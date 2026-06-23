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Quân sự - Thế giới

Israel tấn công Gaza, nữ sinh tử vong trên đường đến trường

Cuộc tấn công của Israel ở Dải Gaza đã khiến một nữ sinh trung học thiệt mạng khi đang trên đường tới trường.

An An (Theo AP)

AP dẫn lời Jameel Ashour, người thân của nạn nhân, cho biết Raghad Hassan Ashour, 16 tuổi, đang trên đường đến dự kỳ thi lớp 11 thì vụ nổ xảy ra trên một con phố đông đúc ở quận Rimal, thành phố Gaza, khiến em thiệt mạng.

Quân đội Israel tuyên bố cuộc tấn công là nhằm vào mục tiêu Hamas nhưng họ cũng nhận được thông tin về việc "một cá nhân không liên quan đã bị thương".

Các video về vụ tấn công và hậu quả của nó ghi lại cảnh nhiều nhóm người tụ tập xung quanh hai chiếc xe bị phá hủy. Lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường và có thể nhìn thấy vết máu trên mặt đất.

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Lễ tang của Raghad Hassan Ashour, nữ sinh thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel, diễn ra tại Bệnh viện Al-Shifa, thành phố Gaza, ngày 22/6/2026. Ảnh: AP/Jehad Alshrafi.

Hàng chục người Palestine, trong đó có mẹ của Ashour, đã tập trung để tưởng niệm bé gái sau khi thi thể cô được đưa đến Bệnh viện Shifa. Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine cho biết thêm, 3 người khác cũng bị thương trong các cuộc tấn công ở cùng khu vực.

Israel tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công vào Gaza bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đạt được với Hamas hồi tháng 10/2025. Quân đội nước này tuyên bố họ nhắm mục tiêu vào Hamas và các nhóm vũ trang khác gây ra mối đe dọa và cáo buộc nhóm này vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Tuần trước, Cơ quan Y tế Gaza cho biết các cuộc tấn công của Israel tại Dải Gaza đã khiến hơn 1.000 người Palestine thiệt mạng kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được ký kết. Về phía Israel, 5 binh sĩ thiệt mạng.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Israel tấn công nhằm vào các thủ lĩnh cấp cao của lực lượng Hamas trước đó

Nguồn video: VTV
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