Điều gì làm nên thương hiệu "Trung Đông bất bại" của Không quân Israel?

Mặc dù là quốc gia có diện tích và dân số nhỏ tại Trung Đông, nhưng Không quân Israel có gần 1.000 máy bay các loại, trong đó có khoảng 500 máy bay chiến đấu. Trong các loại máy bay chiến đấu của Israel, có những loại máy bay chiến đấu được Mỹ chế tạo riêng biệt cho Israel; thậm chí một số tính năng còn vượt trội so với phiên bản gốc của Mỹ, như F-15I "Đại bàng sa mạc" và F-16I "Thần sấm"; hay gần đây là F-35I với những tính năng vượt trội hơn cả các phiên bản gốc. Trong những năm gần đây, lấy cớ đảm bảo an ninh quốc gia, Israel đã liên tục thực hiện các cuộc không kích vào lãnh thổ Syria. Theo thống kê của Cơ quan Thông tấn SANA của Syria, chỉ riêng trong tháng 4 vừa qua, Israel đã thực hiện ít nhất 5 cuộc không kích quy mô lớn vào Syria, làm nhiều thường dân thiệt mạng và phá hủy một sân bay quân sự. Trong gần 10 năm cuộc chiến diễn ra ở Syria, Israel đã tổ chức không dưới 100 cuộc không kích vào lãnh thổ Syria, nhưng máy bay chiến đấu của Israel ít khi bị bắn hạ. Có phải vì máy bay chiến đấu Israel quá mạnh, hay hệ thống phòng không Syria quá tệ? Trong gần 10 năm tung hoành trên bầu trời Syria, đến nay ghi nhận chỉ có 1 máy bay chiến đấu bị bắn hạ, đó là chiếc F-16I bị tên lửa phòng không S-200 của Syria bắn rơi vào tháng 2/2018, hai phi công nhảy dù tiếp đất an toàn; lý do được cho là phi công không bật hệ thống bảo vệ. Ngoài ra cũng có nguồn tin cho rằng, một chiếc F-35I của Israel bị tên lửa phòng không Syria bắn bị thương, nhưng Không quân Israel không công nhận. Đánh giá khách quan, Không quân Israel có sức mạnh tổng hợp rất cao, đặc biệt là có kinh nghiệm chiến đấu thực tế. Họ đã áp dụng nhiều chiến thuật linh hoạt trong các cuộc không kích, để giảm thiểu tổn thất, đây là nghệ thuật quân sự độc đáo của người Israel. Những chiến thuật thường được Không quân Israel sử dụng trong các cuộc không kích đó là các cuộc không kích thường chọn vào sáng sớm và nửa đêm, vào thời điểm này, lực lượng phòng không Syria ngoài tầm nhìn hạn chế, chế độ sẵn sàng chiến đấu lỏng lẻo; do vậy đây là thời điểm thuận lợi nhất cho cuộc không kích. Thứ hai, các cuộc không kích của Israel thường sử dụng chiến thuật bay theo đội hình từ 3 đến 5 máy bay chiến đấu để thực hiện các cuộc không kích; trong đó từ một đến hai chiếc trong số đó trực tiếp tham gia không kích, số máy bay còn lại làm nhiệm vụ cảnh giới, tác chiến điện tử để chế áp, gây nhiễu radar của phòng không Syria. Thứ ba, là lựa chọn các địa vật để che giấu đội hình trước radar cảnh giới của Syria; máy bay Israel thường lợi dụng các dãy núi cao của Lebanon hoặc Jordan, bay thấp sau đó phóng tên lửa hành trình hoặc bom liệng vào lãnh thổ Syria. Chiến thuật này làm cho lực lượng phòng không của Syria (và thậm chí là Nga) cực kỳ khó đối phó. Thứ tư đó là kỹ thuật bay của các phi công Israel rất cao, ngay cả trong tình huống khi có một tên lửa bám đuổi phía sau, họ có thể sử dụng các thao tác quá tải lớn và khởi động gây nhiễu để trốn tránh, và đôi khi còn sử dụng các máy bay khác để che chở; trường hợp chiếc máy trinh sát điện tử Il-20 của Nga đã bị tên lửa Syria bắn hạ, khi bị phi công F-16 “núp bóng”. Nhưng cũng phải thẳng thắn thừa nhận, lực lượng phòng không – không quân của Syria đã bị sa sút quá nhiều bởi cuộc nội chiến; do vậy không quân Israel mới cũng có thể tự do ra vào không phận Syria một cách tự do như vậy mà ít khi bị thiệt hại. Mặc dù Syria hiện có hệ thống phòng không S-300 tương đối hiện đại, nhưng số này không đảm bảo bảo vệ hết không phận; phần lớn vũ khí phòng không của Syria vẫn là các hệ thống tên lửa phòng không lạc hậu như S-200 và 2K12 Kub, nên khó có thể đối phó với máy bay chiến đấu hiện đại cũng như chiến thuật tinh quái của Israel. Mặc dù hiện nay tại Syria còn có lực lượng phòng không – không quân của Nga với những loại vũ khí tương đối hiện đại như tên lửa phòng không S-400, máy bay chiến đấu Su-35S; nhưng trước mối quan hệ “mập mờ” giữa Nga và Israel, Nga cũng không thể công khai tấn công máy bay của Israel; vì vậy trong trong tương lai, Không quân Israel sẽ vẫn tiến hành các cuộc không kích vào lãnh thổ Syria. Video Israel nhận 12 F-35A, Ảnh hưởng gì đến Iran và Syria? - Nguồn: Tin Quân sự@Youtube

