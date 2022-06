12 tập đoàn quân Nga ít tay súng hơn 23 lữ đoàn Ukraine?

Trong cuộc xung đột Nga – Ukraine đang diễn ra, theo suy nghĩ của nhiều người, tại sao 12 tập đoàn quân quân chủ lực của Quân đội Nga, sau hơn 100 ngày chiến đấu ác liệt, vẫn không thể tiêu diệt được 23 lữ đoàn của Quân đội Ukraine? Phải chăng Quân đội Nga chỉ là “hổ giấy”? Tuy nhiên không phải như suy nghĩ của nhiều người, đó là một tập đoàn quân phải có ít nhất là 30.000 đến 50.000 quân. Và hàng trăm ngàn quân cơ giới hóa của Nga, được sự hỗ trợ hỏa lực mạnh mẽ, tại sao không thể đè bẹp sự kháng cự của mấy chục lữ đoàn Quân đội Ukraine? Thực ra, hoàn toàn không phải như vậy. Trên thực tế nhiều người trong chúng ta không hiểu về tổ chức biên chế của Quân đội của Nga. Tập đoàn quân của Quân đội Nga hiện nay, thực sự không có nhiều quân số; mặc dù tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Quân đội Nga có 12 tập đoàn quân, nhưng tổng quân số chỉ có 150.000 quân. Sau cải tổ Quân đội Nga năm 2008, thực chất của một lữ đoàn của Quân đội Nga, tức là bộ phận chiến đấu trực tiếp, bao gồm từ 1-2 tổ hợp chiến đấu cấp tiểu đoàn; nhưng quân số bộ binh trực tiếp cầm súng chiến đấu, chỉ có từ 300-500 quân. Chẳng hạn, tổn thất nặng nề của quân Nga tại Izyum gần đây, khiến Tập đoàn quân 35 của Quân đội Nga bị thương vong hơn 100 lính bộ binh. Nhiều người không thể hiểu nổi, làm thế nào mà Quân đội Ukraine lại có thể đánh bại một “tập đoàn quân” của Nga, khiến hơn 100 lính bộ binh bị bỏ lại? Đây có phải là sự khoe khoang? Trên thực tế, Tập đoàn quân 35 của Quân đội Nga có 3 lữ đoàn, trong đó 1 lữ đoàn làm nhiệm vụ dự bị (thê đội 2) nên không thể tham chiến, 2 lữ đoàn tham chiến có hơn 200 người là lính bộ binh, còn lại là pháo binh, lái xe, tác chiến điện tử, lính bảo đảm hậu cần, thông tin, kỹ thuật ... Do vậy, Tập đoàn quân 35, chỉ có thể điều động hơn 800 lính bộ binh chiến đấu. Do đó, 12 tập đoàn quân mà Quân đội Nga tham chiến, tổng quân số Nga tham chiến chỉ từ 120.000 đến 150.000 người; và số lượng bộ binh sẽ không quá 20.000 người. Như vậy một tập đoàn quân có từ 5.000 đến 20.000 quân. Tại sao Quân đội Nga có quá ít lính bộ binh? Đó là bởi vì lính nghĩa vụ Nga không thể ra nước ngoài chiến đấu, nên lính bộ binh đều là sĩ quan, hạ sĩ quan và lính hợp đồng. Tuy nhiên, có một vấn đề là đại đa số lính nghĩa vụ là bộ binh, nên tham gia chiến dịch đặc biệt ở Ukraine chỉ có chỉ huy, nhưng bộ binh bình thường không có. Do vậy, quân số trên nhiều xe chiến đấu bộ binh BMP của quân đội Nga chỉ có 2-3 người, điều này khiến khả năng chiến đấu cận chiến của Quân đội Nga rất yếu. Đây cũng là lý do quan trọng khiến ở Kharkov và ở Kiev, Quân đội Nga thường tiến công bằng xe tăng, thiếu sự yểm trợ của bộ binh. Trên thực tế, kế hoạch tác chiến của Nga ở chiến trường Ukraine, do các sĩ quan tác chiến của Quân đội Nga xây dựng vẫn rất tốt. Điều này đã được chứng minh, đó là thủ đoạn tác chiến mà Quân đội Nga đã sử dụng ở khu vực Donbas, đã giam chân 60% quân chính quy tinh nhuệ của Quân đội Ukraine. Sau đó, quân chính quy Nga bất ngờ tấn công Kiev, Kharkov, Nikolayev và Zaporozhye, nhằm đánh bại lực lượng dự bị hạng hai và hạng ba của Quân đội Ukraine ở khu vực phía sau, trong một đòn đánh bất ngờ. Kết quả là quân Nga không thành công trên cả 4 hướng chiến dịch. Ngay cả trên hướng Zaporozhye được coi là thành công nhất, thì thủ phủ của tỉnh Zaporozhye, quân Nga cũng không thể làm chủ. Nguyên nhân quân Nga không đạt được mục đích là do thiếu lính bộ binh chiến đấu trực tiếp; lực lượng Quân đội Nga có 5 đơn vị tiến thẳng đến thủ đô Kiev, nhưng 5 đơn vị này, cộng lại chỉ có vài nghìn lính bộ binh. Với số quân như vậy, thậm chí các cánh quân Nga không đủ lính bộ binh để bảo vệ đường tiếp tế hậu cần; vậy thì còn đâu lực lượng, để tấn công một thành phố lớn và kiên cố, với dân số hàng triệu người như Kiev hay Kharcov? Lỗ hổng lớn nhất của cụm chiến đấu cấp tiểu đoàn Nga là không chịu được tổn thất, vì tổng cộng chỉ có hơn 200 lính bộ binh, nên chỉ cần mất một trung đội bộ binh, là đã mất sức chiến đấu. Ngay cả bộ binh cũng không đủ để yểm hộ cho xe tăng, xe bọc thép, xe tiếp tế hậu cần và pháo binh; vậy làm thế nào đủ quân để tấn công hay phòng thủ? Hơn 200.000 lính bộ binh nghĩa vụ của Quân đội Nga không thể tham chiến, đây là nguyên nhân quan trọng khiến Quân đội Nga tiến chậm trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Giờ đây, quân đội Nga chủ yếu dựa vào hàng chục nghìn lính bộ binh của lực lượng dân quân Donbass, lính tình nguyện và Vệ binh Chechnya. Còn phía bên Ukraine, đặc điểm tổ chức của Quân đội Ukraine là lấy lữ đoàn là đơn vị chiến đấu cơ bản, binh lính bao gồm lính hợp đồng, lính nghĩa vụ và lính dự bị động viên và đa số là lính bộ binh. Vì vậy, mặc dù khả năng chiến đấu của Quân đội Ukraine không đồng đều, nhưng do lính bộ binh đông hơn, nên rất phù hợp cho tác chiến tầm gần. Về nguyên tắc chiến thuật của Quân đội Nga, là sử dụng hỏa lực mạnh mẽ để quét sạch các lực lượng chiến đấu của đối phương trên mặt đất và sử dụng hỏa lực hạng nặng, để tiêu diệt sinh lực, phá hủy vũ khí của Quân đội Ukraine càng nhiều càng tốt. Nhưng do Quân đội Nga thiếu sự yểm trợ của bộ binh cho xe tăng và xe bọc thép, để tiến hành các hoạt động xung kích, cũng như thực hiện các hoạt động chiếm đóng và bao vây và chốt giữ; nên kết quả là cuộc xung đột Nga-Ukraine, đã trở thành một cuộc xung đột giằng co, ác liệt.

