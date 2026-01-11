Với lợi thế cân bằng giữa giá bán, trang bị và tính thực dụng, VinFast VF6 đã xuất sắc được vinh danh là “xe đáng tiền nhất năm” tại Autocar India Awards 2026.

Video: Xem người dùng tại Ấn Độ đánh giá xe điện VinFast VF6.

Ngày 10/01/2026 vừa qua tại Mumbai, Ấn Độ - mẫu xe SUV điện VinFast VF6 được xướng tên ở hạng mục “Mẫu xe đáng tiền nhất năm” tại Autocar India Awards 2026. Giải thưởng ghi nhận giá trị sử dụng mà mẫu SUV điện mang lại trong phân khúc, nhấn mạnh sự cân bằng giữa mức giá, trang bị và khả năng vận hành, những yếu tố then chốt với người tiêu dùng Ấn Độ.

VinFast VF6 là “xe đáng tiền nhất năm” tại Autocar India Awards 2026.

Theo hội đồng giám khảo, VF6 thuyết phục nhờ cách tiếp cận thực tế, tập trung vào chi phí vận hành dài hạn, an toàn và tính tiện dụng trong đô thị. Thuộc phân khúc SUV điện cỡ B, mẫu xe sở hữu thiết kế gọn gàng, chắc chắn, phù hợp điều kiện giao thông đông đúc. Không gian nội thất được tối ưu cho người lái và hành khách, đi kèm các công nghệ thông minh và gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS, giúp tăng mức an toàn và tiện nghi trong sử dụng hằng ngày.

Đại diện Autocar India cho biết việc cân bằng giữa giá bán và giá trị sử dụng tại Ấn Độ là thách thức lớn. Trong bối cảnh đó, VF6 được đánh giá cao khi mang đến gói trang bị đầy đủ, tính thực dụng cao và mức giá dễ tiếp cận trong phân khúc, tạo ra giá trị vượt trội so với số tiền người dùng bỏ ra.

Giải thưởng tại Autocar India Awards 2026 bổ sung vào chuỗi dấu mốc của VinFast trong quá trình mở rộng ra thị trường toàn cầu. Theo ông Tapan Ghosh, Tổng Giám đốc VinFast Ấn Độ, sự ghi nhận từ giới chuyên môn là động lực để hãng tiếp tục phát triển các giải pháp di chuyển điện hóa an toàn, bền vững và phù hợp nhu cầu địa phương. Cùng với chiến lược xây dựng hệ sinh thái xe điện toàn diện tại Ấn Độ, VF 6 được xem là mảnh ghép quan trọng trong mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi sang di chuyển xanh tại một trong những thị trường ô tô năng động nhất thế giới.