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Quân sự - Thế giới

Ông Trump cảnh báo hậu quả nếu Iran không tuân thủ thỏa thuận

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo "sẽ làm những gì cần phải làm" nếu Iran không tuân thủ thỏa thuận hòa bình với Washington.

An An (Theo AP, ANI)

AP đưa tin ngày 23/6, Tổng thống Trump đã đưa ra lời cảnh báo đối với Iran. "Tôi sẽ làm những gì cần phải làm nếu Tehran không tuân thủ thỏa thuận hòa bình với Washington hoặc nếu họ không cư xử đúng mực", ông Trump nói.

Phát biểu của ông Trump được đưa ra sau khi các quan chức Mỹ và Iran kết thúc cuộc đàm phán sơ bộ tại Thụy Sĩ hôm 22/6 nhằm tìm kiếm một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Theo ANI, ông chủ Nhà Trắng cũng nhấn mạnh rằng việc ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân quan trọng hơn những lo ngại về hậu quả kinh tế toàn cầu.

"Các biện pháp cưỡng chế sẽ được thực hiện nếu Iran không tuân thủ các cam kết của mình", ông Trump phát biểu trong lễ ký kết 2 sắc lệnh hành pháp về công nghệ lượng tử tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng.

Ông Trump nhắc lại rằng các lựa chọn quân sự vẫn còn khả thi nếu Iran không tuân thủ bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào, nhấn mạnh lập trường cứng rắn của chính quyền ông trong việc ngăn chặn leo thang hạt nhân.

Theo Tổng thống Trump, sự hợp tác liên tục từ Tehran sẽ đảm bảo sự ổn định.

Giải đáp những lo ngại về tác động kinh tế toàn cầu tiềm tàng của hành động quân sự chống lại Iran, ông Trump bác bỏ ý kiến ​​cho rằng những bước đi như vậy có thể gây ra suy thoái kinh tế.

Trong một bài đăng trên Truth Social, ông Trump nói rằng Iran sẽ đồng ý với các cuộc thanh tra (vũ khí) nghiêm ngặt nhằm đảm bảo tính minh bạch liên quan đến các hoạt động hạt nhân của nước này.

Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance mô tả vòng đàm phán mới nhất giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ là hiệu quả và bày tỏ sự lạc quan về những tiến triển đạt được trong các cuộc thảo luận.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ và Iran đạt thỏa thuận khung trước đó

Nguồn video: VTV
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