh thổ Nga. Quan sát bề ngoài, các lực lượng vũ trang tấn công lãnh thổ Nga từ ngày 12-15/3 là những cái tên như "Quân đoàn tự do Nga", "Quân đoàn tình nguyện Nga", "Tiểu đoàn Siberia" và các lực lượng chống đối người Nga khác. Tuy nhiên lực lượng này rất nhỏ, nếu mạo hiểm tấn công biên giới Nga thì không khác gì mang “trứng chọi đá”. Đánh giá từ các video chiến trường được công bố cho đến nay, ngoài số lượng lớn bộ binh, thì quân Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga còn có một số lượng đáng kể xe tăng, xe bọc thép, pháo hạng nặng, bệ phóng tên lửa, xe công binh bọc thép,.. thực chất là các đơn vị cơ giới tiêu chuẩn. Ngoài ra, Quân đội Ukraine còn đầu tư số lượng lớn máy bay không người lái vào các hoạt động phối hợp với lực lượng tấn công mặt đất; và thậm chí là điều động cả trực thăng đến hỗ trợ. Đánh giá về quy mô quân số và vũ khí, trang bị, mà Quân đội Ukraine sử dụng vào cuộc tấn công biên giới, rõ ràng đã đạt đến lực lượng chiến đấu cấp lữ đoàn tăng cường. Còn cái gọi là “lực lượng vũ trang Nga” chỉ là vỏ bọc. Theo thông tin tình báo của Nga, quân Ukraine tham gia chiến dịch tấn công vào lãnh thổ Nga, bao gồm lực lượng đặc biệt trực thuộc Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine, cũng như quân chính quy Ukraine, được rút ra từ vùng Kharkov. Do thông tin tình báo về hoạt động của quân Ukraine đã bị rò rỉ cho Nga hai tuần trước khi bắt đầu cuộc tiến công, nên Quân đội Nga đã kế hoạch đón lõng trước và hiểu tương đối rõ ràng về quy mô cũng như lực lượng của Ukraine. Ngày 15/3, quân đội Nga thống kê số lượng quân Ukraine trực tiếp tham chiến tại khu vực Belgorod đã lên tới hơn 2.500 người, 35 xe tăng và 40 xe bọc thép. Khi Quân đội Ukraine tiếp tục đầu tư thêm lực lượng, quy mô cuộc tiến công của họ ngày càng lớn hơn. Đến ngày 18/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, số lượng quân Ukraine triển khai ở biên giới đã tăng lên 5.000; nhưng đã có 40% thương vong (tức 2.000 người); và trong số 2.000 người thương vong, khoảng 35% bị thương không thể phục hồi, tức là thiệt mạng hoặc tàn tật. Khi cuộc chiến biên giới nổ ra, một số nguồn tin độc lập bắt đầu trở nên rõ ràng. Theo kênh Telegram "Old Edda", trận chiến này của Ukraine được định sẵn và sẽ đi vào lịch sử với tên gọi "Vụ thảm sát Belgorod". Hiện tại, thế tấn công của Quân đội Ukraine đã bị suy yếu đáng kể, mất đi động lực ban đầu, mặc dù ở một số nơi họ chỉ cách biên giới Nga 50 mét, nhưng quân Ukraine đã không thể xâm chiếm thành công lãnh thổ Nga. Một kết quả nổi bật khác là sự chênh lệch về tổn thất giữa hai bên. Theo tác giả bài viết trên kênh Telegram "Old Edda", số binh sĩ của Quân đội Nga thiệt mạng trong toàn bộ trận đánh, thậm chí còn ít hơn số thường dân thiệt mạng trong trận pháo kích của Ukraine vào Belgorod. Quân Ukraine đã phải trả giá đắt, thương vong hơn 1.000 người, nhưng trận đánh vẫn chưa kết thúc. Đối với tác giả, tỷ lệ tổn thất này đủ để chứng minh hiệu quả chiến đấu của Quân đội Nga và sự thất bại nặng nề của quân Ukraine. Về thông tin chiến sự của một bên nào đó có thể không chính xác; nhưng giờ đây, đặc điểm của các trận đánh được phát sóng trực tiếp trên chiến trường, đó là minh chứng rất rõ ràng. Do vậy chúng ta có thể hiểu khái quát về tình hình trận đánh thực tế, thông qua một số lượng lớn video chiến trường. Vòng đối đầu hiện tại giữa Nga và Ukraine thực chất đã bắt đầu từ ngày 10/3. Ban đầu, phía Nga phát hiện khu vực tập trung quân và vũ khí theo hướng tấn công chủ yếu của Quân đội Ukraine, sau đó sử dụng bom dẫn đường, tên lửa Iskander và UAV tự sát Lancet để tiến hành tấn công từ xa. Làn sóng tấn công này của Nga, đã làm gián đoạn nhịp tấn công của quân Ukraine, nên họ đã không thể mở cuộc tấn công vào ngày 11/3, mà phải lùi thời gian lại đến ngày 12/3. Từ ngày 12/3 đến nay, Quân đội Ukraine liên tục tấn công biên giới Nga trong hơn một tuần. Trong tuần này, Quân đội Ukraine công bố rất ít video kết quả, chủ yếu là UAV tấn công xe bọc thép của Nga, kết quả các trận đánh trên bộ gần như không được công bố. Đến nay, nơi duy nhất mà Quân đội Ukraine thực sự cắm cờ, là tại một trường học của Ukraine, cách biên giới Nga tới 1.700 m. Hơn nữa, quân Ukraine bí mật tiến vào, nhưng phải nhanh chóng bí mật rút lui, kết quả là bị hỏa lực Nga truy đuổi ở phía biên giới của mình, làm tổn thất một lượng lớn bộ binh. Vì vậy, hình ảnh video ngày 12/3 được giữ bí mật và chỉ mới được tung ra gần đây. Tại khu vực Kozinka, là nơi tấn công chủ yếu của quân Ukraine, dù họ đã vượt qua biên giới Nga-Ukraine từ 200 đến 300 mét và chạm vào các ngôi nhà trong làng, nhưng họ đã bị trúng nhiều hỏa lực khác nhau của quân Nga dội xuống đầu, mà không có cơ hội cắm cờ và kiểm tra. Thương vong của bộ binh Ukraine nằm dọc đường Kozinka. Không chỉ bộ binh Ukraine bị tiêu diệt, mà một số lượng lớn xe tăng và xe bọc thép bị tổn thất, thậm chí một chiếc trực thăng cũng bị bắn cháy. Ngoài ra, theo hướng tấn công phụ trợ từ phía Bắc và phía Nam, Quân đội Ukraine tiến triển không mấy thuận lợi, đến nay thậm chí chưa xuyên thủng được tuyến biên giới, trước khi bị tê liệt vì bom của Nga. Vì vậy, tuy dữ liệu tiêu diệt địch do Nga công bố chỉ có thể nói là tham khảo; nhưng kết hợp với những hình ảnh cụ thể về Quân đội Ukraine bị tấn công, tổn thất trong làn sóng tấn công này là không hề nhỏ; lớn hơn rất nhiều so với tổn thất trong năm 2023. Và lần này, do Quân đội Ukraine không đạt được kết quả nào đáng nói trên đất Nga, nên mức “đầu tư và lợi nhuận thu về” rất chênh lệch. Do các trận đánh trên chiến trường diễn ra không suôn sẻ, Quân đội Ukraine chỉ có thể nã hỏa lực vào thành phố Belgorod (Nguồn ảnh: BQP Nga, Topwar, Ukrinform, Sputnik). Đoạn phim tiêu diệt quân Ukraine đang cố đột nhập vào vùng Belgorod của Nga ngày 12-15/3. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga.

