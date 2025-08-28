Hà Nội

Số hóa

FBI cảnh báo chiêu lừa ship hàng gài mã QR hút sạch tiền

FBI phát hiện thủ đoạn lừa đảo mới liên quan đến ship hàng, gài mã QR trong gói quà ngẫu nhiên để đánh cắp dữ liệu và tài sản người dùng.

Thiên Trang (TH)
FBI vừa phát đi cảnh báo về một chiêu lừa đảo cực kỳ tinh vi liên quan đến ship hàng.
FBI vừa phát đi cảnh báo về một chiêu lừa đảo cực kỳ tinh vi liên quan đến ship hàng.
Kẻ gian gửi các gói hàng ngẫu nhiên tới nạn nhân để tạo đánh giá ảo trên sàn thương mại điện tử.
Kẻ gian gửi các gói hàng ngẫu nhiên tới nạn nhân để tạo đánh giá ảo trên sàn thương mại điện tử.
Điểm nguy hiểm nằm ở mã QR được gài khéo léo bên trong gói hàng.
Điểm nguy hiểm nằm ở mã QR được gài khéo léo bên trong gói hàng.
Chỉ cần quét mã, nạn nhân có thể bị dẫn đến website giả mạo, bị yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân và tài chính.
Chỉ cần quét mã, nạn nhân có thể bị dẫn đến website giả mạo, bị yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân và tài chính.
Tin tặc có thể hút sạch tiền trong thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng hay ví điện tử chỉ trong im lặng.
Tin tặc có thể hút sạch tiền trong thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng hay ví điện tử chỉ trong im lặng.
Các gói hàng này thường không có địa chỉ trả lại, đánh vào tâm lý tò mò của người nhận.
Các gói hàng này thường không có địa chỉ trả lại, đánh vào tâm lý tò mò của người nhận.
FBI khuyến cáo tuyệt đối không quét mã QR từ nguồn không rõ ràng và cần kiểm soát quyền truy cập khi cài ứng dụng.
FBI khuyến cáo tuyệt đối không quét mã QR từ nguồn không rõ ràng và cần kiểm soát quyền truy cập khi cài ứng dụng.
Chuyên gia an ninh cảnh báo thủ đoạn này có thể lan rộng toàn cầu, trong đó Việt Nam cũng là mục tiêu tiềm ẩn.
Chuyên gia an ninh cảnh báo thủ đoạn này có thể lan rộng toàn cầu, trong đó Việt Nam cũng là mục tiêu tiềm ẩn.
Thiên Trang (TH)
#FBI #lừa đảo #mã QR #gói hàng giả #an ninh mạng #lừa đảo trực tuyến

GALLERY MỚI NHẤT