Kobo có ra mắt máy đọc sách mới năm 2026 hay tiếp tục chờ đợi?

Số hóa

Sau thành công của các mẫu máy đọc sách màu, người dùng đang chờ đợi liệu Rakuten Kobo sẽ tung phần cứng mới năm 2026 hay án binh bất động.

Thiên Trang (th)
Sau hai năm thành công với Kobo Libra Color và Clara Color, Rakuten Kobo đang khiến cộng đồng tò mò về kế hoạch phần cứng trong năm 2026.
Trái với Amazon hay Onyx Boox liên tục ra mắt thiết bị mới, Kobo gần như đứng yên trong năm 2025 ngoài một vài phụ kiện nhỏ.
Việc dòng Sage bị khai tử và Elipsa 2E ngày càng lỗi thời càng làm gia tăng kỳ vọng về một sản phẩm kế nhiệm.
Rào cản lớn nhất với Kobo hiện nay đến từ công nghệ màn hình E Ink, khi Kaleido 4 và Gallery 4 vẫn chưa có lịch thương mại hóa rõ ràng.
Kaleido 3 dù là bước tiến lớn nhưng đến năm 2026 có nguy cơ tụt hậu trước yêu cầu độ phân giải màu cao hơn và tốc độ làm mới nhanh hơn.
Nhiều nguồn tin cho rằng các nguyên mẫu E Ink mới chỉ có thể xuất hiện tại CES 2026, khiến khả năng Kobo ra mắt thiết bị mới sớm là rất thấp.
Ngoài công nghệ, chuỗi cung ứng phức tạp và chiến lược tập trung vào độ bền, môi trường cũng khiến Kobo thận trọng hơn đối thủ.
Trong bối cảnh các hãng khác đều tăng tốc, quyết định chờ đợi của Kobo có thể là bước đi an toàn, nhưng cũng khiến người dùng trung thành không khỏi sốt ruột.
Thiên Trang (th)
