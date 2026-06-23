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Kho tri thức

Phát hiện mới về tiểu hành tinh nhỏ có hình dạng giống hạt đậu phộng

NASA mới công bố nhiều thông tin đáng chú ý về Donaldjohanson - tiểu hành tinh nhỏ có hình dạng giống hạt đậu phộng.

Tâm Anh (TH)

Tiểu hành tinh Donaldjohanson được tàu vũ trụ Lucy phát hiện vào năm 2025. Mới đây, NASA công bố những phát hiện về Donaldjohanson - tiểu hành tinh nhỏ có hình dạng giống hạt đậu phộng trên tạp chí Science.

Theo NASA, tàu vũ trụ Lucy đã thu thập những hình ảnh đầu tiên khi bay qua Donaldjohanson vào ngày 20/4/2025 ở khoảng cách khoảng 1.000 km. Tiểu hành tinh nhỏ có hình dạng giống hạt đậu phộng có bán kính khoảng 8 km và được hình thành từ các mảnh vụn tích tụ sau một vụ va chạm xảy ra cách đây 155 triệu năm.

Khác với phần lớn hành tinh và tiểu hành tinh quay quanh một trục cố định, Donaldjohanson chuyển động quay quanh cùng lúc 2 trục giống như một con quay bị lắc lư. Trong đó, tiểu hành tinh Donaldjohanson quay theo chiều ngang với chu kỳ 10,5 ngày Trái đất một vòng đồng thời lắc lư qua lại quanh trục dọc với chu kỳ một vòng là 26,5 ngày.

Hình ảnh được tàu Lucy thu thập được cho thấy tiểu hành tinh Donaldjohanson gồm "hai thùy" (bilobate) nối với nhau qua một "thắt eo" nhỏ, tạo nên hình dạng giống hạt đậu phộng.

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Tiểu hành tinh Donaldjohanson có những đặc điểm đặc biệt. Ảnh: NASA /Goddard/SwRI/Dan Gallagher.

Nhóm nghiên cứu ước tính vào lúc hình thành, Donaldjohanson có thể đã quay nhanh hơn ít nhất 10 lần, tốc độ quay hiện tại của nó đã giảm xuống trong khoảng 20 - 60 triệu năm qua. Khi tốc độ quay giảm, lực hấp dẫn kéo các vật liệu đá rời rạc trượt xuống, mài nhẵn bề mặt thiên thạch.

Khi lướt qua tiểu hành tinh Donaldjohanson với vận tốc 48.280 km/h, tàu vũ trụ Lucy đã phát hiện các dấu hiệu của khoáng chất đất sét giàu sắt trên bề mặt. Loại đất sét này chỉ có thể hình thành nếu có nước ở thể lỏng. Tuy nhiên các nhà khoa học kết luận thời gian Donaldjohanson chứa nước là rất ngắn.

Các nhà khoa học cho rằng, những tiểu hành tinh giống như Donaldjohanson được hình thành trong giai đoạn đầu tiên của Hệ Mặt trời.

"Việc so sánh Donaldjohanson với các tiểu hành tinh như Bennu và Ryugu, những tiểu hành tinh có vẻ tương tự nhau, rất hữu ích cho các nhà khoa học, bởi vì mỗi sự khác biệt nhỏ đều là một manh mối khác về nguồn gốc của Hệ Mặt trời", nhóm nghiên cứu cho hay.

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#tiểu hành tinh #tiểu hành tinh Donaldjohanson #tàu vũ trụ #NASA

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