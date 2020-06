Vì sao Lục quân Israel được mệnh danh là lực lượng "Trung Đông bất bại"?

Với quy mô dân số 8 triệu dân, nhưng duy trì quân đội có 170.000 quân, trong đó lực lượng lục quân chiếm 80% quy mô quân số; nếu so tỷ lệ quân đội và dân số, Israel là quốc gia có quân đội quy mô lớn nhất thế giới; nhưng để đối phó với cả thế giới Arab, thì quy mô quân đội Israel lại quá nhỏ bé. Ảnh: Các binh sĩ Israel ăn mừng chiến thắng trong cuộc Chiến tranh Sáu ngày năm 1967. Xuất phát từ thực tế trên, Quân đội Israel đã đi theo con đường phát triển công nghệ tiên tiến, vũ khí hỏa lực mạnh; với tiềm lực và trí tuệ, Lục quân Israel đã đầu tư phát triển những loại vũ khí hiện đại, thể hiện đẳng cấp của một Quân đội mạnh nhất vùng "chảo lửa" Trung Đông. Nắm đấm thép chủ lực của Lục quân Israel là xe tăng chiến đấu Merkava; Merkava được thiết kế đặc biệt cho học thuyết xe tăng của Israel: Chiều cao thấp, hỏa lực mạnh, vỏ giáp bảo vệ tiên tiến, rất phù hợp để đấu với đội hình xe tăng, xe bọc thép đông đảo của Ai Cập trên bán đảo Sinai hoặc của Syria trên Cao nguyên Golan. Các phiên bản đầu tiên của Merkava sử dụng pháo chính 105 mm L7 do Anh sản xuất, các phiên từ Merkava-3 trở đi được trang bị pháo nòng trơn MG253 120 mm chuẩn NATO và do chính Israel sản xuất. Pháo tăng Merkava có thể tiêu diệt các mục tiêu xe tăng ở cự ly đến 2.000 m bằng đạn chống tăng nổ lõm (HEAT) và đạn xuyên giáp (AP). Ngoài ra, nó còn có thể phóng tên lửa chống tăng LAHAT qua nòng pháo chính; tên lửa LAHAT được dẫn đường bằng laser, có thể tiêu diệt mục tiêu ở cự ly tới 9.000 m.Xe tăng Merkava của Israel là phương tiện bọc thép đầu tiên được trang bị hệ thống bảo vệ chủ động (Trophy) chống lại tên lửa dẫn đường. Tính đến nay, Israel đã chế tạo được hơn 2.000 chiếc Merkava với tất cả các phiên bản, trong đó 660 chiếc Mark IV mới nhất được chế tạo. Về vũ khí chống tăng, Lục quân Israel đang được trang bị tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) Spike, do Israel sản xuất. Spike là loại tên lửa thế hệ 3, hoạt động theo nguyên lý "bắn-quên", tên lửa sử dụng đầu đạn 2 liều nổ lõm nối tiếp nhau (Tandem), để đối phó hiệu quả với các loại xe bọc thép trang bị giáp phản ứng nổ. Spike được gắn trên mọi loại trang bị, vũ khí; từ phương tiện phóng mặt đất đến máy bay trực thăng Seraph (phiên bản Israel của AH-64 Apache – Mỹ) của lục quân; từ tàu nổi của hải quân đến các loại máy bay không người lái khác nhau của không quân. Nó có thể được sử dụng để chống lại xe tăng và xe bọc thép, tàu nổi, máy bay và thậm chí là các mục tiêu khủng bố cá nhân có giá trị cao. Để bảo vệ binh sĩ trên chiến trường, Israel đã phát triển loại xe chiến đấu bộ binh hạng nặng Namer, được cải tạo từ các xe tăng cũ của Israel. Những phiên bản Namer đầu tiên được cải tiến từ những chiếc xe tăng T-54 mà Israel thu được trong các cuộc chiến với người Arab; sau này người Israel đã cải tạo từ chính các loại xe tăng chiến đấu hạng nặng Merkava do Israel chế tạo. Cho đến nay, khoảng 120 chiếc Merkava đã được chuyển đổi thành xe chiến đấu bộ binh Namer, đủ để trang bị cho khoảng 3 tiểu đoàn; trong tương lai sẽ là khoảng hơn 500 xe nữa sẽ tiếp tục chuyển đổi. Kíp xe của Namer gồm ba người (Trưởng xe, lái xe và pháo thủ), xe có thể chở thêm 9 lính bộ binh với đầy đủ trang bị chiến đấu. Về vũ khí bộ binh, súng trường tiến công Tavor TAR-21 là vũ khí bộ binh tiêu chuẩn của Lục quân Israel, được ca ngợi là một khẩu súng của tương lai. Thiết kế của Tavor được tiếp thu tinh hoa của AK-47 và M-1 Garand. Điểm khác biệt của TAR-21 với nhiều loại súng khác là nó được thiết kế không có đầu ngắm, xạ thủ dựa vào hệ thống ngắm tiên tiến như hệ thống ngắm laser hay hệ thống ngắm điểm đỏ (red dot). Thiết kế này giúp TAR-21 hiện đại hơn M-16 của Mỹ rất nhiều, uy lực của nó cũng không hề kém. Những đặc điểm này đảm bảo cho TAR-21 phù hợp với tác chiến trong đô thị và bảo vệ sự sống còn cho người lính. Để hỗ trợ hỏa lực trực tiếp cho bộ binh chiến đấu, Lục quân Israel được trang bị pháo phản lực phóng loạt (MLRS) Smasher, thực tế đây là loại MLRS M270 nổi tiếng của Mỹ, được gắn trên khung gầm xe thiết giáp M2 Bradley; mỗi hệ thống Smasher mang mười hai quả rocket không điều khiển cỡ 227 mm. Một tổ hợp ba xe có thể phóng ra một con mưa hỏa lực, với 23.184 quả đạn chùm, bao phủ mục tiêu trong một phút, tiêu diệt sạch các mục tiêu trong bán kính một km2. Israel có 48 hệ thống Smasher. Hiện tại, Israel chỉ giới hạn ở các loại đạn có tầm bắn 40 km, nhưng tên lửa tầm bắn 150 km mới đang được chế tạo. Những tên lửa như vậy sẽ được biên chế cho lực lượng pháo binh chiến dịch của Israel, được bố trí ở thành phố Haifa, có khả năng tấn công tới tận thủ đô Damascus của Syria. Video Isarel huy động quân đội tấn công vào dải Gaza - Nguồn: VTC14

