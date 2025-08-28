FBI cảnh báo chiêu lừa ship hàng gài mã QR hút sạch tiền

FBI phát hiện thủ đoạn lừa đảo mới liên quan đến ship hàng, gài mã QR trong gói quà ngẫu nhiên để đánh cắp dữ liệu và tài sản người dùng.
Toyota Việt Nam vừa điều chỉnh tăng giá bán cho một số dòng xe ôtô nhập khẩu tại Việt Nam bao gồm Fortuner, Corolla Cross hay Camry.
Trong nhà vườn 3.000m2 tại TP HCM, Việt Trinh trồng bạt ngàn rau xanh, hoa nở quanh năm....
Trận Delium năm 424 TCN là một trong những cuộc đụng độ quan trọng trong Chiến tranh Peloponnesus, nơi Athens và Boeotia đối đầu quyết liệt để giành ưu thế.
Các nhà nghiên cứu đã xác định được niên đại của hộp sọ bí ẩn trên măng đá tại hang động Petralona ở Hy Lạp là 300.000 năm tuổi và hé lộ bí mật bất ngờ.
Cáo tai dơi (Otocyon megalotis) là một loài động vật thú vị sống ở châu Phi, nổi bật với đôi tai khổng lồ cùng những đặc điểm sinh học độc đáo.
Mặc dù được Tôn Sách viết thư khuyên ngăn nhưng Viên Thuật quyết xưng đế năm 197. Tuy nhiên, ông chỉ tại vị 2 năm và qua đời trong ân hận.
Xe tự hành Perseverance của NASA đã ghi lại hình ảnh một tảng đá trông giống mũ bảo hiểm thời Trung cổ trên bề mặt sao Hỏa.
Quân đội Nga tiến quân dọc theo tả ngạn sông Dnieper uy hiếp thành phố Zaporizhzhia cũng như tạo đà tổng tấn công thành phố Kostiantynivka.
Peugeot 308 trở lại với thiết kế sắc nét hơn, công nghệ mới và các tùy chọn động cơ điện hóa, chứng minh rằng xe hatchback và wagon vẫn còn "sống tốt".
Kết thúc sơ duyệt diễu binh, diễu hành, người dân vẫn cố nán lại hai bên đường để chờ vẫy chào với các đơn vị tham gia sự kiện.
Các tài xế xe ôm công nghệ tắt app để bắt khách tại khu vực cấm đường với giá "cắt cổ".
Tối 27/8, một số người ngang nhiên chặn vỉa hè đường Bưởi, đoạn nút giao đối diện Đào Tấn (dưới gầm đường Vành đai 2) làm bãi giữ xe trái phép gây bức xúc.
Các khí tài này tạo nên bức tranh sinh động về sức mạnh tổng hợp của quân đội và công an, khẳng định quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.
Hầm Thái Hồ dài 10,79 km nối Thượng Hải và Nam Kinh gây ấn tượng với thiết kế hiện đại, công nghệ xây dựng sáng tạo và tác động lớn tới du lịch, kinh tế.
Mỗi khoảnh khắc của buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành đều khơi dậy niềm tự hào sâu sắc, khiến hàng vạn trái tim người Việt Nam hân hoan.
Nga đã sử dụng siêu bom FAB-3000 tấn công sở chỉ huy Lữ đoàn đổ bộ đường không 77; tái chiếm đoạn đường Dobropolye-Kramatorsk ở phía bắc Zolotoy Kolodez.
Sau nhiều thông tin rò rỉ, Samsung đã chính thức trình làng mẫu máy tính bảng tầm trung mới nhất của mình, Galaxy Tab S10 Lite.
Ngay từ đầu tháng 7 Âm lịch, 4 con giáp này được cát tinh soi chiếu, tài lộc bùng nổ, sự nghiệp phát triển vượt bậc, phúc lộc song toàn.
Trong các câu chuyện cổ Ai Cập, pháp sư Djedi xuất hiện như một nhân vật huyền bí với nhiều phép thuật siêu nhiên.
Dù được quảng cáo với những lời có cánh, vừa hiện đại, tiện dụng nhưng thực tế, không ít món đồ theo xu hướng không mang đến trải nghiệm như mong đợi.
Đoàn xe cơ giới, xe pháo quân sự di chuyển qua đường Thanh Niên hướng về Quảng trường Ba Đình, chuẩn bị cho buổi sơ duyệt cấp Nhà nước.