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Kho tri thức

Nhân loại đã khám phá được bao nhiêu phần của vũ trụ?

Theo ước tính và thống kê, cho đến nay nhân loại mới chỉ khám phá được khoảng 5% đến 10% vũ trụ.

Thiên Đăng - (Theo Kexue)

Việc khám phá khoa học trong vũ trụ giống như một hành trình kỳ thú, không bao giờ kết thúc, trong đó nhân loại liên tục vượt qua giới hạn hiểu biết của mình, dần dần hé lộ những bí ẩn của nó.

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Cho đến nay nhân loại mới chỉ khám phá được khoảng 5% đến 10% vũ trụ. Ảnh: @Photowall.

Một trong những nhiệm vụ chính trong việc khám phá vũ trụ bằng khoa học là truy tìm nguồn gốc và hiểu được sự tiến hóa của nó. Các nhà khoa học đã đề xuất lý thuyết Vụ nổ lớn Big Bang bằng cách quan sát bức xạ nền vi sóng vũ trụ, sử dụng kính viễn vọng lớn để quan sát không gian sâu và nghiên cứu sự dịch chuyển của các thiên hà.

Lý thuyết này cho rằng, vũ trụ bắt đầu từ một trạng thái cực kỳ đặc và nóng, liên tục giãn nở và nguội đi cho đến khi hình thành các ngôi sao và mọi thứ chúng ta thấy ngày nay. Quá trình tiến hóa này tiết lộ kích thước và tuổi của vũ trụ và cung cấp manh mối để hiểu các định luật cơ bản chi phối vật chất.

Các khối cấu tạo cơ bản của vũ trụ là các thiên hà, và trong số các thiên hà này, các ngôi sao có thể được coi là những viên ngọc sáng chói nhất. Các nhà khoa học đã quan sát nhiều loại và khoảng cách khác nhau của các thiên hà, khám phá ra các quy luật về sự phân bố, chuyển động và tiến hóa của chúng.

Tuy nhiên, việc nghiên cứu các ngôi sao vẫn còn đầy rẫy những thách thức và điều chưa biết, bao gồm sự hình thành sao, sự tiến hóa của các sao khổng lồ đỏ, các vụ nổ siêu tân tinh, sự hình thành lỗ đen... Chỉ thông qua nghiên cứu liên tục và sự hiểu biết sâu sắc hơn về vũ trụ, chúng ta mới có thể hiểu được nguồn gốc thực sự của sự sống.

Vật chất tối và năng lượng tối là hai trong số những khía cạnh bí ẩn nhất của việc khám phá vũ trụ bằng khoa học. Chúng không phát ra cũng không hấp thụ ánh sáng, nhưng lại chiếm phần lớn tổng khối lượng và năng lượng của vũ trụ. Vật chất tối ảnh hưởng đến chuyển động và cấu trúc của các thiên hà và cụm thiên hà thông qua lực hấp dẫn. Năng lượng tối được coi là động lực thúc đẩy sự giãn nở gia tốc của vũ trụ.

Trong hành trình khám phá những bí ẩn của vũ trụ, nhân loại chưa bao giờ ngừng theo đuổi việc tìm kiếm sự sống và các nền văn minh ngoài hành tinh. Các nhà khoa học đã phát hiện ra dấu vết của nước trên sao Hỏa và bằng chứng về một đại dương nằm dưới lớp băng của mặt trăng Europa, khơi dậy trí tưởng tượng vô hạn của họ về các nền văn minh và dạng sống ngoài hành tinh.

Các nhà khoa học đã gửi thông điệp vào sâu trong không gian bằng nhiều phương pháp khác nhau, bao gồm tín hiệu laser và sóng vô tuyến, với hy vọng thiết lập liên lạc với các nền văn minh ngoài hành tinh. Mặc dù cho đến nay, vẫn chưa có bằng chứng thuyết phục nào chứng minh sự tồn tại của người ngoài hành tinh và các nền văn minh, nhưng sự nhiệt tình của mọi người đối với chủ đề này vẫn không hề suy giảm.

Vũ trụ vô cùng rộng lớn, và sự khám phá của nhân loại về nó lại vô cùng hạn chế. Mặc dù nhân loại đã đạt được những tiến bộ vượt bậc về công nghệ, không ngừng khám phá những bí ẩn của vũ trụ thông qua kính thiên văn và việc phóng các tàu thăm dò, nhưng chúng ta mới chỉ bắt đầu khám phá một phần cực kỳ nhỏ của vũ trụ. Theo ước tính và thống kê, cho đến nay nhân loại mới chỉ khám phá được khoảng 5% đến 10% vũ trụ.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
#Nhân loại #khám phá #vũ trụ #thiên hà #ngôi sao #hành tinh

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