Loài chim thiêng tuyệt đẹp được nhiều nơi tôn thờ, Việt Nam cũng có

Giải mã

Loài chim thiêng tuyệt đẹp được nhiều nơi tôn thờ, Việt Nam cũng có

Xuất hiện các vùng biển và sông nước nhiệt đới, diều lửa (Haliastur indus) gây ấn tượng mạnh bởi màu sắc đẹp và khả năng thích nghi linh hoạt.

Bộ lông đỏ nâu và đầu trắng rất dễ nhận biết. Diều lửa có thân nâu đỏ rực, đầu và ngực trắng tương phản rõ, tạo nên vẻ ngoài nổi bật giữa bầu trời và cảnh quan ven biển. Ảnh: Pinterest.
Phân bố rộng khắp vùng nhiệt đới châu Á – châu Đại Dương. Loài chim này hiện diện từ Ấn Độ, Sri Lanka, Đông Nam Á, gồm Việt Nam, đến Papua New Guinea và bờ biển phía bắc Australia. Ảnh: Pinterest.
Được xem là “chim thiêng” trong nhiều nền văn hóa. Tại Ấn Độ, Indonesia và một số vùng Đông Nam Á, diều lửa gắn với truyền thuyết, biểu tượng bảo hộ và thường xuất hiện trong nghệ thuật dân gian. Ảnh: Pinterest.
Ưa sống gần nước hơn rừng rậm. Haliastur indus thường xuất hiện ở cửa sông, đầm phá, bãi triều và ven biển, nơi nguồn thức ăn phong phú và dễ tiếp cận. Ảnh: Pinterest.
Chế độ ăn rất linh hoạt và cơ hội. Diều lửa ăn cá chết, cua, rác thải hữu cơ, xác động vật và cả mồi sống nhỏ, giúp chúng thích nghi tốt với môi trường có con người sinh sống. Ảnh: Pinterest.
Có tập tính bay lượn chậm, uyển chuyển. Khác với nhiều loài diều khác, diều lửa thường sải cánh rộng, bay thấp và chậm rãi để dễ dàng quan sát mặt nước khi tìm thức ăn. Ảnh: Pinterest.
Làm tổ trên cây cao gần khu dân cư. Chúng không quá sợ người, thường làm tổ trên cây lớn gần làng chài hoặc thị trấn ven biển, thể hiện mức độ thích nghi cao với đô thị. Ảnh: Pinterest.
Được bảo vệ nhưng vẫn chịu áp lực môi trường. Dù chưa bị xếp vào nhóm nguy cấp, diều lửa vẫn đối mặt với ô nhiễm nguồn nước, mất sinh cảnh và suy giảm nguồn thức ăn tự nhiên. Ảnh: Pinterest.
#Chim săn mồi diều lửa #Phân bố châu Á - châu Đại Dương #Vai trò trong văn hóa truyền thống #Thích nghi môi trường ven biển #Chế độ ăn linh hoạt của diều lửa #Hành vi bay lượn chậm uyển chuyển

