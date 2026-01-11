Hà Nội

Kỳ thú vườn quốc gia có biển, rừng mưa và núi tuyết lớn nhất Đông Nam Á

Kho tri thức

Nằm ở miền đông Indonesia, Vườn quốc gia Lorentz là vùng hoang dã hiếm hoi hội tụ núi tuyết, rừng mưa và biển nhiệt đới.

T.B (tổng hợp)
Vườn quốc gia lớn nhất Đông Nam Á. Lorentz có diện tích hơn 25.000 km², trải dài từ vùng ven biển Papua đến dãy núi cao hiểm trở, trở thành khu bảo tồn tự nhiên rộng lớn bậc nhất khu vực. Ảnh: Pinterest.
Sở hữu hệ sinh thái liên tục từ biển lên núi tuyết. Ít nơi trên thế giới có thể chứng kiến sự chuyển tiếp liền mạch từ rừng ngập mặn, đầm lầy, rừng mưa nhiệt đới đến núi cao phủ tuyết vĩnh cửu như Lorentz. Ảnh: Pinterest.
Nơi có những đỉnh núi tuyết hiếm hoi ở xích đạo. Dãy Sudirman trong vườn quốc gia có các sông băng nhiệt đới, một hiện tượng cực kỳ hiếm, dù hiện nay chúng đang thu hẹp nhanh do biến đổi khí hậu. Ảnh: Pinterest.
Đa dạng sinh học thuộc hàng cao nhất thế giới. Vườn quốc gia Lorentz là mái nhà của hàng nghìn loài thực vật và động vật, trong đó có nhiều loài đặc hữu như chim thiên đường, chuột túi cây và các loài lan quý hiếm. Ảnh: papuaaround.com.
Là không gian sinh sống của nhiều cộng đồng bản địa. Các tộc người như Dani, Asmat và Amungme đã sinh sống tại đây hàng nghìn năm, duy trì lối sống truyền thống gắn chặt với rừng, núi và sông suối. Ảnh: Pinterest.
Địa hình hiểm trở khiến con người khó tiếp cận. Nhiều khu vực của Vườn quốc gia Lorentz hầu như chưa từng được khảo sát đầy đủ do rừng rậm rạp, núi cao và điều kiện thời tiết khắc nghiệt, góp phần bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên. Ảnh: Pinterest.
Được xem là phòng thí nghiệm tự nhiên của Trái Đất. Sự đa dạng địa chất và sinh học khiến Vườn quốc gia Lorentz trở thành nơi nghiên cứu lý tưởng về tiến hóa, khí hậu và mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên hoang dã. Ảnh: Pinterest.
Là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận. Năm 1999, Vườn quốc gia Lorentz được UNESCO ghi danh nhờ giá trị nổi bật về đa dạng sinh học, địa chất và cảnh quan tự nhiên gần như còn nguyên vẹn. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới kỳ vĩ / Quảng Ninh TV
#Vườn quốc gia Lorentz #Đa dạng sinh học và hệ sinh thái #Biến đổi khí hậu và sông băng nhiệt đới #Địa hình hiểm trở và bảo tồn tự nhiên #Cộng đồng bản địa và lối sống truyền thống #Di sản thế giới UNESCO

