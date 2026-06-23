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Xã hội

Công An Tuyên Quang tìm bị hại vụ thuốc "Đông y gia truyền Cụ Tòng" giả mạo

Được quảng cáo là "thuốc Đông y gia truyền" nhưng đây thực chất là thuốc nam dạng thô, không rõ nguồn gốc, nhãn mác, chưa được cấp phép lưu hành.

Bình Nguyên

Ngày 22/6, Công an tỉnh Tuyên Quang thông báo đến toàn dân về vụ việc liên quan đến thuốc “Đông y gia truyền cụ Tòng” và thuốc "Dạ dày cụ Tòng”. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tìm bị hại trong vụ án hình sự “Lừa dối khách hàng” xảy ra tại xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang và nhiều địa phương khác trên cả nước. Vụ án đã được khởi tố theo Quyết định số 57/QĐ-CSKT ngày 6/2/2026.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 9/2024 đến tháng 10/2025, các bị can gồm Đ.V.T. (SN 1996, trú tại xã Liên Châu, tỉnh Phú Thọ), C.T.H. (SN 2000) và N.T.K.N. (SN 2000, cùng trú tại xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) đã có hành vi mua thuốc nam dạng thô không rõ nguồn gốc, không nhãn mác, không hồ sơ kiểm nghiệm và chưa được cơ quan chức năng cấp phép lưu hành.

Để tạo lòng tin với người tiêu dùng, nhóm đối tượng tự đặt tên cho sản phẩm là “Đông y gia truyền Cụ Tòng” và “Thuốc dạ dày Cụ Tòng”, đồng thời thiết kế, in ấn tem nhãn với các nội dung quảng cáo có khả năng điều trị các bệnh về dạ dày, đại tràng và vi khuẩn HP.

Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn đăng tải thông tin quảng cáo trên mạng xã hội Facebook, sử dụng trái phép hình ảnh cùng giấy phép hành nghề khám chữa bệnh của người khác nhằm tạo vỏ bọc uy tín để lôi kéo khách hàng mua sản phẩm.

Thời gian qua, tình trạng giả mạo &quot;thuốc Đông y gia truyền&quot; rồi bán tràn lan trên mạng xã hội khiến nhiều người bệnh bị lừa đảo. Ảnh minh họa/nguồn nguoiquansat.vn
Thời gian qua, tình trạng giả mạo "thuốc Đông y gia truyền" rồi bán tràn lan trên mạng xã hội khiến nhiều người bệnh bị lừa đảo. Ảnh minh họa/nguồn nguoiquansat.vn

Theo cơ quan điều tra, toàn bộ hoạt động bán hàng, giao hàng và thu tiền đều do các bị can trực tiếp điều hành. Người mua được hướng dẫn liên hệ qua hai số điện thoại 0932.278.989 và 0985.446.528 để đặt hàng.

Để phục vụ công tác điều tra và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người tiêu dùng, Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị: Những ai đã từng mua các sản phẩm thuốc "Đông y gia truyền Cụ Tòng" hoặc "Thuốc dạ dày Cụ Tòng" qua hai số điện thoại 0932.278.989 và 0985.446.528, cần khẩn trương đến công an xã, phường nơi cư trú để khai báo, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu liên quan.

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#Thuốc giả #Tuyên Quang #Đông y gia truyền #Lừa đảo #Bảo vệ người tiêu dùng #Thuốc nam

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