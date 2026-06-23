Dự đoán ngày mới 24/6/2026 cho 12 con giáp: Dậu thu nhập cao

Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Dậu chuyên tâm làm việc và có cuộc sống thoải mái nhờ tài lộc dồi dào.
Từng kỳ vọng tạo đột phá nhờ giá rẻ, nhưng Geely Coolray lại ế ẩm ở Việt Nam. Việc hãng tiếp tục tung ra Monjaro và EX5 được xem là nỗ lực tìm kiếm cơ hội mới.
Dù smartphone đã trở thành vật bất ly thân của hàng tỷ người, Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn kiên quyết không sử dụng iPhone hay Android vì lý do an ninh.
Nissan Kicks e-POWER thế hệ mới đã chính thức ra mắt tại Nhật Bản, với mức giá dao động từ 2.999.700 – 4.248.200 yên (tương đương khoảng 490– 695 triệu đồng).
Giữ điện thoại quá gần mắt không chỉ gây mỏi mắt mà còn làm tăng nguy cơ đau cổ, cong cột sống. Đây là khoảng cách chuẩn được chuyên gia khuyến nghị.
Mẫu xe DFSK E5 Plus đã có mặt tại thị trường Indonesia và được công bố có thể sẽ đến những thị trường Đông Nam Á khác như Việt Nam và Thái Lan trong năm nay.
Chi phí AI tăng chóng mặt khiến Microsoft cân nhắc đưa DeepSeek của Trung Quốc vào Copilot, tạo nên nghịch lý giữa lúc Mỹ siết chặt công nghệ AI.
AI agent đang trở thành tâm điểm trên smartphone, nhưng thực tế công nghệ này mới chỉ ở mức "nửa tự động", chưa thể thay con người đưa ra mọi quyết định.
Bắt tay cùng hãng Soho Home ở London, Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo Soho House One sở hữu nội thất được trang trí như các địa điểm nghỉ dưỡng của Soho.
Freelander 8 2027 mới tích hợp kiến trúc điện cao áp, hệ động lực điện với máy xăng sạc pin (EREV) cho tầm hoạt động 221km chưa cần tới động cơ đốt trong.
Năng lượng mặt trời lần đầu vượt than đá về sản lượng điện tại Mỹ, đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong cuộc đua chuyển đổi sang năng lượng sạch.
Khoản chênh lệch tới 10.000 USD mang đến hàng loạt phụ kiện đi kèm cho Suzuki Jimny XL nhưng không bổ sung thêm dù chỉ một mã lực so với phiên bản tiêu chuẩn.
Hãng Lada của Nga mới đây bất ngờ thanh lý loạt mẫu ôtô kiểm định tại Việt Nam, dấy lên tin đồn thương hiệu này có thể rút khỏi thị trường trong nước.
Toyota bZ3X Knight Edition mang phong cách đen toàn diện có công suất tối đa 201 mã lực, phạm vi hoạt động 520 km và ghế trước tích hợp chức năng massage...
Thị trường phái sinh AI đầu tiên trên thế giới sắp ra đời, mở ra cuộc đua mới quanh năng lực tính toán và thu hút dòng vốn đầu cơ khổng lồ.
Báo cáo mới tiết lộ nhiều cơ quan tình báo Mỹ và châu Âu đang chi hàng triệu USD để mua dữ liệu cá nhân phục vụ giám sát và phân tích.
Chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực sản xuất từ những năm 1960 được 2 công ty quốc phòng của Pháp biến đổi thành một robot chiến đấu hạng nặng.
Giữa thời đại AI và 5,66 tỷ người dùng mạng xã hội, nhiều Gen Z lại tìm về iPod, tai nghe dây và điện thoại nắp gập để sống chậm hơn.
Dòng xe máy số Honda Biz 125 2026 chạy được xăng Ethanol, vừa được tung ra thị trường, mang trải nghiệm lái thú vì đáp ứng nhu cầu đi lại hằng ngày tiện ích.
Không chỉ là quả bóng đá thông thường, bóng thi đấu World Cup 2026 được tích hợp cảm biến thông minh, truyền dữ liệu 500 lần mỗi giây để hỗ trợ trọng tài.
MG4 Urban đã có mặt tại nhiều thị trường Đông Nam Á, chính vì thế mẫu xe này nhiều khả năng cũng sẽ được giới thiệu tại thị trường Việt Nam trong tương lai gần.
Gói Claude Max 200 USD của Anthropic đang đối mặt với vụ kiện tập thể vì bị tố quảng cáo sai lệch hạn mức sử dụng và thiếu minh bạch với khách hàng.