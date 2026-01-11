Hà Nội

ASUS nói lời chia tay smartphone, người dùng Việt tiếc nuối

Số hóa

ASUS nói lời chia tay smartphone, người dùng Việt tiếc nuối

Sau hơn 10 năm gắn bó với người dùng Việt, ASUS bất ngờ tạm dừng mảng smartphone, để lại nhiều tiếc nuối cho Zenfone và ROG Phone từng rất được yêu thích.

Thiên Trang (TH)
ASUS vừa xác nhận tạm ngừng ra mắt smartphone mới trong năm 2026, khiến cộng đồng công nghệ Việt Nam không khỏi bất ngờ.
Quyết định này đồng nghĩa Zenfone 13 và ROG Phone 10 sẽ không xuất hiện, khép lại tạm thời hai dòng máy từng rất quen thuộc.
Nguyên nhân lớn nhất đến từ chi phí linh kiện tăng mạnh, đặc biệt là RAM và bộ nhớ, khiến chiến lược cấu hình cao của ASUS trở nên kém hiệu quả.
Khi các đối thủ Trung Quốc bán gaming phone giá rẻ hơn nhiều, ROG Phone dần mất lợi thế cạnh tranh dù vẫn rất mạnh về phần cứng.
Ở phân khúc cao cấp, Zenfone nhỏ gọn cũng khó đấu lại iPhone và Galaxy, nhất là khi người dùng ngày càng chuộng màn hình lớn.
Với người Việt, ASUS từng là biểu tượng “ngon bổ rẻ” từ thời Zenfone 4, 5, 6 và sau đó là giấc mơ gaming mang tên ROG Phone.
Tuy nhiên, mảng di động hiện chỉ chiếm chưa đến 1% doanh thu, trong khi laptop và linh kiện vẫn là “bò sữa” của ASUS.
Việc tạm rời smartphone có thể là bước lùi chiến lược, nhưng vẫn để lại khoảng trống lớn và nhiều tiếc nuối cho người dùng Việt đã gắn bó suốt một thập kỷ.
Thiên Trang (TH)
