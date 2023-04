Chính quyền Mỹ đã xác nhận ở cấp cao nhất về kế hoạch tiến hành một cuộc phản công của Ukraine. Văn phòng của Tổng thống Ukraine Zelensky ra tuyên bố, họ muốn tái chiếm bán đảo Crimea và quét sạch "mọi thứ của Nga" ở đó và Kiev muốn cho nổ tung cây cầu Crimean. Trong bối cảnh đó, thông tin bí mật về tình trạng của Quân đội Ukraine đã xuất hiện trên mạng Internet và Lầu Năm Góc vẫn chưa chính thức điều tra; tại sao chương trình quân sự bí mật này, lại được đưa ra ánh sáng và ai là người đứng sau? Trả lời phỏng vấn của các nhà báo Đức, Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken cho biết, trong vài tuần tới, Quân đội Ukraine có thể tiếp tục tấn công. Theo ông, Ukraine sẽ tự quyết định và các đối tác của Ukraine nhấn mạnh vào hai mục tiêu: Giúp tổ chức một cuộc phản công và xây dựng tiềm năng trung và dài hạn của Quân đội Ukraine. Văn phòng của Tổng thống Zelensky cũng đã nhiều lần công bố kế hoạch tiếp tục cuộc phản công. Các cuộc thảo luận về vấn đề này đã diễn ra sôi nổi kể từ mùa thu năm ngoái. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexey Reznikov tuyên bố, cuộc phản công diễn ra vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 hoặc tháng 5. Nhưng trên thực tế, các trận đánh chính gần đây của Ukraine đều diễn ra ở Bakhmut và ở Donetsk, nơi đang dần nằm trong tầm kiểm soát của quân đội Nga. Đại sứ Mỹ tại NATO, bà Julian Smith gần đây cho biết, Washington dự kiến Quân đội Ukraine sẽ tiến hành một cuộc phản công trong những tuần tới. Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, Andrei Sibiga, nói với tờ Financial Times rằng, Ukraine "không loại trừ khả năng tràn ngập Crimea bằng quân sự". Theo ông, nếu Quân đội Ukraine tiếp cận được biên giới hành chính với Crimea, thì Ukraine sẵn sàng giải quyết xung đột bằng con đường ngoại giao. Mikhail Podolak, cố vấn của người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine, tuần này tuyên bố rằng Ukraine có khả năng tái chiếm Crimea trong vòng 5 đến 7 tháng. Sau khi "tái chiếm" bán đảo này, Ukraine sẽ "xé cầu Crimea" và tìm cách xóa bộ toàn bộ di sản của người Nga ở đó. Để tái chiếm bán đảo Crimea và các khu vực hiện bị tuyên bố sáp nhập vào lãnh thổ Nga từ tháng 9 năm ngoái, Ukraine đã thành lập thêm ít nhất 8 lữ đoàn, với khoảng 40.000 quân. Người đứng đầu Bộ Nội vụ Ukraine Igor Klimenko thông báo rằng, quân đội Ukraine đã sẵn sàng cho các đợt phản công mạnh mẽ. Điều đáng chú ý là các kế hoạch của Quân đội Ukraine cũng được đề cập trong các tài liệu của Lầu Năm Góc, đã bị rò rỉ trên mạng xã hội. Ngoài ra còn có thông tin về các đơn vị quân đội Ukraine và trang bị vũ khí của họ. Theo New York Times, Lầu Năm Góc đang điều tra vụ rò rỉ tài liệu mật và đang tìm cách tiêu hủy chúng. Phương Tây cho rằng, vụ rò rỉ tài liệu là kết quả công việc của các cơ quan tình báo Nga? Các tài liệu bị rò rỉ cho thấy, một nửa trong số 12 lữ đoàn chiến đấu Ukraine đang huấn luyện ở các nước NATO lẽ ra phải hoàn thành khóa huấn luyện trước ngày 31/3 và 3 lữ đoàn còn lại trước ngày 30/4. Mỗi lữ đoàn được biên chế từ 4.000-5.000 quân. Các tài liệu cũng đề cập đến vị trí và các thông tin khác của Quân đội Ukraine. Người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết về vụ rò rỉ tài liệu rằng, Nga không nghi ngờ gì về sự tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp của Mỹ và NATO trong cuộc xung đột. Sự tham gia của họ vào cuộc xung đột Ukraine đang dần tăng lên. Nhưng điều này sẽ không ảnh hưởng đến kết quả của hoạt động quân sự đặc biệt. Các chuyên gia trong nước của Nga đã đưa ra những đánh giá mơ hồ về cả vụ rò rỉ và cuộc tấn công được công bố rộng rãi. Quân đội Ukraine thực sự có thể đã cố gắng đột phá, nhưng các chi tiết đã bị che mờ bởi nhiều tin đồn, suy đoán và thông tin sai lệch được cố tình lan truyền trên các phương tiện truyền thông. Đối với các tài liệu mật bị rò rỉ, chuyên gia quân sự Nga Alexei Leonkov cho rằng, đây là một kiểu can thiệp thông tin đối với quân đội Nga, nhưng quân đội Nga không hề bị lừa, và bất kỳ cuộc đối đầu quân sự nào cũng là “nghệ thuật lừa dối”. Ngoài ra, ông Leonkov cũng cho rằng, vụ việc rò rỉ tài liệu này một lần nữa chứng minh rằng, Quân đội Ukraine hoàn toàn đặt dưới quyền chỉ huy của Mỹ cũng như NATO; và việc Quân đội Nga đang đối đầu với Mỹ và NATO là hoàn toàn có cơ sở. Còn ông Mirosnik, đại diện của nước cộng hòa Donetsk tự xưng (DPR) tại Nga, cho biết: "Tất cả các thông báo về cuộc phản công sắp xảy ra của Quân đội Ukraine và các tài liệu cố tình bị rò rỉ, đều nhằm mục đích đe dọa chúng tôi. Họ nói rằng, toàn bộ “thế giới văn minh” đã trang bị vũ khí cho người Ukraine. Mục đích việc Mỹ cố tình “rò rỉ tài liệu”, để che giấu một số chi tiết và tạo ra ít nhất một số hiệu ứng bất ngờ; họ đang cố gắng lan truyền câu chuyện trên các phương tiện truyền thông. Phương Tây cũng hiểu rằng, Quân đội Ukraine chưa sẵn sàng cho một cuộc tấn công toàn diện”; hết lời dẫn. Ông Mirosnik nhấn mạnh, ông Blinken đang nói những điều vô nghĩa, nhằm cổ vũ quân đội Ukraine và gieo ảo tưởng về một kết thúc nhanh chóng cho cuộc xung đột. Nếu Mỹ tiếp tục gửi vũ khí đắt tiền đến Ukraine và phân bổ tiền, thì điều gì sẽ xảy ra? Nhà khoa học chính trị người Mỹ Dmitry Drobnitsky cho biết, đảng Cộng hòa ngày càng trở nên nghiêm túc trong việc nói về nguy cơ xung đột có thể lan rộng. Tình hình trở nên phức tạp, bởi thực tế là mâu thuẫn về vấn đề Ukraine đang diễn ra chính trong lòng nước Mỹ. Chính quyền của Tổng thống Biden đang cố giả vờ rằng, Ukraine là một dự án chính sách đối ngoại thành công và việc Ukraine phản công, là minh chứng cho hiệu quả viện trợ của Mỹ.

