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Kho tri thức

Khoáng vật mang màu sắc của khu rừng hóa đá khiến giới sưu tầm săn lùng

Giữa thế giới khoáng vật muôn màu, có một viên đá mang vẻ đẹp tươi mát khiến nhiều người liên tưởng đến một khu rừng thu nhỏ.

T.B (tổng hợp)

Variscite là một khoáng vật photphat nhôm ngậm nước có công thức hóa học AlPO₄·2H₂O. Mặc dù không nổi tiếng bằng ngọc lam (turquoise), variscite lại sở hữu những sắc xanh vô cùng cuốn hút, từ xanh bạc hà, xanh táo non đến xanh lục ngọc. Chính vẻ đẹp ấy đã khiến nó trở thành một trong những loại đá trang sức được các nhà sưu tầm và nghệ nhân chế tác yêu thích.

Ảnh: fossibelle

Tên gọi variscite bắt nguồn từ Variscia, tên Latin cổ của vùng Vogtland thuộc nước Đức, nơi khoáng vật này được mô tả khoa học lần đầu tiên vào năm 1837. Tuy nhiên, những mỏ variscite nổi tiếng nhất hiện nay lại nằm ở Mỹ, đặc biệt tại bang Nevada và Utah, nơi các khối đá màu xanh rực rỡ đã trở thành nguyên liệu quý cho ngành trang sức.

Ảnh: esmeraldaturquoisecompany

Variscite hình thành khi các dung dịch giàu photphat thấm qua đá chứa nhôm trong điều kiện địa chất đặc biệt. Quá trình này diễn ra chậm chạp trong các hang hốc và khe nứt đá, tạo nên những khối kết tụ có hoa văn độc đáo. Không giống nhiều loại đá quý kết tinh thành các tinh thể lớn, variscite thường xuất hiện dưới dạng khối đặc hoặc các lớp mạch với những đường vân giống mạng nhện. Những hoa văn này khiến mỗi viên đá gần như là độc nhất vô nhị.

Điều thú vị là variscite thường bị nhầm với ngọc lam do màu sắc tương đồng. Trong lịch sử, nhiều món đồ trang sức cổ từng được cho là làm từ turquoise nhưng sau này được xác định thực chất là variscite. Tuy nhiên, giới sưu tầm đá quý ngày nay không xem đây là "bản sao" của ngọc lam mà đánh giá nó như một loại đá riêng biệt với vẻ đẹp độc đáo của chính mình.

Ảnh: Discover Magazine

Một số mẫu variscite cao cấp có màu xanh lục tươi sáng đến mức trông như những mảnh rừng nhiệt đới được hóa đá. Khi được mài bóng thành cabochon – kiểu cắt mặt cong không giác cạnh – màu sắc của đá trở nên sâu và sống động hơn hẳn. Chính vì vậy, variscite thường xuất hiện trong nhẫn, mặt dây chuyền, vòng tay và các tác phẩm nghệ thuật thủ công.

Ngoài giá trị trang sức, variscite còn là đối tượng được giới khoáng vật học yêu thích bởi điều kiện hình thành khá đặc biệt. Sự hiện diện của nó thường phản ánh những quá trình địa hóa phức tạp liên quan đến photphat trong lòng đất. Đối với các nhà sưu tầm, một mẫu variscite đẹp không chỉ là món đồ trang trí mà còn là một tác phẩm nghệ thuật do thiên nhiên tạo nên qua hàng triệu năm.

Dù không sở hữu độ cứng hay sự nổi tiếng của nhiều loại đá quý khác, variscite vẫn chinh phục người yêu khoáng vật bằng màu xanh thanh khiết hiếm có. Đó là minh chứng rằng đôi khi những viên đá ít được biết đến lại mang trong mình những vẻ đẹp khiến người ta khó có thể rời mắt.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#Đá quý variscite #Màu sắc rừng thu nhỏ #Quá trình hình thành khoáng vật #Sưu tầm đá quý #Nghệ thuật chế tác đá

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