Phá vỡ bí ẩn thành phố cổ Aquilea qua bức tranh sàn khảm quý

Khám phá tàn tích Aquilea với bức tranh sàn khảm cổ đại từ thế kỷ 4, nổi bật với họa tiết hoa văn guilloche bắt mắt và tình trạng bảo quản xuất sắc.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Nằm ở vùng Friuli Venezia Giulia ngày nay của Ý, Aquilea được thành lập như một thuộc địa quân sự của Đế Chế La Mã cổ đại vào năm 181 Trước Công Nguyên. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Khảo cổ Ý.
Sau đó, thành phố nhanh chóng trở nên quan trọng, và đến thế kỷ thứ 2 Sau Công Nguyên, dân số ước tính khoảng 200.000 người. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Khảo cổ Ý.
Mới đây, khi tiến hành thăm dò tàn tích tại thành phố cổ Aquilea này, các chuyên gia đến từ Viện Nghiên cứu Khảo cổ Ý tìm thấy quần thể di tích cổ xưa hoành tráng. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Khảo cổ Ý.
Đó là một bức tranh sàn khảm có diện tích 10,1 x 7,6 mét, có niên đại thuộc thế kỷ thứ 4 Sau Công Nguyên. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Khảo cổ Ý.
Bức tranh sàn khảm đá ở trung tâm có họa tiết thảm hoa tinh tế gọi là họa tiết guilloche. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Khảo cổ Ý.
Họa tiết guilloche cực kỳ bắt mắt này vốn được tạo thành từ các mảnh khảm đá nhiều màu. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Khảo cổ Ý.
Bức tranh sàn khảm được bảo quản trong tình trạng đặc biệt tốt, chỉ có một vài hư hại nhỏ ở phần thảm hoa và viền chạm khắc. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Khảo cổ Ý.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: @VTV24.
