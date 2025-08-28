Hà Nội

Độc lạ chiếc smartphone hình vuông với camera lật ngược

Số hóa

Nếu quá nhàm chán với thiết kế dạng thanh, đây có lẽ là chiếc smartphone bạn thích. Nó còn có thể biến hình thành một chiếc Blackberry hoài cổ trong 1 nốt nhạc.

Tuệ Minh
Một dự án điện thoại thông minh với thiết kế lạ mắt, camera lật độc đáo và lời hứa về trải nghiệm AI miễn phí đang gây xôn xao trong cộng đồng công nghệ. Chiếc iKKO Mind One, dù đến từ một thương hiệu ít tên tuổi, đang cho thấy nỗ lực làm mới một thị trường smartphone vốn đã bão hòa.
Chiếc điện thoại có tên iKKO Mind One, sản phẩm của một thương hiệu âm thanh nhỏ, đang trở thành tâm điểm chú ý trước thềm chiến dịch gọi vốn trên nền tảng Kickstarter. Với thiết kế vuông vức độc đáo, kích thước của máy chỉ tương đương một tấm thẻ ATM (86 x 72 mm), mỏng 8,9 mm và nhẹ 120g, hướng đến những người dùng yêu thích sự nhỏ gọn.
Điểm nhấn đáng chú ý nhất về phần cứng là hệ thống camera lật sử dụng cảm biến Sony 50MP. Cụm camera này được thiết kế dạng module có thể xoay lật, cho phép người dùng sử dụng cùng một cảm biến chất lượng cao cho cả việc chụp ảnh selfie và chụp ảnh chính.
Thiết kế này gợi nhớ đến một số mẫu flagship sáng tạo trong quá khứ như Oppo N1 nhưng đã rất hiếm gặp trên thị trường hiện nay. Máy cũng được trang bị màn hình AMOLED 4 inch với tỷ lệ gần như vuông 1:1. ​
Sự độc đáo của Mind One không chỉ nằm ở phần cứng. Thiết bị này tích hợp song song hai hệ điều hành. Một bên là Android 15, cho phép người dùng cài đặt và sử dụng các ứng dụng thông thường như một chiếc điện thoại Android khác.
Bên còn lại là iKKO AI OS, một nền tảng riêng được tối ưu hóa cho các công cụ AI như dịch thuật, soạn thảo, tra cứu thông tin hay lập kế hoạch. Hãng khẳng định hệ điều hành này hoạt động độc lập và không chứa quảng cáo.
Đặc biệt, phiên bản Pro của Mind One đi kèm một lời hứa gần như chưa từng có: cung cấp internet toàn cầu miễn phí tại hơn 60 quốc gia. Tuy nhiên, kết nối này sẽ chỉ dành riêng cho việc sử dụng các tính năng AI tích hợp sẵn, người dùng không cần lắp SIM hay đăng ký thêm bất kỳ gói cước nào.
Dù chưa chính thức khởi động chiến dịch gọi vốn trên Kickstarter, iKKO Mind One đã tạo ra một làn sóng bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn công nghệ quốc tế. Nhiều người dùng bày tỏ sự khen ngợi đối với ý tưởng táo bạo và thiết kế nhỏ gọn.
Thậm chí, hãng còn phát triển phụ kiện bàn phím Qwerty khiến nó trông giống một chiếc Blackberry. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến hoài nghi về trải nghiệm thực tế, từ chất lượng hoàn thiện, thời lượng pin cho đến hiệu quả thực sự của gói internet AI miễn phí. "Nếu không vì cụm camera quá thô, có lẽ tôi đã đặt hàng. Nhưng ý tưởng tổng thể thì thực sự đáng khen," một người dùng Reddit bình luận.
Theo thông tin ban đầu, phiên bản tiêu chuẩn của Mind One sẽ có giá khởi điểm khoảng 299 USD (gần 8 triệu đồng) trong đợt gọi vốn, với thời gian giao hàng dự kiến bắt đầu từ tháng 10 năm nay.
Dù thành công của dự án vẫn còn là một dấu hỏi, iKKO Mind One chắc chắn là một trường hợp thú vị, cho thấy vẫn còn đó những nỗ lực tìm kiếm sự khác biệt trong một thị trường smartphone đầy cạnh tranh.
