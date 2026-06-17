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Kho tri thức

Loại đá quý như chứa cả đại dương và bầu trời, đem lại cảm giác bình yên

Giữa vô vàn khoáng vật của Trái Đất, có một loại đá xanh dịu dàng mang vẻ đẹp như mảnh trời rơi xuống lòng đất.

T.B (tổng hợp)

Celestine, hay còn gọi là celestite, là một khoáng vật sunfat stronti với công thức hóa học SrSO₄. Tên gọi của nó bắt nguồn từ tiếng Latin caelestis, nghĩa là “thuộc về bầu trời”, một cách đặt tên hoàn toàn phù hợp với màu xanh lam đặc trưng khiến khoáng vật này trông như được nhuộm bởi ánh sáng của thiên không. Những tinh thể celestine trong suốt hoặc bán trong suốt thường có màu xanh da trời nhạt, nhưng cũng có thể xuất hiện với các sắc trắng, vàng nhạt, đỏ nhạt hoặc không màu.

Ảnh: universmineral

Celestine được hình thành chủ yếu trong các trầm tích bay hơi, nơi nước biển cổ đại bốc hơi qua hàng triệu năm để lại các khoáng chất kết tinh. Những mỏ celestine nổi tiếng có thể được tìm thấy tại Madagascar, Mexico, Canada, United Kingdom và United States. Đặc biệt, các geode celestine từ Madagascar đã trở thành biểu tượng trong giới sưu tầm khoáng vật nhờ kích thước lớn và màu xanh tuyệt đẹp. Khi một khối geode được bổ đôi, người xem có cảm giác như đang nhìn vào một hang động pha lê thu nhỏ chứa đầy những tinh thể phát sáng.

Ảnh: Wikimedia Commons

Ngoài giá trị thẩm mỹ, celestine còn có ý nghĩa công nghiệp đáng kể. Đây là nguồn quặng chính để khai thác stronti, nguyên tố được sử dụng trong pháo hoa để tạo màu đỏ rực, trong nam châm ferrite, gốm sứ đặc biệt và nhiều ứng dụng kỹ thuật khác. Dù vẻ ngoài mong manh, loại khoáng vật này đã góp phần vào nhiều công nghệ hiện đại mà chúng ta ít khi nhận ra.

Ảnh: Wikimedia Commons

Trong lĩnh vực phong thủy và trị liệu bằng đá, celestine thường được gắn với sự bình yên, thư giãn và khả năng cân bằng cảm xúc. Nhiều người đặt các cụm tinh thể celestine trong phòng ngủ hoặc không gian thiền định bởi màu xanh dịu mát của chúng tạo cảm giác thanh bình. Mặc dù những tác dụng tâm linh này chưa được khoa học xác nhận, vẻ đẹp thanh thoát của celestine quả thực có khả năng mang lại cảm giác dễ chịu cho người ngắm nhìn.

Ngày nay, celestine là một trong những khoáng vật được yêu thích nhất trong các bộ sưu tập đá quý và khoáng vật tự nhiên. Những tinh thể xanh trong như bầu trời mùa xuân khiến nó trở thành minh chứng rằng thiên nhiên đôi khi có thể tạo ra những tác phẩm nghệ thuật vượt xa trí tưởng tượng của con người.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#Đá quý celestine #Ý nghĩa phong thủy #Hình thành khoáng vật #Ứng dụng công nghiệp #Giá trị thẩm mỹ

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