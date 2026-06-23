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Kho tri thức

Sinh vật trông như 'khủng long thu nhỏ' xuất hiện giữa rừng rậm Việt Nam

Giữa những khu rừng nhiệt đới ẩm ướt ở bán đảo Đông Dương, có một loài bò sát nhỏ mang dáng vẻ khiến người ta liên tưởng đến những con rồng trong truyền thuyết.

T.B (tổng hợp)

Ô rô vảy, tên khoa học Acanthosaura lepidogaster, là một loài thằn lằn thuộc họ Nhông (Agamidae), phân bố chủ yếu tại Việt Nam, Lào và một số khu vực lân cận. Dù không lớn hơn bàn tay người trưởng thành là bao, loài bò sát này lại sở hữu ngoại hình đặc biệt đến mức có thể khiến bất kỳ ai bắt gặp lần đầu phải dừng chân quan sát.

Ảnh: animal-instinct

Điểm nổi bật nhất của ô rô vảy là hàng gai nhọn chạy dọc từ sau đầu xuống lưng, tạo thành một chiếc mào nhỏ đầy ấn tượng. Phần đầu có dạng tam giác với những chiếc vảy lớn và sắc nét, khiến khuôn mặt của nó trông vừa dữ dằn vừa cổ xưa. Chính đặc điểm này đã giúp ô rô vảy được nhiều người yêu động vật gọi bằng những biệt danh như “rồng gai” hay “tiểu khủng long của rừng nhiệt đới”.

Ảnh: thainationalparks

Màu sắc của loài này khá đa dạng, thường là sự pha trộn giữa nâu, xám, xanh lục hoặc vàng đất. Những gam màu ấy giúp chúng hòa mình gần như hoàn hảo vào lớp lá mục, thân cây phủ rêu và các tảng đá trong rừng. Khi đứng yên, ô rô vảy có thể trở nên gần như vô hình trước mắt những kẻ săn mồi cũng như con người.

Ảnh: thainationalparks

Loài thằn lằn này thường sống ở các khu rừng núi có độ ẩm cao, gần suối hoặc những nơi có tán cây dày đặc. Ban ngày, chúng dành nhiều thời gian nghỉ ngơi trên cành cây thấp hoặc các bụi thực vật ven suối. Thức ăn chủ yếu là côn trùng, nhện và các động vật không xương sống nhỏ. Nhờ khả năng quan sát tốt cùng phản xạ nhanh, ô rô vảy có thể bất ngờ lao tới chộp con mồi chỉ trong tích tắc.

Một điều thú vị là khi bị đe dọa, chúng thường không chọn cách tấn công mà sẽ đứng bất động hoặc nhanh chóng chạy trốn vào thảm thực vật. Sự kết hợp giữa khả năng ngụy trang và lối sống kín đáo đã giúp loài này tồn tại hiệu quả trong môi trường rừng nhiệt đới đầy cạnh tranh.

Những năm gần đây, ô rô vảy ngày càng thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu và những người yêu bò sát trên thế giới. Sự phong phú của các dạng màu sắc, cùng vẻ ngoài giống sinh vật thời tiền sử, khiến chúng trở thành một trong những loài thằn lằn đặc sắc nhất của khu vực Đông Nam Á.

Trong những khu rừng còn vang tiếng chim và tiếng nước chảy, ô rô vảy vẫn lặng lẽ bám trên các thân cây phủ rêu. Dáng vẻ gai góc của nó là lời nhắc nhở rằng thiên nhiên Việt Nam vẫn còn vô số sinh vật độc đáo đang chờ được khám phá và bảo vệ.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi
#Sinh vật rừng nhiệt đới #Thằn lằn ô rô vảy #Đặc điểm hình thái và màu sắc #Hành vi sinh tồn và ngụy trang #Vai trò bảo tồn sinh vật độc đáo

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