Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Samsung ra mắt Galaxy Tab S10 Lite mạnh mẽ với giá đắt

Số hóa

Samsung ra mắt Galaxy Tab S10 Lite mạnh mẽ với giá đắt

Sau nhiều thông tin rò rỉ, Samsung đã chính thức trình làng mẫu máy tính bảng tầm trung mới nhất của mình, Galaxy Tab S10 Lite.

Tuệ Minh
Đây là sản phẩm kế nhiệm cho Galaxy Tab S6 Lite, nổi bật với màn hình lớn, vi xử lý Exynos 1380, pin dung lượng khủng và cam kết hỗ trợ cập nhật phần mềm lên đến 7 năm.
Đây là sản phẩm kế nhiệm cho Galaxy Tab S6 Lite, nổi bật với màn hình lớn, vi xử lý Exynos 1380, pin dung lượng khủng và cam kết hỗ trợ cập nhật phần mềm lên đến 7 năm.
Galaxy Tab S10 Lite được trang bị màn hình TFT LCD kích thước 10,9 inch, độ phân giải 2112 x 1320 pixel (WUXGA+) và tần số quét 90Hz, hứa hẹn mang lại trải nghiệm vuốt chạm mượt mà.
Galaxy Tab S10 Lite được trang bị màn hình TFT LCD kích thước 10,9 inch, độ phân giải 2112 x 1320 pixel (WUXGA+) và tần số quét 90Hz, hứa hẹn mang lại trải nghiệm vuốt chạm mượt mà.
Màn hình này có độ sáng tối đa 600 nits nhờ công nghệ Vision Booster, giúp hiển thị tốt ngoài trời. Để bảo vệ người dùng, màn hình cũng đạt chứng nhận ánh sáng xanh thấp từ tổ chức SGS, giảm thiểu tình trạng mỏi mắt khi sử dụng lâu.
Màn hình này có độ sáng tối đa 600 nits nhờ công nghệ Vision Booster, giúp hiển thị tốt ngoài trời. Để bảo vệ người dùng, màn hình cũng đạt chứng nhận ánh sáng xanh thấp từ tổ chức SGS, giảm thiểu tình trạng mỏi mắt khi sử dụng lâu.
Về mặt hiệu năng, máy sử dụng con chip “cây nhà lá vườn” Exynos 1380. Người dùng sẽ có hai tùy chọn cấu hình: 6GB RAM với 128GB bộ nhớ trong 8GB RAM với 256GB bộ nhớ trong.
Về mặt hiệu năng, máy sử dụng con chip “cây nhà lá vườn” Exynos 1380. Người dùng sẽ có hai tùy chọn cấu hình: 6GB RAM với 128GB bộ nhớ trong
8GB RAM với 256GB bộ nhớ trong.
Nếu dung lượng trên chưa đủ, người dùng có thể mở rộng không gian lưu trữ lên đến 2TB thông qua khe cắm thẻ nhớ microSD. Cung cấp năng lượng cho máy là viên pin 8.000mAh, hỗ trợ sạc nhanh 25W. Hệ thống camera bao gồm một cảm biến chính 8MP ở mặt sau và một camera selfie 5MP ở mặt trước, cả hai đều có khẩu độ f/1.9.
Nếu dung lượng trên chưa đủ, người dùng có thể mở rộng không gian lưu trữ lên đến 2TB thông qua khe cắm thẻ nhớ microSD. Cung cấp năng lượng cho máy là viên pin 8.000mAh, hỗ trợ sạc nhanh 25W. Hệ thống camera bao gồm một cảm biến chính 8MP ở mặt sau và một camera selfie 5MP ở mặt trước, cả hai đều có khẩu độ f/1.9.
Galaxy Tab S10 Lite sẽ được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 15 với giao diện One UI 7.0. Một điểm nhấn đáng chú ý là cam kết hỗ trợ cập nhật hệ điều hành và bảo mật lên đến 7 năm, một chính sách thường chỉ thấy trên các dòng sản phẩm cao cấp.
Galaxy Tab S10 Lite sẽ được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 15 với giao diện One UI 7.0. Một điểm nhấn đáng chú ý là cam kết hỗ trợ cập nhật hệ điều hành và bảo mật lên đến 7 năm, một chính sách thường chỉ thấy trên các dòng sản phẩm cao cấp.
Máy cũng được tích hợp một số tính năng Galaxy AI giới hạn như Khoanh tròn để tìm kiếm (Circle to Search), Hỗ trợ viết tay, và Giải toán.
Máy cũng được tích hợp một số tính năng Galaxy AI giới hạn như Khoanh tròn để tìm kiếm (Circle to Search), Hỗ trợ viết tay, và Giải toán.
Đặc biệt, bút S Pen sẽ được tặng kèm ngay trong hộp, mang lại giá trị lớn cho người dùng sáng tạo hoặc cần ghi chú. Ngoài ra, máy còn được trang bị hệ thống loa kép stereo hỗ trợ công nghệ Dolby Atmos, hứa hẹn mang lại trải nghiệm âm thanh sống động.
Đặc biệt, bút S Pen sẽ được tặng kèm ngay trong hộp, mang lại giá trị lớn cho người dùng sáng tạo hoặc cần ghi chú. Ngoài ra, máy còn được trang bị hệ thống loa kép stereo hỗ trợ công nghệ Dolby Atmos, hứa hẹn mang lại trải nghiệm âm thanh sống động.
Đáng chú ý, phát ngôn viên của Samsung đã xác nhận với Android Authority rằng, Galaxy Tab S10 Lite sẽ có giá 799,99 USD (khoảng 21 triệu đồng).
Đáng chú ý, phát ngôn viên của Samsung đã xác nhận với Android Authority rằng, Galaxy Tab S10 Lite sẽ có giá 799,99 USD (khoảng 21 triệu đồng).
Bên cạnh đó, máy sẽ chính thức được mở bán từ ngày 4 tháng 9 tới đây trên trang web chính thức của Samsung, thay vì ngày 5 tháng 9 như một số thông tin ban đầu. Sản phẩm sẽ có ba tùy chọn màu sắc là Xám, Bạc và Đỏ San Hô.
Bên cạnh đó, máy sẽ chính thức được mở bán từ ngày 4 tháng 9 tới đây trên trang web chính thức của Samsung, thay vì ngày 5 tháng 9 như một số thông tin ban đầu. Sản phẩm sẽ có ba tùy chọn màu sắc là Xám, Bạc và Đỏ San Hô.
Samsung Galaxy Tab S10 Series với những tính năng AI chuyên biệt cho học tập và sáng tạo.
Tuệ Minh
Samsung News
Link bài gốc Copy link
https://news.samsung.com/global/galaxy-tab-s10-lite-a-value-packed-tablet-for-everyday-needs
#Samsung Galaxy Tab S10 Lite #máy tính bảng Samsung mới #Galaxy Tab S10 Lite giá bao nhiêu #đánh giá Galaxy Tab S10 Lite #Samsung Tab S10 Lite cấu hình #máy tính bảng màn hình lớn

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT