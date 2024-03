Tướng NATO vừa đến thủ đô Kiev, 31 tên lửa của Nga “chào đón”

Hãng thông tấn TASS của Nga ngày 21/3 đưa tin, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, Tướng Rob Bauer, đã dẫn đầu một phái đoàn tới thủ đô Kiev của Ukraine - đây là phái đoàn quân sự đầu tiên của NATO tới thăm Kiev, sau khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022. Đô đốc Ball giải thích chuyến thăm của phái đoàn cấp cao tới Kiev là nhằm để "NATO và Ukraine gần gũi hơn bao giờ hết". Ông cũng cổ vũ Ukraine và động viên đối tác của mình "không nên quá bi quan" về tình hình chiến trường, bởi vì những người bi quan "sẽ không giành chiến thắng trong cuộc chiến”. Vào năm 2023, Ukraine đã phát động một cuộc phản công quy mô lớn trên chiến trường với sự hỗ trợ của các nước phương Tây, nhưng kết thúc trong thất bại. Chỉ trong sáu tháng, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã mất 159.000 quân, 121 máy bay và 766 xe tăng trong cuộc phản công. Theo hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin ngày 21/3, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã thảo luận về sự hỗ trợ quân sự của NATO và hợp tác công nghiệp quốc phòng với Tướng Rob Bauer. Ngoại trưởng Ukraine đề nghị NATO tăng cường hỗ trợ cho Ukraine và cung cấp thêm vũ khí sát thương. Việc chỉ huy cao nhất của NATO đích thân dẫn đầu một phái đoàn cấp cao tới Ukraine là một thách thức công khai đối với Nga, nên ông sớm phải đối mặt với sự trừng phạt trả đũa từ Quân đội Nga. Khi Tướng Ball đang ở Kiev, Quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào Kiev. Cuộc tập kích tên lửa của Nga vào Kiev kéo dài 2 giờ 49 phút, với 31 tên lửa tầm xa được phóng vào các mục tiêu trong thành phố. Vì vậy, trong ngày 21/3 và đặc biệt là đêm hôm đó, Ukraine phải đối mặt với mối đe dọa trên không quy mô lớn, được thể hiện bằng màu đỏ trên bản đồ khắp cả nước. Theo đánh giá, đây là vụ tấn công tên lửa lớn nhất trong khu vực kể từ đầu tháng 2. Như vậy, sau 44 ngày tạm dừng, Nga tiến hành tấn công tên lửa quy mô lớn vào thủ đô Kiev. Không quân Ukraine đưa tin, vào lúc 5 giờ sáng giờ địa phương ngày 21/3, Quân đội Nga đã phóng 1 tên lửa đạn đạo Iskander-M và 1 tên lửa đạn đạo Kinzhal cùng 29 tên lửa Kh-101 và Kh-555 về phía thủ đô. 11 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MC của Lực lượng Không quân chiến lược Nga cất cánh từ các sân bay Volgodonsk và Engels ở Nga, cơ động trong khu vực tuyến phóng và phóng 29 tên lửa hành trình Kh-101 và Kh-555 về phía Kiev. Tin tức do Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 21/3 cho thấy, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga cũng đã phóng tên lửa siêu thanh Kinzhal vào một số trung tâm chỉ huy và ra quyết định, các căn cứ hỗ trợ vật chất và kỹ thuật, lực lượng đặc biệt và lính đánh thuê nước ngoài. "Tất cả mục tiêu đều bị bắn trúng". Các cuộc tấn công ác liệt của Quân đội Nga đã dẫn tới hàng loạt vụ nổ ở Kiev, cột khói đen xuất hiện ở trung tâm thủ đô. Trang Avia của Nga dẫn nguồn tin riêng cho biết, ít nhất 20 vụ nổ đã xảy ra ở Kiev, 2 công ty ở quận Podolsk bị hư hại và một vụ hỏa hoạn xảy ra ở một trạm biến áp. Thông tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, lực lượng phòng không của họ đã bắn hạ 31/31 tên lửa Nga, mảnh vỡ của tên lửa rơi xuống đã làm hư hại các cơ sở dân sự và làm 13 người bị thương. Tổng thống Ukraine Zelensky ngay sau đó lên Đài truyền hình quốc gia Ukraine phát biểu: Nga không có tên lửa có thể vượt qua hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot và các hệ thống phòng thủ tiên tiến khác của phương Tây. Ông kêu gọi các đối tác phương Tây có “ý chí chính trị” để giúp đỡ Ukraine. Sự hỗ trợ và hợp tác của NATO rất quan trọng đối với Ukraine. Bằng cách hợp tác với NATO, Quân đội Ukraine sẽ có khả năng ứng phó tốt hơn trước sức mạnh của Nga. Hỗ trợ quân sự do NATO cung cấp, như đạn pháo, hệ thống phòng không và tàu chiến, sẽ tăng cường đáng kể khả năng phòng thủ của Ukraine. Điều đáng chú ý là trước đó đã có thông tin cho rằng, binh lính NATO thực sự đã xuất hiện ở Ukraine và trở thành lính đánh thuê quốc tế, để giúp Ukraine chống lại Quân đội Nga. Mặc dù các quan chức NATO luôn phủ nhận điều này, nhưng Nga vẫn tin vào điều đó, ngay cả Tổng thống Putin cũng tin rằng, việc binh sĩ NATO ở Ukraine đã trở thành sự thật và được nhiều người biết đến. Lần này, khi chỉ huy hàng đầu của NATO dẫn đầu phái đoàn đến thăm Kiev, Quân đội Nga đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn với 31 tên lửa được phóng đi, cũng là đòn cảnh cáo sếp lớn và phái đoàn cấp cao của NATO đừng can thiệp vào cuộc xung đột giữa hai nước, nếu không họ sẽ bị trả giá. (Nguồn ảnh: ABC New, CNN, Reuters).

