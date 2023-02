12 sư đoàn xe tăng Nga áp sát Ukraine, sắp đánh trận quyết định?

Hiện tại, cả Nga và Ukraine đều đang chuẩn bị cho cuộc phản công mùa xuân sắp tới; bao gồm tăng quân, cung cấp đạn dược, luân chuyển quân và động viên trước chiến tranh. Nhằm chuẩn bị cho những trận đánh quyết định, trong các chiến dịch mùa xuân. Bộ Quốc phòng Nga hôm 3/2 tuyên bố công khai rằng, Mỹ và các nước phương Tây khác đã cam kết cung cấp cho Ukraine một số lượng lớn vũ khí hạng nặng và vũ khí sát thương như xe tăng, xe bọc thép chiến đấu và tên lửa tầm xa cho mục đích tấn công; để tăng cường khả năng phản công của quân đội Ukraine. Vì lý do này, quân đội Nga sẽ tăng cường triển khai binh lực trên các hướng, quyết tâm bày binh bố trận với quân đội Ukraine, trên vùng đất rộng lớn và có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với cả Nga và Ukraine, đó chính là khu vực Donbass (gồm hai tỉnh Donetsk và Lugansk). Theo kế hoạch tác chiến mùa xuân do Bộ Tổng tham mưu và Bộ Chỉ huy tiền phương của Chiến dịch quân sự đặc biệt của Quân đội Nga tại Ukraine phối hợp xây dựng, Quân đội Nga sẽ tăng số lượng quân tới khu vực Donbass với số lượng lớn là 300.000 quân vào cuối tháng 3, đưa quân số của Nga ở khu vực này lên tới hơn nửa triệu quân. Với việc quân đội Ukraine có thể nhận được một số lượng lớn xe tăng từ các nước phương Tây; theo kế hoạch tác chiến của Quân đội Nga, họ sẽ điều 6 sư đoàn xe tăng từ Quân khu phía Tây và phía Đông; cùng 6 sư đoàn xe tăng khác vừa được thành lập, đến chiến trường Ukraine thông qua các chuyến tàu quân sự đặc biệt. Hiện 12 sư đoàn của Quân đội Nga đã áp sát biên giới, sẵn sàng bước vào chiến đấu theo yêu cầu. Hàng nghìn xe tăng chiến đấu chủ lực, hàng chục nghìn xe chiến đấu bọc thép các loại và hơn 2.000 khẩu pháo cỡ lớn hay bệ phóng rocket… đều đã vào trạng thái sẵn sàng khai hỏa. Ngoài ra, lực lượng tên lửa chiến thuật, phòng không và không quân Nga đang cần gấp hơn 3.000 tên lửa bao gồm tên lửa chiến thuật chiến dịch Iskander, tên lửa hành trình Caliber, tên lửa chống hạm Onyx, tên lửa phòng không... Tất cả các loại tên lửa đều có độ chính xác cao, kể cả tên lửa hành trình cũng được bổ sung đầy đủ. Ngành hậu cần Quân đội Nga cũng chuẩn bị 400.000 tấn đạn pháo cho pháo binh Nga và hàng nghìn tấn vật tư khác cho lực lượng chiến đấu, cũng đã được vận chuyển vào các chân hàng, nằm áp sát biên giới Nga-Ukraine. Được biết, bắt đầu từ tuần này, các đoàn tàu quân sự chở đầy vũ khí và binh lính chiến đấu đã nối đuôi nhau chạy ngày đêm, qua cầu Crimea và tiến thẳng đến tiền tuyến Donbass. Không khí chiến đấu lan tỏa, khiến mỗi người lính Nga tham chiến biểu cảm trở nên trang trọng và ý thức sứ mệnh tăng lên rất nhiều. Trong các chiến dịch mùa đông, Quân đội Nga dần chiếm lại ưu thế; nhất là ở khu vực chiến trường trọng điểm Donbass; họ đang chuẩn bị đánh bại quân Ukraine một lượt trong chiến dịch tác chiến tiếp theo. Đặc biệt là việc bao vây và tiêu hao quân Ukraine tại thành phố Bakhmut. Bên phía Ukraine cũng không còn tâm lý thua cuộc, thậm chí với sự trợ giúp của vũ khí hạng nặng và trang thiết bị do các nước phương Tây cung cấp, Kiev còn muốn phát động một cuộc phản công, nhằm phục hồi thất bại trong những cú trượt ngã và giành lại thế chủ động trong cuộc chiến. Còn ông Konstantin Sivkov, Phó giám đốc Học viện Khoa học Tên lửa và Pháo binh Nga, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ ngày 4/2 cho rằng, việc phương Tây bàn giao cho Kiev xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams và xe tăng Leopard-2; nhưng nếu không có sự bảo vệ thích hợp, những xe tăng này sẽ vô dụng ở Ukraine. "Tất nhiên, cả hai loại xe tăng (hiệu suất chiến đấu) đều rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, nếu những chiếc xe tăng này không được bảo vệ bởi máy bay chiến đấu và có hệ thống phòng thủ và pháo binh hỗ trợ mạnh mẽ, thì chúng sẽ khó sống sót trên chiến trường", ông Sivkov nói. Ông Sivkov đã đưa ra các bằng chứng, xe tăng Leopard-2 đã phải chịu thất bại ở chiến trường Syria, khi được sử dụng để chiến đấu chống lại nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo IS. Thậm chí Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã mất 10 xe tăng Leopard-2 trong một ngày. Do vậy ông Sivkov cho rằng, hai loại xe tăng phương Tây dự kiến được viện trợ cho Quân đội Ukraine, sẽ phải đối mặt với tình thế chiến trường ác liệt; vì đối thủ sẽ là Quân đội Nga với những vũ khí chống tăng hiện đại. Do vậy, việc Kiev trông chờ vào một số lượng nhỏ xe tăng, để thay đổi cục diện chiến trường là điều hoang tưởng. Ông Sivkov cũng cho biết: "Nếu có việc chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 của phương Tây cho Ukraine, cũng sẽ không thay đổi bất cứ điều gì; bởi vì những hệ thống phòng không S-300 và S-400 của Nga sẽ dễ dàng bắn hạ chúng. Chưa kể những chiến đấu cơ Su-35 của Nga, có tính năng vượt trội so với F-16 của phương Tây.

