Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Pin khổng lồ ở Alaska cứu cả thành phố giữa mùa đông

Số hóa

Pin khổng lồ ở Alaska cứu cả thành phố giữa mùa đông

Hai thập kỷ trước, Fairbanks ở Alaska đã vận hành siêu pin lớn nhất thế giới, trở thành cứu tinh năng lượng cho hàng chục nghìn cư dân.

Thiên Trang (TH)
Ngày 18 năm 2003, Fairbanks đưa vào vận hành hệ thống pin dự phòng lớn nhất hành tinh.
Ngày 18 năm 2003, Fairbanks đưa vào vận hành hệ thống pin dự phòng lớn nhất hành tinh.
Khối pin này có diện tích 2.000 m², nặng 1.300 tấn và chứa hàng chục nghìn cell Ni-Cd.
Khối pin này có diện tích 2.000 m², nặng 1.300 tấn và chứa hàng chục nghìn cell Ni-Cd.
Battery Energy Storage System (BESS) có thể cung cấp 40 MW điện trong 7 phút để giữ thành phố không chìm vào bóng tối.
Battery Energy Storage System (BESS) có thể cung cấp 40 MW điện trong 7 phút để giữ thành phố không chìm vào bóng tối.
Thời gian ngắn ngủi ấy giúp bệnh viện, hệ thống sưởi và nhà dân kịp duy trì hoạt động.
Thời gian ngắn ngủi ấy giúp bệnh viện, hệ thống sưởi và nhà dân kịp duy trì hoạt động.
Công nghệ pin này được đặt trong nhà chứa cách nhiệt để chịu được mùa đông -40°C.
Công nghệ pin này được đặt trong nhà chứa cách nhiệt để chịu được mùa đông -40°C.
Từ khi vận hành, siêu pin đã giúp tránh hàng chục lần mất điện diện rộng cho Alaska.
Từ khi vận hành, siêu pin đã giúp tránh hàng chục lần mất điện diện rộng cho Alaska.
Nó cũng trở thành hình mẫu cho các dự án pin lưu trữ năng lượng khắp thế giới.
Nó cũng trở thành hình mẫu cho các dự án pin lưu trữ năng lượng khắp thế giới.
Sau 22 năm, pin khổng lồ ở Fairbanks vẫn là biểu tượng an toàn và công nghệ tiên phong.
Sau 22 năm, pin khổng lồ ở Fairbanks vẫn là biểu tượng an toàn và công nghệ tiên phong.
Mời quý độc giả xem thêm video: Top 10 Thiết Bị Công Nghệ 'Đáng Sợ' Của Tương Lai.
Thiên Trang (TH)
#Fairbanks #pin năng lượng #BESS #dự phòng điện #công nghệ pin #Alaska

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT