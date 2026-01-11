Kỳ thú vườn quốc gia có biển, rừng mưa và núi tuyết lớn nhất Đông Nam Á

Nằm ở miền đông Indonesia, Vườn quốc gia Lorentz là vùng hoang dã hiếm hoi hội tụ núi tuyết, rừng mưa và biển nhiệt đới.
Công ty Kim Phong đang tạo dấu ấn trong lĩnh vực hóa chất công nghiệp. Tuy nhiên, mức giá giảm sâu cũng là thách thức lớn đối với quản lý và chất lượng.
Sau nhiều năm tách riêng, Realme chính thức trở lại làm thương hiệu con của OPPO nhằm hợp nhất nguồn lực và giảm chi phí cạnh tranh toàn cầu.
Trong năm 2026, xu hướng thiết kế nội thất nhà bếp không chỉ dừng lại ở thẩm mỹ mà còn phản ánh lối sống, tính bền vững và sự kết nối cảm xúc.
Nằm giữa Đông Java, núi lửa Bromo cuốn hút du khách bởi cảnh quan hùng vĩ, biển cát độc đáo và hành trình chinh phục đậm dấu ấn văn hóa bản địa.
Trước năm 2026, 3 con giáp gồng gánh quá nhiều dễ gặp khó khăn về tiền bạc và vận hạn, cần biết cân bằng để giữ vững tài chính.
Tại Sayburç, thuộc Şanlıurfa, người ta tìm thấy một bức tượng với phần xương sườn lộ rõ, miệng bị khâu kín, đôi mắt dường như được lấp đầy bằng vỏ sò.
Các nhà khoa học tái tạo lại khuôn mặt của Avgi, một thiếu niên Hy Lạp 9.000 năm tuổi khiến người xem ngạc nhiên.
Xuất hiện các vùng biển và sông nước nhiệt đới, diều lửa (Haliastur indus) gây ấn tượng mạnh bởi màu sắc đẹp và khả năng thích nghi linh hoạt.
Simple Energy Private Limited - Start-up xe điện nổi tiếng Ấn Độ mới cho ra mắt xe máy điện Simple One Gen 2 với quãng đường vận hành tới 400km/sạc.
Nissan Tekton 2026 sẽ là mẫu xe SUV cỡ nhỏ hoàn toàn mới của hãng xe Nhật Bản dành cho thị trường các nước đang phát triển, cạnh tranh với Seltos và Creta.
Dù đã là 'mẹ bỉm' hai con, Sam (Nguyễn Hà My) vẫn luôn khiến người hâm mộ trầm trồ bởi nhan sắc trẻ trung và phong cách thời trang ngọt ngào, năng động.
Trong những ngày giáp Tết Nguyên Đán, hot girl Hà My - bà xã Tiktoker nổi tiếng Trí Thịt Bòa - vừa khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi tung ra bộ ảnh mới nhất.
Diễn viên Vân Trang và doanh nhân Quân Lê tình tứ trong bữa tiệc kỷ niệm 10 năm ngày cưới tại biệt thự riêng.
Diện lên mình thiết kế váy xuyên thấu, cô nàng Tiktoker Ciin khoe trọn vóc dáng mảnh mai cùng đôi chân thon nuột nà.
Việc nhồi nhét AI Copilot vào mọi sản phẩm khiến Microsoft bị cộng đồng mạng mỉa mai là “MicroSlop”, phản ánh làn sóng bất mãn với Big Tech.
Honda Việt Nam vừa công bố mở bán xe máy điện CUV e: với giá 65 triệu (kèm pin) hoặc 45 triệu đồng (chưa gồm pin), đi kèm dịch vụ thuê pin 250.000 đồng/tháng.
Quân đội Nga mở rộng tiến công tại Zaporizhzhia, tiến đến Staroukrainka và kiểm soát thêm lãnh thổ quanh Hulyaipole.
Giữa không gian cổ kính và non nước hữu tình của Tràng An (Ninh Bình), vẻ đẹp ngọt ngào của Wyn Anh trong tà áo dài truyền thống càng thêm tỏa sáng.
TPHCM dự kiến khai thác tạm thời 9 khu "đất vàng" để làm công viên, vườn hoa phục vụ người dân trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.
Vì một mục đích nghi lễ chưa rõ, người Neanderthal đã để lại những hộp sọ có sừng trong hang động này suốt một thời gian rất dài.
Ẩn mình trong các thủy vực tĩnh lặng khắp châu Âu và châu Á, bọ que nước (Ranatra linearis) là loài côn trùng săn mồi có hình dạng kỳ dị và lối sống độc đáo.