Độc lạ chiếc smartphone hình vuông với camera lật ngược

Nếu quá nhàm chán với thiết kế dạng thanh, đây có lẽ là chiếc smartphone bạn thích. Nó còn có thể biến hình thành một chiếc Blackberry hoài cổ trong 1 nốt nhạc.
Một chiếc Range Rover HSE từng được người dùng mua với giá gần 10 tỷ đồng, nay được chào bán chỉ với giá 430 triệu - ngang xe cỏ trên sàn ôtô cũ Hà Nội.
Nữ ca sĩ Phương Trinh Jolie dành lời ngọt ngào cho Lý Bình nhân dịp nam diễn viên bước sang tuổi 34.
Tối 27/8, buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh 2/9 đã diễn ra hoành tráng với những khoảnh khắc sống động, tuyệt đẹp.
Đỗ Nhật Hoàng, Lâm Thanh Nhã, Hứa Vĩ Văn... góp mặt trong buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành ngày 27/8.
Washington đã phê duyệt việc chuyển giao hơn 3.000 tên lửa tấn công tầm xa (ERAM) cho Ukraine, mở ra cơ hội thay đổi cán cân chiến trường.
Đôi giày bằng đồng mạ vàng được phát hiện tại ngôi mộ triều đại Silla, Hàn Quốc gây ngạc nhiên giới khảo cổ học vì công dụng thực sự của nó.
Rùa núi vàng (Indotestudo elongata) là một loài rùa cạn quý hiếm, mang nhiều đặc điểm sinh học và văn hóa thú vị ít người biết đến.
VinFast chính thức bàn giao lô xe đặc biệt - Lạc Hồng 900 LX phục vụ nguyên thủ quốc tế tại Đại lễ kỷ niệm 80 Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025) cho Bộ Ngoại giao
Sau tháng 7 âm nhiều trắc trở, ba con giáp này sẽ bước vào giai đoạn hoàng kim, tài lộc dồi dào, sự nghiệp hanh thông, tình duyên rực rỡ.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Tý hạnh phúc, trong khi tuổi Sửu có thể vì phút bốc đồng mà có hành động tổn thương người khác.
Trong nhà vườn 3.000m2 tại TP HCM, Việt Trinh trồng bạt ngàn rau xanh, hoa nở quanh năm....
Trận Delium năm 424 TCN là một trong những cuộc đụng độ quan trọng trong Chiến tranh Peloponnesus, nơi Athens và Boeotia đối đầu quyết liệt để giành ưu thế.
Các nhà nghiên cứu đã xác định được niên đại của hộp sọ bí ẩn trên măng đá tại hang động Petralona ở Hy Lạp là 300.000 năm tuổi và hé lộ bí mật bất ngờ.
Cáo tai dơi (Otocyon megalotis) là một loài động vật thú vị sống ở châu Phi, nổi bật với đôi tai khổng lồ cùng những đặc điểm sinh học độc đáo.
FBI phát hiện thủ đoạn lừa đảo mới liên quan đến ship hàng, gài mã QR trong gói quà ngẫu nhiên để đánh cắp dữ liệu và tài sản người dùng.
Mặc dù được Tôn Sách viết thư khuyên ngăn nhưng Viên Thuật quyết xưng đế năm 197. Tuy nhiên, ông chỉ tại vị 2 năm và qua đời trong ân hận.
Xe tự hành Perseverance của NASA đã ghi lại hình ảnh một tảng đá trông giống mũ bảo hiểm thời Trung cổ trên bề mặt sao Hỏa.
Quân đội Nga tiến quân dọc theo tả ngạn sông Dnieper uy hiếp thành phố Zaporizhzhia cũng như tạo đà tổng tấn công thành phố Kostiantynivka.
Peugeot 308 trở lại với thiết kế sắc nét hơn, công nghệ mới và các tùy chọn động cơ điện hóa, chứng minh rằng xe hatchback và wagon vẫn còn "sống tốt".
Kết thúc sơ duyệt diễu binh, diễu hành, người dân vẫn cố nán lại hai bên đường để chờ vẫy chào với các đơn vị tham gia sự kiện.