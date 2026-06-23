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Quân sự - Thế giới

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian lên đường tới Pakistan

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian sẽ tới Pakistan để hội đàm với các nhà lãnh đạo đang làm trung gian cho cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã lên đường đến Pakistan vào ngày 23/6 để hội đàm với các quan chức nước này, những người đang đóng vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington nhằm chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến ở Trung Đông, ngay cả khi vẫn còn những bất đồng về thỏa thuận đã đạt được cho đến nay.

Chuyến thăm Islamabad của Tổng thống Masoud Pezeshkian diễn ra trong bối cảnh các nhóm kỹ thuật đang làm việc về các chi tiết của thỏa thuận, sau cuộc đàm phán cấp cao giữa Mỹ và Iran ngày 22/6.

An ninh được thắt chặt tại khu vực Islamabad, nơi Tổng thống Iran dự kiến gặp Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari và Thủ tướng Shehbaz Sharif. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Pezeshkian kể từ khi xung đột bùng phát do Mỹ và Israel tấn công Iran ngày 28/2.

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Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ký một bản ghi nhớ đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký trước đó, nhằm mục đích chấm dứt cuộc chiến và khởi động các cuộc đàm phán về một thỏa thuận rộng hơn, tại Tehran, Iran, sáng 18/6/2026. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Iran/AP.

Ông Pezeshkian và Thủ tướng Sharif dự kiến tổ chức họp báo chung sau cuộc hội đàm.

Trước thềm cuộc gặp tại Pakistan, ông Pezeshkian nói rằng “hiệu quả của các cuộc đàm phán phụ thuộc vào việc tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ đã cam kết và thực hiện chính xác các thỏa thuận”.

“Tiến triển trên con đường này sẽ được đo bằng sự tuân thủ thực tế các trách nhiệm đã được chấp nhận. Những phát biểu ngoài văn bản đã thống nhất sẽ không giúp thúc đẩy tiến trình đàm phán”, ông viết trên mạng X.

Tại Tehran, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết với báo giới rằng chưa có lịch trình nào cho chuyến thăm của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tới các cơ sở hạt nhân của Iran bị Mỹ tấn công năm ngoái. Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance từng nói rằng cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ đã đạt được thỏa thuận cho phép IAEA thanh tra các địa điểm này.

IAEA đã nhiều lần ra vào Iran kể từ sau cuộc chiến kéo dài 12 ngày giữa Israel và Iran hồi tháng 6/2025, nhưng chưa từng được phép tiếp cận các cơ sở làm giàu uranium bị Mỹ tấn công trong cuộc chiến đó.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Thúc đẩy nối lại thanh sát hạt nhân tại Iran

Nguồn video: VTV
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