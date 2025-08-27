Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Bí mật hầm Thái Hồ, công trình ngầm hút khách Trung Quốc

Số hóa

Bí mật hầm Thái Hồ, công trình ngầm hút khách Trung Quốc

Hầm Thái Hồ dài 10,79 km nối Thượng Hải và Nam Kinh gây ấn tượng với thiết kế hiện đại, công nghệ xây dựng sáng tạo và tác động lớn tới du lịch, kinh tế.

Thiên Trang (TH)
Hầm Thái Hồ (Taihu Tunnel) đang trở thành điểm đến gây sốt nhờ hệ thống đèn LED đổi màu và kiến trúc độc đáo nổi trên mặt hồ. (Ảnh: Tân Hoa xã)
Hầm Thái Hồ (Taihu Tunnel) đang trở thành điểm đến gây sốt nhờ hệ thống đèn LED đổi màu và kiến trúc độc đáo nổi trên mặt hồ. (Ảnh: Tân Hoa xã)
Công trình dài 10,79 km chính thức thông xe năm 2021, là một trong những đường hầm dưới nước dài nhất Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa xã)
Công trình dài 10,79 km chính thức thông xe năm 2021, là một trong những đường hầm dưới nước dài nhất Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa xã)
Không chỉ giảm tải giao thông, hầm còn giúp tăng 50% lượng khách du lịch đến các danh thắng nổi tiếng quanh hồ Thái Hồ.(Ảnh: Tân Hoa xã)
Không chỉ giảm tải giao thông, hầm còn giúp tăng 50% lượng khách du lịch đến các danh thắng nổi tiếng quanh hồ Thái Hồ.(Ảnh: Tân Hoa xã)
Do đáy hồ nhiều lớp bùn sét, đội ngũ kỹ sư đã dùng phương pháp đê quây thay cho khoan hầm truyền thống để thi công.(Ảnh: Tân Hoa xã)
Do đáy hồ nhiều lớp bùn sét, đội ngũ kỹ sư đã dùng phương pháp đê quây thay cho khoan hầm truyền thống để thi công.(Ảnh: Tân Hoa xã)
Hàng triệu mét khối bê tông được sử dụng, kèm theo giải pháp làm mát bằng đá và sợi quang giám sát để tránh nứt nẻ.(Ảnh: CCCC)
Hàng triệu mét khối bê tông được sử dụng, kèm theo giải pháp làm mát bằng đá và sợi quang giám sát để tránh nứt nẻ.(Ảnh: CCCC)
Quá trình xây dựng còn ứng dụng robot, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo nhằm tăng độ chính xác và giảm sức lao động.(Ảnh: CCCC)
Quá trình xây dựng còn ứng dụng robot, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo nhằm tăng độ chính xác và giảm sức lao động.(Ảnh: CCCC)
Đặc biệt, công trình chú trọng bảo vệ sinh thái bằng hệ thống vận chuyển kín, xử lý nước thải và giảm bụi, tiếng ồn.(Ảnh: CCCC)
Đặc biệt, công trình chú trọng bảo vệ sinh thái bằng hệ thống vận chuyển kín, xử lý nước thải và giảm bụi, tiếng ồn.(Ảnh: CCCC)
Sau khi đi vào hoạt động, hầm Thái Hồ không chỉ là kỳ tích kỹ thuật mà còn trở thành biểu tượng du lịch và động lực kinh tế của vùng đồng bằng sông Dương Tử.(Ảnh: X)
Sau khi đi vào hoạt động, hầm Thái Hồ không chỉ là kỳ tích kỹ thuật mà còn trở thành biểu tượng du lịch và động lực kinh tế của vùng đồng bằng sông Dương Tử.(Ảnh: X)
Mời quý độc giả xem thêm video: Top 10 Thiết Bị Công Nghệ 'Đáng Sợ' Của Tương Lai.
Thiên Trang (TH)
#Hầm Thái Hồ #du lịch Trung Quốc #công trình ngầm #kỹ thuật hiện đại #đường hầm dưới nước #địa điểm du lịch

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT