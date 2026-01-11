Công ty Thái Dương và vấn đề minh bạch trong hoạt động đấu thầu
Từ thực tiễn, các chuyên gia kiến nghị cần siết chặt công tác giám sát, hậu kiểm để đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh theo Luật Đấu thầu.
Công ty Kim Phong đang tạo dấu ấn trong lĩnh vực hóa chất công nghiệp. Tuy nhiên, mức giá giảm sâu cũng là thách thức lớn đối với quản lý và chất lượng.
Tại Ban Quản lý Dự án Bình Thạnh, hoạt động đấu thầu xây lắp đang thu hút sự chú ý khi hiệu quả tiết kiệm ngân sách ở mức rất thấp.
Liên danh Hương Tràm – Thiết bị Giáo dục là “cặp bài trùng” trong mua sắm thiết bị giáo dục, được Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ lựa chọn.
Cuối năm, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Thiết kế và Xây dựng Minh Nhật liên tục trúng hàng loạt gói thầu sửa chữa nhỏ tại các trường học trên địa bàn TP HCM.
Các đối thủ lần lượt bị loại do gian lận, Liên danh của Hưng Thịnh Phát vượt qua các bước thẩm định và trúng thầu với giá hơn 15,574 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị Trường học Kiên Giang được phê duyệt trúng thầu với giá 1,024 tỷ đồng, hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 75 ngày.
Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trung Tính trúng thầu độc lập với giá gói thầu được phê duyệt là hơn 7,49 tỷ đồng, trong khi giá trúng thầu chỉ hơn 6,03 tỷ đồng.
Công ty TNHH MTV Thiết kế Xây dựng & Dịch vụ Thương mại Trường Sơn vẫn trúng các gói thầu xây lắp tại UBND phường Tân Hiệp dù chỉ số tiết kiệm khiêm tốn.
Thống kê đến tháng 12/2025 cho thấy, Xây dựng Hoàn Thành đã tham gia 65 gói thầu trên toàn quốc và trúng 32 gói, với tổng giá trị hơn 72,4 tỷ đồng.
Gói thầu tại Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ – Vinacomin tổ chức đấu thầu rộng rãi, biên bản mở thầu cho thấy chỉ có một liên danh duy nhất nộp hồ sơ dự thầu.
Chỉ tiết kiệm cho ngân sách vỏn vẹn 0,55%, Công ty Truyền thông Sài Gòn vừa được phê duyệt trúng gói thầu thiết bị hơn 8 tỷ tại xã Hóc Môn, tiết kiệm 0,55%.
Phân tích cho thấy tỷ lệ trúng thầu tại riêng đơn vị tư vấn này lên tới hơn 76%, mức rất cao trong lĩnh vực xây lắp vốn có tính cạnh tranh lớn.
Những tháng cuối năm, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Bình Trang liên tục trúng thầu tại các dự án giao thông quy mô lớn trên địa bàn Tây Ninh.
Dữ liệu năng lực cho thấy trong năm 2025, doanh nghiệp này tham gia ba gói thầu và trúng cả ba, đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100%.
Nhà thầu đặt vấn đề liệu việc đưa tiêu chí sẵn có có đang vô tình tạo rào cản, làm giảm tính cạnh tranh của gói thầu hay không.
Đáng chú ý, hai doanh nghiệp không chỉ hợp tác mà còn luân phiên cạnh tranh với một số đối thủ quen thuộc trong khu vực.
Mức giá trúng thầu trùng khớp hoàn toàn với giá dự toán đã được Sawaco phê duyệt trước đó, không tiết kiệm được bất kỳ đồng nào, tỷ lệ tiết kiệm bằng 0%.
Tháng 12/2025, Công ty CP Xây dựng Cầu đường Bến Tre trúng thầu liên tiếp các dự án giao thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, với tổng giá trị gần 150 tỷ đồng.
Công ty Trường Sa gây ấn tượng tại thị trường ngành than khi tham gia 8 gói thầu và trúng tới 7 gói.